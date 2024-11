Kokó: Nagyon mélyen vagyunk, innen csak felfelé vezet az út

„Ez a fajta támogató közeg, amiben találtam magam, ez a fajta segítségnyújtás egymás felé még talán soha nem volt ilyen erős az ökölvívásban, és egy olyan elnökséggel tudok nekivágni a feladat elvégzésének, amilyenről még nem álmodhatott senki az ökölvívásban” – nyilatkozott első munkanapja előtt, hétfőn reggel az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában a versenyzőként olimpiai bajnok, amatőr és profi világbajnok klasszis, hozzátéve, hogy a MÖSZ új vezető testületének valamennyi tagja pályafutása legjobbját tudja hozzátenni a munkához.

Én biztos vagyok benne, hogy sikerre visszük ezt a missziót, hogy a magyar ökölvívás újra a régi fényében ragyogjon.

Kovács István úgy látja, hogy az eredményeket tekintve a 2024-es évet – és 2023-at is – sikeresnek lehet nevezni, hiszen három magyar is szerepelt a párizsi olimpián, amelyen – Hámori Luca és Kovács Richárd révén – két ötödik helyet szerzett a csapat, amire hosszú ideje nem volt példa. Mégis a korábbi sikerkorszakokkal, akár csak az 1990-es évekkel vagy a 2000-es évekkel összehasonlítva mélyen van a magyar boksz, ahonnan szerinte csak felfelé vezet az út.

Az új elnök az interjú során hosszan sorolta a rá és a szövetségre a közeljövőben váró feladatokat, mint mondta, hosszú listája van arról, miben kell javulni és miben fognak javulni. Elmondta, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) iránymutatásai szerint a MÖSZ-nek is csatlakoznia kell az új világszervezethez, a World Boxinghoz (WB), erről pedig döntenie kell a MÖSZ-nek, ehhez viszont alapszabályt is kell módosítani. Hozzátette, hogy már felvette a kapcsolatot a WB-vel, és december elején elutaznak a szövetség vezetőjéhez, a holland Boris van der Vorsthoz. A szövetségváltással kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy a WB tiltja olyan szövetség felvételét, amelynek vezetésében az Umar Kremljov vezette IBA-nál tisztséget betöltött személy van, s ő ugyan volt az IBA főtitkára, ám akkor távozott, amikor elmérgesedett a NOB-bal való viszony, így ő kivételt jelent majd az előírás alól.

Kovács Istvánt öt évre választották meg a MÖSZ első emberének, és abban bízik, hogy gyorsan fog tudni haladni a problémák megoldásával, és sikerre tudja vezetni a szövetséget.