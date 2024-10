Meghalt Geoff Capes, a korábbi erősember

Geoff Capes családja szerdán jelentette be a halálhírt. A 75 éves férfi három olimpiai játékon is részt vett, súlylökésben Angliát és Nagy-Britanniát is képviselte. Kétszer volt nemzetközösségi bajnok, emellett 1983-ban és 1985-ben a világ legerősebb embere címet is megnyerte – közölte a Sky News.

A Lincolnshire-ben született Geoff Capes korábban 170 kilogrammot is meg tudott tartani.

Miután visszavonult a versenysporttól, játékvezetőként, rendezvényszervezőként és edzőként is az atlétikával foglalkozott. Geoff Capes az angliai Stoke Rochfordban élt, Grantham közelében. Összesen két gyermeke született, akik később országos bajnokságot nyertek súlylökésben.