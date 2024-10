Michael Schumacher állapotáról beszélt egy ismert idegsebész

Nagy visszhangot keltett a sajtóban, miszerint Michael Schumachert is látták lánya, Gina-Maria szeptemberi esküvőjén. Az autóversenyző állapotáról Jussi Posti neves idegsebész is megszólalt. Az orvos szakmai érvekkel támasztotta alá, hogy miért vonja kétségbe a legendás pilótáról szóló információkat.

Mint írtuk, Michael Schumacher lánya szeptember 29-én házasodott össze párjával, Iain Bethkével a család mallorcai luxusnyaralójában. Sajtóértesülések szerint a legendás pilótát hosszú évek után először láthatták nyilvánosan, lánya, Gina-Maria esküvőjén.

A hétszeres világbajnok tragikus síbalesete után mesterséges kómába került, és már 11 éve folyamatos orvosi felügyelet alatt áll. Michael Schumacher 2014 szeptemberében térhetett haza a Genfi-tóhoz, azóta felesége, Corinna és több doktor is felügyeli a felépülését. Corinna és a Schumacher család azóta is titokban tartja az autóversenyző állapotát, és az otthonukba is csak nagyon kevés embernek van bejárása.

Jussi Posti neves idegsebész határozottan cáfolta, hogy Michael Schumachert ott lehetett volna lánya esküvőjén – írja a Daily Mail.

A finn Turku Egyetemi Kórház idegsebészeti és traumatikus agysérülésekkel foglalkozó osztályának vezetője szerint, ha a pilóta otthonában egy kórházat alakítottak ki, az arra utal, hogy továbbra is rossz állapotban lehet.

Nem hiszem, hogy túl aktív életet élne. Minden jel arra utal, hogy nincs jól. Az ágyhoz kötött betegek sokszor annyira legyengülnek és merevvé válnak, hogy ennyi év után már szinte lehetetlen őket felkelteni az ágyból

– hangsúlyozta Jussi Posti.

Az idegsebész hozzátette, hogy kizártnak tartja, hogy az autósversenyző állapotával kapcsolatban bármi megváltozott volna.

Mint ismert, Michael Schumacher 2013 decemberében szenvedett súlyos síbalesetet. Azóta a nyilvánosság elől teljesen elzárva él, családja pedig semmilyen információt nem oszt meg az állapotáról. A sportlegenda közeli hozzátartozói többször kérték az újságírókat, hogy tartsák tiszteletben a hétszeres világbajnok magánéletét.