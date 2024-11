Hölgyeké az ELSŐbbség: lánytornát szervezett a Barca Academy Hungary

A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi után, Alexia Putellast követően néhány napja a Barca-drukker lányoknak is lett egy újabb többszörös aranylabdás példaképe, Aitana Bonmatí ugyanis másodszor vehette át a világ legjobb futballistájának járó egyéni díjat. Emellett az FC Barcelona női csapata lett a legjobb női labdarúgó csapat és Lamine Yamal megkapta az előző idény legjobb fiatal játékosának járó Kopa-díjat.

Ahogy a nemzetközi labdarúgásban, úgy Magyarországon is követi a Barca a trendeket, ennek megfelelően a fiúk után ezúttal a lányoknak is tornát szervezett a Barca Academy Hungary és Barca Academy Hungary Alapítvány a Magyar Református Szeretetszolgálat segítségével Kovács Barnabás nagykövet, volt barcelonai főkonzul kezdeményezésére − olvasható az esemény sajtóközleményében.

A célok megfogalmazásakor hasonló gondolatok születtek meg a szervezők fejében, mint néhány éve. Akkor is az volt a tapasztalat, hogy utánpótlás szinten kevés az igazán nívós, nemzetközi mezőnyt felvonultató torna hazánkban, és most ezeket a szándékokat szeretnék átültetni a lányok számára is.

A Barca Academy Hungary vezetése néhány évvel ezelőtt azzal a céllal kezdte el szervezni a Barca Academy Hungary Cupot, hogy lehetőséget biztosítsunk a saját játékosaink mellett a többi hazai akadémiának is, hogy itthon, hazai környezetben mérettethessék meg magukat Európa különböző tájairól érkező kortársaik ellen. A női labdarúgás folyamatosan fejlődik, a lányok sportágba integrálásában szeretnénk példamutatóan eljárni, a Barca Academy Hungary Alapítvánnyal karöltve ezért is szeretnénk számukra is hasonló körítéssel felvértezett tornát szervezni, és ahogy a fiúknál, itt is hamarosan nemzetközivé tenni az eseményt

– mondta el Balogh Barna, a Barca Academy Hungary vezérigazgatója.

Az I. Női Barca Kupa résztvevői és díjazottjai

Az I. Női Barca Kupát − melynek védnöke Berkesi Judit − november 10-én, vasárnap rendezték meg a Sport 11 Szabadidőközpontban (Budapest, Kánai út 2.), olyan díszvendégek társaságában, mint Dunai Antal, Bozsik Péter vagy ifj. Buzánszky Jenő.

A rendezvényre az ország legkülönbözőbb tájairól érkeztek csapatok, többek között a Felzárkózó Települések Válogatottja, Magyar Máltai Szeretetszolgálat SE (MMSZSE) néven, Budapestről a Budafoki LC, vagy éppen a Jászságból a TSE Jászberény. Legmesszebbről pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből, a Nábrádi Református FC együttese érkezett.

Az első helyet TSE Jászberény szerezte meg, nagy küzdelemben a Budafoki LC csapata ellen. Dobogón végzett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat SE csapata, míg a Nábrádi RFC a negyedik helyen végzett. Az eredményhirdetés alkalmával büntetőpárbajban sikerült elnyerni a gólkirályi címet a TSE Jászberény játékosának, Vincze Vandának.

A torna legjobb hálóőre, a Budafoki LC kapusa Kasza-Kovács Flóra, a legjobb mezőnyjátékos pedig Nagy Karolina a MMSZSE játékosa lett. Az egyéni díjak mellett kiosztásra került a legsportszerűbben játszó csapatnak, egy Fair Play Díj is, amelyet Deregán Gábor a Nemzetközi Fairplay Bizottság ügyvezető igazgatója adhatott át a Nábrádi Református FC csapatának.