Sajtóértesülés: Szalai Ádámot nem kellett újraéleszteni, csak nehézlégzése volt

Mint korábban írtuk, a válogatott korábbi csapatkapitányát egy holland tévécsatorna értesülése szerint újra kellett éleszteni. Az Index azonban már a helyszínen is úgy értesült, hogy erre nem került sor.

Ugyanezt az információt osztotta meg most a csakfoci.hu is, amely meg is magyarázta, hogy mi vezethetett a félreértéshez. Mint írták:

Szalainak nem volt szívrohama, szívleállása, de nehézlégzés miatt úgy pumpálták a mellkasát, mint amikor szívmasszázst alkalmaznak.

Akárhogy is történt, a labdarúgó már jobban van, ő maga is üzent a közösségi oldalán ezzel kapcsolatban. Az eset után a válogatott több játékosa is nyilatkozott, erről itt számoltunk be.

A meccs után a holland válogatott egyik játékosa is megszólalt, aki azt is elmondta, hogy pontosan mi történhetett Szalai Ádámmal a kispadon.