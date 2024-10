Gulyás Michelle: Nem úgy kelek mindennap, hogy olimpiai bajnok vagyok, de sokan emlékeztetnek rá

Több mint ezer érdeklődővel zajlott le csütörtökön a VII. Sport és Innováció Konferencia utolsó napja a TF-en, ami egyben azt is jelentette, hogy elkezdődött a visszaszámlálás az egyetem jövő novemberi, alapításának 100. évfordulójáig. A nívós előadásokon, kerekasztal-beszélgetéseken több olimpiai bajnokunk is részt vett, célkeresztben pedig a párizsi olimpia értékelése volt. Gulyás Michelle-től például megtudhattuk, hogyan zajlik élete olimpiai bajnokként, Sós Csaba úszókapitány szerint pedig az szép dolog, hogy a magyar küldöttség aranyérmeinek felét úszók szerezték, ennek ellenére több érem maradt csapatunkban.

Immár hetedik alkalommal rendezték meg a Sport és Innováció konferenciát, tehát a Sportinnót, ezúttal négy napon keresztül, hétfőtől csütörtökig. A program első napján Balatonbogláron, a Nemzeti Kézilabda Akadémián több válogatottunk szövetségi kapitánya vett részt kerekasztal-beszélgetésen, célkeresztben pedig csapataink olimpiai szereplése volt.

Golovin Vlagyimir, női kéziválogatottunk kapitánya szerint a csapat fizikális és mentális szempontból is sokat lépett előre az elmúlt három évben, mivel a párizsi játékokon már 60 percen keresztül pariban tudott lenni a legjobbakkal, és nem alakult ki a csapatnál olyan káosz vagy krízis, amely korábban jellemző volt rá.

Chema Rodríguez, férfi kéziválogatottunk szövetségi kapitánya pedig arról beszélt, hazája, tehát Spanyolország azért sikeresebb csapatjátékokban – mint például labdarúgás, kézi- vagy kosárlabda –, mert ők annak idején a tanítás vége után 10-12 sportágat is kipróbáltak az iskolában vagy a barátokkal, és 14-15 éves korukban mindenki annál kötött ki, amelyben a leginkább tehetségesnek bizonyult. Véleménye szerint Magyarországon is erre lenne szükség az előrelépéshez.

A tartalmas, érdekes előadások, kerekasztal-beszélgetések után Budapestre „költözött” az immár netrisk.hu szponzorálásával zajló konferencia, kedden és szerdán több száz résztvevővel pedig megrendezték a TF-en a 2. Biomechanika-szimpóziumot neves külföldi szakemberekkel és előadókkal. Csütörtökön pedig következhetett a legnagyobb dobás, a több mint ezer előre regisztrált érdeklődőt vonzó előadás-sorozat, amely a délelőtti köszöntőbeszédek és előadások után három szekcióba osztva folytatódott.

A középpontban természetesen a párizsi olimpia értékelése volt sportági szakemberekkel, sportolókkal, de szó esett a fenntarthatóságról is. Az előadók, beszélgetőtársak között volt például olimpiai bajnok öttusázónk, Gulyás Michelle, a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron, de az „úszókülönítmény” is igen erős volt, mivel részt vett az egyik beszélgetésen Sós Csaba úszókapitány, a Párizsban negyedik helyezett Németh Nándor és London olimpiai bajnoka, Gyurta Dániel is.

Kezdjük rögtön utóbbival, a Kitettek magukért! – az úszószereplés elemzése című előadás kezdete előtt már percekkel megtelt a Párizs terem, hatalmas volt az érdeklődés – érthető módon, mivel rendkívül érdekes beszélgetésre volt kilátás illusztris társaságban. A dr. Tóth Ákos moderálásával zajlott beszélgetésen először Sós Csaba úszókapitány kapott szót, aki értékelte válogatottunk párizsi teljesítményét.

