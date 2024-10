A holland labdarúgó-válogatott kiválósága 73 évesen halt meg, amiről a holland labdarúgó-szövetség adott tájékoztatást. Nekrológjukban kiemelték, hogy a válogatott mellett klubsikerekben gazdag pályafutása volt az Ajaxban és a Barcelonában, majd visszavonulása után edzőként is működött.

73 éves korában meghalt a holland legenda, Johan Neeskens − erősítette meg a holland labdarúgó-szövetség. Az egykori középpályás tagja volt az Ajaxnak és annak a holland válogatottnak, amelyet a „totális futball” megteremtésével tartanak számon az 1970-es években − tájékoztatott a BBC.

„Johan Neeskensszel a holland és a nemzetközi futballvilág egy legendát veszít el” − áll a KNVB szövetség közleményében. Neeskens 49-szer volt holland válogatott, és tagja volt az 1974-es és 1978-as világbajnokságon második helyen végzett csapatnak. Az Ajaxszal háromszor nyert Bajnokcsapatok Európa Kupáját, kétszer a holland bajnokságot.

Ezt követően Spanyolországba igazolt, ahol öt szezont töltött el Barcelonában, amellyel megnyerte a Spanyol Kupát és a Kupagyőztesek Európa Kupáját. „A neve örökre összekapcsolódik az olyan klubokkal elért európai sikerekkel, mint az Ajax és a Barcelona, valamint a holland válogatottal elért két világbajnoki döntővel” − tette hozzá a KNVB.

Észak-amerikai klubokban is szerepelt, majd pályafutását Svájcban fejezte be. Visszavonulása után edzőként Svájcban, Ausztráliában, Spanyolországban, Hollandiában, Törökországban és a Dél-Afrikai Köztársaságban tevékenykedett. A labdarúgástól sosem távolodott el, Algériában is a holland szövetség nemzetközi edzőtovábbképző programja miatt tartózkodott.

„Jellegzetes szereléseivel, fenséges meglátásaival és ikonikus büntetőivel örökre az egyik legkiemelkedőbb és legkedveltebb játékos marad, aki valaha is hazánkban játszott” − írta nekrológjában a holland labdarúgó-szövetség.