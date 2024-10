Szilágyi Áron, Gulyás Michelle, Koch Máté és Ekler Luca

– csak néhány név az olimpiai, paralimpiai bajnok sportolók közül, akik jövő héten részt vesznek az immár hetedik alkalommal, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, illetve a NEKA közös szervezésében megrendezésre kerülő Sportinno, tehát Sport és Innováció Konferencián.

Mocsai Lajos, aki hét évvel ezelőtt életre hívta a konferenciát, utalt rá, a tapasztalatok azt mutatják, a nívós eseményre évről évre több érdeklődő érkezik, ami azért is fontos, mert a sporttudomány megkerülhetetlen akkor, ha a magyar sport sikeressége a téma.

Sterbenz Tamás, a TF rektora a csütörtöki – többek között az olimpiai bajnok Koch Máté társaságában zajló – sajtótájékoztatón elárulta a négynapos konferenciával kapcsolatban, hogy az idei slágertéma a párizsi olimpiai tapasztalatait és tanulságait középpontba állító szekciók lesznek, de hasonlóan izgalmas és fontos a sport és a fenntarthatóság kapcsolatát vizsgáló szekció.

A rektor kiemelte, idéntől a piacról érkező netrisk.hu a konferencia névadó szponzora az egyetemmel kötött hosszú távú együttműködésnek köszönhetően.

Mint minden Sport és Innováció Konferencia, az idei is az aktualitásokra épül, és ez is tartogat érdekességeket és természetesen sztárvendégeket. Mondanom sem kell, hogy a párizsi olimpia miatt az ötkarikás játékok lesz a konferencia egyik főtémája. Neves TF-es és más szervezetek szakemberei, valamint az olimpiát megjárt és érmet nyert sportolók – közöttük több TF-es hallgatóval – részvételével vitatjuk meg a játékok főbb tanulságait sportági bontásban. Megosztja velünk tapasztalatát többek között az olimpiai bajnok párbajtőröző Koch Máté, az olimpia-ezüstérmes kardvívó Rabb Krisztián, negyedik helyet elért Németh Nándor úszó, Ekler Luca olimpiai bajnok paraatléta és Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó – hogy csak néhány nagy nevet említsek a sportolók közül

– árulta el Sterbenz Tamás, aki hozzátette, ezeken a témákon kívül foglalkoznak a fenntarthatóság és a sport kapcsolatával, valamint – ugyancsak a párizsi játékok tapasztalataira alapozva – a hölgyek sportban betöltött szerepével és a sportolók mentális felkészítésével.

Fotó: Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sterbenz Tamás

Az események sora jövő hétfőn, október 14-én kezdődik a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián – amire már beteltek a helyek, telt házzal rendezik meg az egész napos előadássorozatot. Ellátogat Balatonboglárra megannyi csapatsportágunk jeles képviselője, így többek között a kézilabda, vízilabda, kosárlabda és kajak-kenu sportági szövetségi kapitányai is részt vesznek kerekasztal-beszélgetéseken.

Október 15-én és 16-án a TF100 programsorozat keretében, a Kineziológia Tanszék szervezésében zajlik majd a 2. Biomechanika-szimpózium neves külföldi szakemberek és előadók részvételével, majd 17-én következik a legnagyobb dobás, az olimpiai bajnokok, neves szakemberek társaságában zajló Sportinno konferencia zárónapja a TF-en.

Csütörtökön ellátogat az egyetemre többek között Ansgar Thiel, Európa egyik leghíresebb sportegyeteme, a kölni Deutschen Sporthochschule új rektora, professzora, és ezen a napon hallgathatjuk meg prof. dr. Radák Zsolt tudományos és innovációs rektorhelyettes előadását is. Sterbenz Tamás beszámolójában kiemelte, a délután folyamán az előbb már említett három szekcióban zajlanak tovább az előadások, amelyek az alábbiak:

2024 Párizs – sportági elemzések;

fenntarthatóság a sportban (angol és magyar nyelven);

olimpiai elemzések a TF szakértőivel.

Az első szekcióban igazi sztárparádé várható, mivel a párizsi olimpia tapasztalatait vitatja meg a TF olimpiai negyedik helyezett úszója, Németh Nándor, az olimpiai bajnok öttusázó Gulyás Michelle és Csielka Márk prehabilitációs szakember, az országúti mezőnyversenyben olimpiai negyedik helyet elért Vas Blanka és Valter Attila erőnléti edzője.

A „Fenntarthatóság a sportban” című szekcióban dr. Lacza Gyöngyvér tanszékvezető várja az érdeklődőket több külföldi előadó részvételével, míg a harmadik szekcióban „Olimpiai elemzések a TF szakértőivel” címmel olimpia és paralimpiai bajnokkal is találkozhatunk. Koch Máté, a TF csapatban olimpia bajnok párbajtőrözője és a csapat ezüstérmes kardvívója, Rabb Krisztián is részt vesz a beszélgetésen.

A VII. Netrisk Sport és Innováció Konferencia részletes programját ide kattintva böngészheti, az ingyenes regisztrációt pedig ide kattintva végezheti el. Fontos megjegyezni, a regisztrációnak nincs határideje, akár aznap reggel is még lehet jelentkezni az előadásokra – szabad helyek függvényében.

Mezei Dániel, a TF kommunikációs igazgatója kiemelte, lassan meghaladja a regisztrálók száma a 700 főt, így idén minden eddiginél több résztvevőre számítanak a szervezők. Emellett az Egyetem Aulájában október 17-én csütörtökön rendezett Sportinno Piactér is megtelt, 45 kiállító lesz jelen az esemény zárónapján, ahol a hazai sportélet számos szereplője, kiemelt egyesületek, háttérszervezetek, akadémiák, de számos nemzetközileg is ismert piaci szereplő is megjelenik. A szervezők külön sikerként élik meg, hogy a sportbiztosítások piacán is megjelenő Netrisk személyében piaci támogatója van az idei évtől a rendezvénynek, amely öt évre állt a Sport és Innováció Konferencia mellé, biztosítva a program további bővítését.

Jön a „TF100” programsorozat

Mezei emellett a sajtótájékoztatón kiemelte, a konferencia zárónapján megkezdődik a visszaszámlálás, mivel 2025 novemberében ünnepli az egyetem alapításának 100. évfordulóját, ezért „TF100” névre keresztelt programsorozattal várják a közelgő jeles évfordulót. A következő egy évben, egészen az évfordulóig 17 programmal készülnek a TF-en, valamint a főbejáratnál visszaszámláló óra fogadja a hallgatókat, látogatókat mindennap, egészen a 2025 novemberében esedékes ünnepi bálig.

Az alapítás évétől intézményünkben 99 magyar olimpiai bajnok szerzett diplomát. Ezenkívül olimpiai, világ- és Európa-bajnokok egész sora koptatta és koptatja ma is a TF padjait. Díszdoktoraink között tudhatjuk a nemzetközi sportdiplomácia és a sporttudomány jeles képviselőit, többek között Sebastian Coe-t, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökét. Az intézmény 2017-től nagyszabású campus-, oktatás- és kutatásfejlesztésen megy keresztül. 2023-ban megnyitotta kapuit a multifunkcionális Dr. Koltai Jenő Sportközpont, amely a budapesti atlétikai világbajnokság egyik hivatalos edzőközpontjaként működött. Ezzel új út nyílt meg az oktatás, a képzés és a kutatás európai szintű folytatása előtt

– tette hozzá a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tájékoztatójában.