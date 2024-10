Ünnepélyes keretek között szombat délelőtt átadták a sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémiát, amely kevesebb mint három év alatt épült fel és bizonyos szempontból egyedülálló a világon. Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, és az akadémia háromszoros olimpiai, 31-szeres világ- és 29-szeres Európa-bajnok névadó elnöke is.

Szombat délelőtt átadták a sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémiát. Kovács Katalin az átadón felidézte pályafutása legfontosabb pillanatait, az aranykorszakot, majd a befejezéshez vezető utat, gyermekei születését és 2016-os visszavonulást.

„Tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel. Ez a gondolat végigkísérte a pályafutásomat és az akadémia létrejöttét. Még mindig hihetetlen érzés, hogy ez az álom válóra vált, és lehetőséget kaptam arra, hogy visszaadjak valamit annak a sportágnak, amelynek oly sokat köszönhetek” – fogalmazott a 48 éves Kovács Katalin.

Elmondta, úgy érzi, kerek volt a pályafutása, a fő jellemzője az volt, hogy a lehető legmagasabb szinten akart teljesíteni, a legjobbak között a legjobb lenni. Majd köszönetet mondott a családjának, edzőinek, sporttársainak és ellenfeleinek is. Elárulta, hogy miután letette a lapátot, új motivációt keresett, ekkor fogalmazódott meg az akadémia létrehozásának gondolata.

Kovács Katalin szerint céljaik sokrétűek. Segíteni szeretnék az élsportot, elsősorban a kajak-kenut, de együttműködésre törekednek a középiskolákkal, egyetemekkel is, emellett folyamatosan népszerűsítik a sportágat, már több általános iskolában elindultak kajak-kenu osztályaik.

Nem titkolt célunk, hogy a létesítmény a magyar kajak-kenu és a magyar sport fellegvára legyen, emellett a térség és az egész ország közösségi sportjának otthona szeretnénk lenni. A mi célunk itt Sukorón az lesz, hogy a sport csodáját minél többen át tuják élni. Az akadémia kapuit ma hivatalosan megnyitom

– jelentette be.

Az MTI beszámolója szerint az eseményen részt vett és beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök és jelen volt Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Schmitt Pál volt köztársasági elnök, Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság és Szabó László, a Magyar Paralimpia Bizottság elnöke is. Orbán Viktor azt is elárulta, hogy a kormány miért fektet ennyi pénzt a sportba. A miniszterelnök beszédéről itt írtunk bővebben.

Egyedülálló sportlétesítmény

A KKNKKA sukorói megvalósításáról 2020 második felében született kormánydöntés, a beruházás központi költségvetési támogatásból épült meg, az állami tulajdonú létesítmény fenntartója a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség lett. A kivitelezést Turi Attila Kossuth- és Ybl-díjas építész és a Planbau Kft. tervei alapján 2021 őszén kezdhette meg a magyar tulajdonú WEST HUNGÁRIA BAU Kft. a sukorói – korábban VVSI – kajak-kenu és evezős pálya területén.

Az akadémiai főépülettel, a kajak-kenu központ néven funkcionáló csónakház-épülettel, a világviszonylatban is kuriózumnak számító ellenáramoltató medencével, valamint a megújult céltoronnyal a sportkomplexum több mint 20 ezer négyzetméter területű.

A Makovecz Imre és az általa kialakított organikus építészet stílusjegyeit idéző akadémiai főépület funkcionalitását tekintve multisport-létesítmény. Az előcsarnokból elkülönítetten közelíthetők meg a különböző rendeltetésű épületrészek: az 50 méteres, tízpályás FINA-szabvány szerinti sportuszoda, amely úszóversenyek és vízilabdatornák lebonyolítására is alkalmas; a különleges tetőszerkezettel bíró multifunkcionális tornacsarnok, amelyben egyaránt otthonra talál akár osztott pályán a kosár-, kézi- és röplabdasport, a futsal, valamint a 30 méter széles boulder-falaknak köszönhetően a falmászás is. Az épületegyüttesben három kondicionálóterem, korszerű sportdiagnosztikai részleg, 240 fős étterem, 240 fős konferenciaterem, és három épületszárnyban a kollégiumi és edzőtábori szobák, valamint apartmanok is helyet kaptak.

7 Galéria: Felavatták az akadémiát Sukorón, amely a világon egyedülálló Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Itt található Magyarország első magaslati részlege, amelyben a finn Hypoxico Group rendszereit alkalmazva lehetőség nyílik a magaslati körülmények szimulációjára is minden sportoló számára.

A kültéri sportpályák – kosár-, tenisz-, strandröplabda- és műfüves focipálya, street workout pályák – ölelésében található meg az akadémia kajak-kenu központja, amelynek részét képezi a tanmedencéket és konditermet is magában foglaló hajótároló épület, valamint a mozgáselemzésre és diagnosztikai mérésekre alkalmas egyedülálló ellenáramoltató medence. Szintén megvalósult a területen egy evezősház és hajótároló, ezzel is biztosítva a terület minden korábbi funkcióját.

„A sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia az első olyan sportlétesítmény a világon, ahol egy területen található meg a magaslati részleg, valamint az ellenáramoltató medence” – közölték a házigazdák.

A beruházással párhuzamosan 2021-ben kezdte meg működését a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia is. A sportszervezet már több mint 200 gyermek sportolását biztosítja az előkészítő korosztálytól az U23-as korosztályig. Az akadémián 16 sportági edző, két erőnléti tréner, két gyógytornász és prevenciós edző, valamint a Kajak-Kenu Módszertani Központban négy sporttudományos munkatárs segíti a versenyzők felkészítését. Az akadémiát erősíti Kőhalmi Emese hétszeres felnőtt világbajnok, a magyar kajak-kenu sport örökös bajnoka és Fojt Sára, a párizsi olimpia kétszeres bronzérmese is.

(Borítókép: A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia Sukorón a megnyitó napján 2024. október 12-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)