Ha megnézzük azt, hogy a magyar olimpiai csapat aranyérmeinek felét, hatból hármat úszóink szereztek, akkor mondhatjuk, nem is olyan rossz ez a teljesítmény, de ha 19 érmet szerzünk, még akkor is elégedetlen lennék egy kicsit, mivel tudom, mennyi minden maradt most úszóinkban. Borzasztó tehetséges, kitartó versenyzőink vannak, meggyőződésem, hogy a következő olimpiákon is aranyérmeket fognak nyerni, de az őszinte vélemény a párizsi játékokkal kapcsolatban, hogy több érem bennünk maradt. Csak elég megnézni Németh Nándor negyedik helyét 100 méter gyorsúszásban, két századra volt az ezüst, egy századra a bronzéremtől, mégis érem nélkül maradt

– emlegette fel Sós Csaba az egyébként mellette helyet foglaló Németh Nándor drámai fináléját, amelyen egy századdal lemaradt az olimpiai éremről. Az úszókapitány arra is kitért, eljött a sportban a generációváltás, elég csak megnézni tokiói és párizsi érmeseinket, akik három évvel ezelőtt ezüst- és bronzérmet nyertek, Párizsban már nem tudták megismételni ezt a teljesítményt, viszont helyükre léptek fiatalok, akik azonnal letették névjegyüket.

Sőt, még a párizsi érmeseinken kívül is több olyan tehetsége van a magyar úszósportnak, akik előtt hatalmas jövő áll. Egy fél gondolat erejéig még nézzük meg Németh Nándit: az egyedüli úszó a világon, aki a legutóbbi nyolc világversenyen kivétel nélkül döntőt úszott abban a számban, amiben elindult, hatalmas sprinter a srác, a jelen és a jövő egyik legjobb sprintere. Ott van még például Jackl Vivien, aki elképesztő időt úszott tavasszal az országos bajnokságon a legkegyetlenebb számban, a 400 vegyesen. Ha az akkori idejét megismételte volna Párizsban, akkor negyedik vagy ötödik helyen végzett, de mivel a 400 vegyes borzasztóan kényes szám, és rengeteg apró részleten el lehet csúszni felkészülés közben, ezért nem sikerült neki hasonló teljesítményt nyújtani az olimpián. De ebből is csak tanult a jövőre nézve

– folytatta Sós Csaba, aki többször belekezdett személyes történekbe is, így kiderült például, hogy Németh Nándornak világéletében azt javasolta, hogy 200 gyorson ússzon, de a sprinter ragaszkodott a rövidebb távhoz.

Fotó: Testnevelési Egyetem

Úgy voltam vele, hogy már csak azért is megmutatom Csaba bának, jól tudom úszni a 100 gyorsat, és ez eddig mondhatjuk, hogy sikerült – reagált a 24 éves úszó, majd folytatta. – Sokan kérdezik tőlem az olimpia óta, hogyan éltem meg belülről, hogy ennyire minimális különbséggel csúsztam le az olimpiai ezüst- vagy bronzéremről. Persze ez abban a pillanatban és még utána is jó ideig nagyon fájt, most már mondhatom, kezdem megemészteni a dolgot, de nyilván nem volt könnyű. Az olimpiai negyedik hely is szép eredmény, az pedig tovább motivál, hogy most lecsúsztam a dobogóról. Úgy gondolom, mindent úgy tettem úszás közben, ahogyan azt a finálé előtt elterveztem, belülről ezt egy tökéletesen összerakott úszásnak éreztem, nem tudtam volna jobban csinálni. Mondták később többen, hogy túl hamar emeltem ki a fejemet a végén, és 98 méternél még harmadiknak mutatott a gép, még egy tempót rá akartam nyomni, és rögtön kikaptam a fejem a vízből, hogy lássam az eredményt. Nem tudom, ez számított-e, de már sosem tudjuk meg

– emlékezett vissza a párizsi olimpia 100 méter gyorsúszás döntőjére Németh. A mellette helyet foglaló Gyurta Dániel – aki nyolc éven keresztül volt a NOB sportolói bizottságának tagja – arra biztatta Némethet, úszótársát, barátját, hogy még bőven maradt benne, és a 28-as Los Angeles-i játékok az ő olimpiája lehet.

