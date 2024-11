A jövő évi csengtui Világjátékok szempontjából kiemelkedően sikerült a koszovói Európa-bajnokság a magyar muaythai-válogatott tagjainak. Elitkategóriában három versenyző képviselte hazánkat Pristinában és ketten is dobogóra állhattak. A magyar utánpótlás is kitett magáért: tizenkét indulóból tizenegyen szereztek érmet, közülük is kiemelkedett teljesítményével Nyári László, aki mindössze tizenhét esztendősen lett első az U23-as korosztályban.

„Dicséret illeti az egész válogatottat, mind az utánpótlás-, mind a felnőttcsapat kitett magáért” – értékelte a Magyar Muaythai Szakszövetség közleménye szerint a koszovói kontinensviadalt Jászka Krisztián szövetségi kapitány. A magyar küldöttség az éremtábla hatodik helyén zárt: elitkategóriában két, a korosztályos versenyeken további kilenc dobogós helyezést szerezve. A tréner kiemelte, a pristinai Európa-bajnokság a jövő évi Világjátékok kvalifikációs versenye is volt egyben, ilyen szempontból is fontos részsikert ért el az 54 kilogrammosok között döntőbe jutó Székely Anna, valamint a férfi 71 kilogrammosoknál bronzérmet nyerő Spéth Norbert. Az elitkategória harmadik magyar résztvevője, Nardelotti Ajsa 60 kilogrammban a negyeddöntőben szenvedett vereséget.

A felnőttválogatott keretéhez tartozó Hornyik Mira ezúttal az U23-as mezőnyben képviselte hazánkat és 67 kilogrammban megállíthatatlannak bizonyult, az IFMA-különdíját is elnyerte, mint a mezőny felfedezettje, míg Polócz Patrik (54 kg) bronzéremmel gazdagodott ugyanebben a korcsoportban.

Rebrei József utánpótlás szövetségi kapitány ugyancsak rendkívül sikeresnek titulálta az Eb-t. Kiemelve, több tehetséges versenyző is most debütált a nemzetközi mezőnyben, ezzel együtt sikerült tízből kilenc indulónknak is dobogós helyet szerezni.

„Szilágyi Erik ezüstéremmel debütált a nemzetközi mezőnyben, amiért kiemelt dicséret illeti. Szintén kiemelendő teljesítményt nyújtott Nyári László, aki ugyan még csak az U18-as korosztályhoz tartozik, mivel tizenhét esztendős, most úgy döntöttünk, kipróbáljuk az U23-as mezőnyben is. Bizonyított, hiszen élete első U23-as Európa-bajnokságán rögvest a dobogó legfelső fokára állhatott” – hangsúlyozta Rebrei.

„Nagyon jól sikerült a felkészülés, ez minden mérkőzésemen ki is jött, hiszen végig irányítva, idő előtt tudtam befejezni mindegyiket – mondta a hat évvel idősebbek közt megnyert aranyérméről Nyári. – Nagyon boldog vagyok, hogy ismét Európa-bajnok lettem, ráadásul az idősebbek között. Annyira jól alakult minden, ha vissza tudnék menni az időben, akkor sem csinálnék másképpen semmit. Fizikálisan és mentálisan is a legjobbamat tudtam nyújtani. Persze sokat kell még fejlődjek és erősödjek, hogy idővel a felnőttek között is a világelithez tartozhassak, de úgy gondolom, jó úton járok.”

Szilágyi ezüstje mellett az U18-as korosztályban Soltész Alexandra arany-, Nagy Dorina, Andréka Bálint, Iszák Milán és Hevér Alexander bronzérmes lett, Dudok Milán az ötödik helyen végzett, míg az U16-os korosztályban Antal Ferenc állhatott a dobogó legfelső fokára, Sütő Doroti pedig harmadik lett súlycsoportjában.