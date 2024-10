Péni István kommentálta a magyar sportlövőbotrány legújabb fejleményét

Az UTE 27 éves puskása az év elején a győri légfegyveres Európa-bajnokságon egyéniben ezüstérmet szerzett és azzal párizsi kvótát is, csapatban pedig harmadik lett, majd a világkupa-viadalokon rendre dobogón végzett, míg a múlt heti vk-döntőn Újdelhiben összetettben győzött, légpuskában pedig második lett.

„Ez egy nagyon eredményes év volt, egyedül egy verseny nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna, az pedig az olimpia. Sajnos ott nem jött ki a lépés és az a baj, hogy ezt a versenyt négy évente rendezik” – nyilatkozta kedden az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában Péni István.

„Alapból úgy érkeztem ki, hogy mandulagyulladásom volt és lázas voltam, a fegyverem gyártási hibásan jött és pont ott jött ki a hiba, amit nem volt idő megjavítani. Ráadásul nagymamám egy héttel korábban került intenzív osztályra. Nagyon sok minden jött össze, de az olimpia akkor volt és nem lehetett két héttel később javítani.”

A többszörös Európa-bajnok klasszis – aki Párizsban 10 méteren 18., 50 méteren 21., légpuska vegyes csapatban pedig 20. lett – mindehhez azt is hozzátette, hogy nem keseredett el és még lesz esélye olimpián is jól szerepelni, mivel nem csupán a Los Angeles-i játékokkal számol, hanem a 2032-es olimpiai szereplést is célba vette, írja az MTI.

Kissné Oroszi Edit tanítványa a múlt héten Újdelhiben egyik kedvenc versenyhelyszínén lőhetett a vk-fináléban, melyben légpuskában egyetlen tizeddel maradt le az aranyéremről, míg az összetett számot a döntőben végig vezetve, magabiztosan nyerte meg.

Péni elmondta, hogy az indiai lőtéren szerezte 2017-ben karrierje első felnőtt aranyát, amikor szintén vk-döntőn diadalmaskodott, majd 2019-ben ott lőtt tokiói kvótát, 2021-ben pedig három ezüstöt nyert vk-versenyen.

Ezúttal az 50 méteres versenyben akár a világcsúcsot is megjavíthatta volna a fináléban, ám az utolsó lövésekben hibázott néhányat, így ez nem sikerült neki.

„Nagy hajtóerő volt a világcsúcs, de az aranyérem akkor ott számomra fontosabb volt. Persze kicsit bánom, hogy a végén kiengedtem” – jegyezte meg Péni, aki többek között a kínaiak olimpiai bajnokát, Liu Jü-kunt is megelőzte, majd hozzátette, hogy érdemes lenne eltanulni tőle a formaidőzítést, hiszen az ázsiai klasszis a játékokon egészen kiváló teljesítménnyel lett aranyérmes.

A néhány hete megnősült puskás a műsorban elmondta véleményét arról is, hogy Sidi Péter ellen vádat emelt az ügyészség koholt bizonyíték szolgáltatásával elkövetett hamis vád miatt.

A gyanú szerint Sidi a 2021-es, újdelhi vk-n bement csapattársa szállodai szobájába és ott beszennyezte furoszemiddel a vitaminjait.

Péni akkor pozitív doppingmintát szolgáltatott, ám sikerült bizonyítania, hogy szabotázs áldozata lett, így felmentették és már a tokiói olimpián is részt vehetett.

Nagyon örülök, hogy végre már halad ennyit az ügy. Három és fél évet kellett várni erre a vádemelésre. Ez egy nagy lépcső, mert ez azt jelenti, hogy a rendőrség és az ügyészség is meggyőződött a bűncselekmény tényéről és az elkövető személyéről. Innentől kezdődik a bírósági szakasz

– mondta Péni István, aki reméli, minél hamarabb pont kerül az ügy végére.