Gyurta emellett sportdiplomata minőségében is megszólalt a beszélgetésen, beszámolt arról, hogy az utóbbi időben több sikert ért el a magyar sportdiplomácia nemzetközi szinten, aktív, hatékony a lobbitevékenység, amelyet jól mutat, hogy a World Aquatics három úszó-világbajnokság rendezését is Magyarországnak adta. Így 2017 és 2022 után 2027-ben is a magyar főváros rendezheti az úszósport legrangosabb eseményét. Sőt, ugye idén decemberben rövidpályás világbajnokságnak ad otthont a Duna Aréna.

Visszatérve még kicsit úszóink teljesítményére, Sós Csaba elmondta, eljutnak hozzá azok a kritikák, miszerint a magyar úszóedzők módszerei elavultak, nem innovatívak, de akik ezt külföldről mondják, azoknak nincs elég rálátásuk az itthon zajló munkára, illetve egész egyszerűen nem értenek hozzá.

Virth Balázs nemrégiben említette nekem, hogy öt különböző edzésmódszert fog hamarosan prezentálni, amelyekkel felkészülve nyert több tanítványa olimpiai vagy világbajnoki aranyérmeket. Érdekes dolog, hogy mindegyik edzésmódszert külön az edzett úszóra szabta, ezért volt annyira sikeres, és ami működött például Kapás Boglárkánál, az nem biztos, hogy hatékony lett volna Milák Kristófnál – vagy fordítva

– tette hozzá Sós Csaba, aki érdeklődéssel várja Virth Balázs, Milák Kristóf korábbi mestere előadását edzésmódszereiről.

Olimpiai bajnok olimpiai bajnokot váltott

Az Arannyal búcsúztak – öttusa a régi-új sportág című kerekasztal-beszélgetésen a friss olimpiai bajnok Gulyás Michelle, az olimpiai ezüstérmes, valamint a szövetség kétszeres világbajnok elnöke, Balogh Gábor, illetve Tibolya Péter, Gulyás edzője osztotta meg gondolatait a 23 éves sportoló ötkarikás játékok előtt átélt nehéz időszakáról és a Párizsban megélt élményeikről. A fiatal lány kitért arra is, hogy mit szól a lovaglást felváltó akadályversenyről, valamint beszélt jövőjéről is.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Az olimpia előtt hetekig kérdéses volt, hogy Gulyás Michelle egyáltalán ott lesz-e Párizsban, ugyanis a szövetség úgy döntött, hogy mindkét nemből a két-két legjobban teljesítő versenyzőt küldi. Igen ám, de a 23 éves sportoló a júniusi világbajnokságon nulla ponttal zárta a lovaglást, és csak a 18. helyen végzett, míg egyéniben Guzi Blanka ezüst-, Erdős Rita bronzérmet szerzett, a Bauer Blankával kiegészített magyar trió pedig csapatban világbajnok lett. Az írásban lefektetett válogatási elvek alapján pedig ez azt jelentette, hogy kimarad a párizsi küldöttségből. Az új vezetőség végül titkos szavazáson döntött, amelyen 9:2 arányban támogatták az elnökségi tagok Gulyás Michelle indulását Erdős Ritáéval szemben.

Az ötkarikás játékokat megelőző időszakról Gulyás elmondta, hogy lelkileg pokolian nehéz volt, ugyanis hetekig azt sem tudta, hogy az olimpiára vagy az Európa-bajnokságra készül.

Természetesen mélységekkel indult ez az időszak. Amikor leszálltam a lóról a világbajnokságon, sírtam, és mondtam az edzőimnek, hogy lehet nem indulok az olimpián. Ezt követően élet-halálra küzdöttem magam, de ez kellett is, hogy kizökkenjek ebből a negatív állapotból. A vb után azonban jött az igazi feketeleves, nem tudtam, hogy most az olimpiára vagy az Európa-bajnokságra készülök, pedig nagyon nem mindegy. De megkaptam minden támogatást az edzőimtől, a családomtól és a barátaimtól ahhoz, hogy legalább kívülről úgy tűnjön, hogy minden rendben van. Természetesen ezt az olimpián már kizártam, akkor csak az adott számra koncentráltam, semmi másra.

