Négy magyar játékos indulhat a világbajnokságon, az ifjúsági mezőnyben is lesz kinek szurkolnunk

A Nemzetközi Darts Szövetség (WDF) a vasárnap nagy sikerrel zárult Hungarian Open Darts Weekendet követően közzétette a világbajnoki résztvevők végleges listáját, mivel ez volt az év utolsó ranglistaversenye, amelynek eredménye még számít a kvalifikáció szempontjából. Négy magyar lesz ott a mezőnyben Lakeside-ban.

Harminc évig csak álom volt, hogy magyar játékosnak szoríthassunk a WDF világbajnokságán, ám Ihász Veronika 2022-es kijutása és fantasztikus teljesítménye olyan áttörést jelentett, amelyet követően tavaly öt, idén négy játékosunk szerepelhet a sportág bölcsőjének számító Lakeside-i rendezvénykomplexum ikonikus színpadán.

Ihász harmadik, Kovács Patrik második fellépésére készülhet a viadalon, a női mezőnyben pedig ott lesz Tekauer Gréta, az ifjúsági fiúk között pedig Szoták Balázs.Tekauer először 2022-ben képviselte Magyarországot a hazai rendezésű Európa bajnokságon, U21-es korosztályban, amelyen mindjárt egy ezüst- és két bronzéremmel debütált. Hogy mekkora tehetség, idén is megmutatta, hiszen karrierje első felnőtt kontinensviadalán Bogár Alexandrával párosban bronzérmetszereztek, majd a Budapesten rendezett WDF World Mastersen legjobb magyarként az 5. helyen végzett.

A még mindig csak 14 éves Szoták Balázs az elmúlt esztendőben egy ezüst-, és két bronzéremmel mutatkozott be az Ifjúsági Európa-bajnokság U18-as mezőnyében, majd idén is felállhatott a dobogó legalsó fokára párosban. A világ egyik legrangosabb ranglistaversenyéhez, a TOTO Dutch Openhez kötve rendeznek afiatalabb, WDF által nem jegyzett korosztályoknak is versenyeket, aki itt diadalt arat, arra felfigyelnek a sportág szakmai köreiben – és az idei évben az U14-es korona Szoták Balázs fejére került.

A Magyar Darts Szövetség idén minden eddiginél nagyobb sportdiplomáciai és sportszervezői sikert ért el WDF World Masters verseny megrendezésével, amelyen több mint negyven ország közel 1000 sportolója indult. A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága és az NSÜ Zrt. minden eddiginél nagyobb támogatása tette lehetővé a World Masters megrendezését, amely jelentősen hozzájárult a hazai játékosok tapasztalatszerzéséhez, fejlődéséhez. A szövetség vezetése bízik benne, az előző két évhez hasonlóan idén is módjában áll az államtitkárságnak, hogy támogassa a magyar játékosok kiutazását, akik ezzel a legmagasabb szinten képviselhetik hazánkat – részletezi a szövetség közleményében.

A Magyar Darts Szövetség elkötelezett a hazai sportsikerek iránt, ezért folyamatosan dolgozunk az állami támogatásokon túli piaci partnerek bevonásán.