Tibolya Péter szerint ez az időszak nagyban hozzájárult tanítványa győzelméhez, ugyanis „ő olyan, mint egy gumilabda, amelyet minél mélyebbre nyomnak, annál feljebb pattan”. A szakember véleményét pedig Balogh Gábor is osztotta, szerinte ez a periódus csak hozzátett Gulyás fantasztikus sikeréhez.

Adódott a kérdés, hogy milyen érzés Gulyás Michelle számára, hogy olimpiai bajnoknak mondhatja magát, amire igen szerényen azt felelte:

Nem úgy szoktam felkelni, hogy olimpiai bajnok vagyok, de rengeteg emberrel találkozom nap mint nap, akik emlékeztetnek erre engem, és elmondják, hogy milyen sokat adott nekik a versenyzésem, ez pedig fantasztikus érzéssel tölt el.

Az előadás címében is szerepet kapott a „régi-új sportág” elnevezés, Matuz Krisztián, a beszélgetés moderátora meg is érdeklődte Gulyás Michelle-nél, hogy hogyan érinti a változás, gondolt-e arra az olimpián, hogy most utoljára versenyezhet öttusában lóháton.

Verseny közben nem jutott eszembe, csak a következő cél lebegett a szemem előtt. De ahogy vége lett a döntőnek, a médiazónában azonnal megkaptam a kérdést, és tudatosult bennem, hogy ez volt az utolsó. A Nemzeti Vágtán még mehettem egy tiszteletkört, az fantasztikus lezárása volt ennek az időszaknak

– mondta a háromszoros világbajnoki ezüstérmes, majd hozzátette: elkezdte a jól megérdemelt két hónapos pihenője után az edzéseket – már az új sportággal.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

„Tegnap volt az első OCR-edzésem, úgy éreztem magam, mint nyolcévesen a játszótéren. Nagyon furcsa élmény volt, de nem mondanám negatívnak. Három éve, amikor megtudtam, hogy az akadályfutás váltja a lovaglást, azt mondtam, hogy a párizsi lesz az utolsó olimpiám, de rájöttem, hogy nem lehet valamit csettintésre abbahagyni, amit az ember szeret és szenvedéllyel csinál. Így, hogy ez a siker megtörtént, amellett vagyok, hogy maradok az öttusánál, és megbirkózóm ezzel a feladattal is” – zárta gondolatait Gulyás.

Elrajtolt a TF100 programsorozat

A konferencia utolsó, záró napján megkezdődött a visszaszámlálás, mivel 2025 novemberében ünnepli az egyetem alapításának 100. évfordulóját, ezért „TF100” névre keresztelt programsorozattal várják a közelgő jeles évfordulót. A következő egy évben, egészen az évfordulóig 17 programmal készülnek a TF-en, valamint a főbejáratnál visszaszámláló óra fogadja a hallgatókat, látogatókat mindennap, egészen a 2025 novemberében esedékes ünnepi bálig.

Fotó: Testnevelési Egyetem

Az alapítás évétől intézményünkben 99 magyar olimpiai bajnok szerzett diplomát. Ezenkívül olimpiai, világ- és Európa-bajnokok egész sora koptatta és koptatja ma is a TF padjait. Díszdoktoraink között tudhatjuk a nemzetközi sportdiplomácia és a sporttudomány jeles képviselőit, többek között Sebastian Coe-t, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökét. Az intézmény 2017-től nagyszabású campus-, oktatás- és kutatásfejlesztésen megy keresztül. 2023-ban megnyitotta kapuit a multifunkcionális Dr. Koltai Jenő Sportközpont, amely a budapesti atlétikai világbajnokság egyik hivatalos edzőközpontjaként működött. Ezzel új út nyílt meg az oktatás, a képzés és a kutatás európai szintű folytatása előtt

– tette hozzá a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tájékoztatójában.

A TF100 programsorozat részeként az alábbiakat láttuk, illetve láthatjuk a következő 385 nap során: