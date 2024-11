Magyarországon is hódít az új sportőrület

A Pannon Pump Track Kupasorozat – hosszas előkészítő munkálatokat követően – 2023 tavaszán indult útjára Magyarországon.

A versenysorozat az utóbbi években hazánkban egymás után épülő pumpapályákon, vagyis a döntött kanyarokkal és hullámokkal tarkított, aszfaltozott felületű – elsősorban – kerékpáros ügyességi pályákon zajlik, egészen újfajta kerékpáros és versenyélményt nyújtva az érdeklődőknek.

A szervezők 2023 márciusában kapták meg a Magyar Kerékpáros Szövetség akkreditációját az eseménysorozatra, amely a „Pannon” szóval már elnevezésében is utal annak országos viszonylatban történő lebonyolítására.

Az első versenyszezon összesen hat pontszerző fordulóból állt, amely aztán egy kötetlenebb szezonzáró élményversennyel zárult 2023 októberében. A sorozat 2023-ban Turára, Pilisvörösvárra, Villányba, Etyekre, Dombóvárra és Szadára látogatott el, majd Budapesten zárult. Bár a pump track (magyar szóhasználatában pumpapálya) mint kerékpáros szakág még globálisan is egy rendkívül fiatal válfaja a bringasportnak, a Pannon Pump Track Kupasorozat hazánkban már most több száz fős lelkes és összetartó közösséget tudhat magáénak, amely közösség fordulóról fordulóra új versenyzőkkel, érdeklődőkkel és nem mellesleg fanatikus szurkolókkal bővül.

A versenysorozat több fókusszal működik: egyszerre kívánja megszólítani a legfiatalabb gyermekeket (akár két-, hároméves kortól), és becsatornázni őket a kerékpársportok világába, valamint folyamatos versenyzési lehetőséget biztosítani az idősebb, haladó felhasználók számára is. Éppen ezért gyakori, hogy a versenyeken ugyanazon pályán versenyeznek a három-, négyéves gyermekek vagy éppen az aktív versenyzésből már kikacsintgató „szenior” korú versenyzők. Nem mellékes célja a szervezőknek, hogy a versenyeken a kiváló hangulat, a kellemes légkör maximálisan biztosítva legyen, hogy az egyes fordulók a versenyzőket kísérő családtagok, rokonok, barátok számára is jó élményt jelentsen.

A verseny egyszerű: a résztvevőknek az adott fordulónak otthont adó pumpapályán, a versenyre kijelölt nyomvonalat (általában 1-1,5 kör) kell teljesíteniük.

A verseny időre megy, tehát semmilyen szubjektív (trükk, stílus) szempont nem számít az értékelés során, a leggyorsabb köridőt teljesítő versenyző nyer az adott kategóriában.

A résztvevők összesen tizenegy korcsoportban (U5-től SENIOR [35+]) állhatnak rajthoz, így minden érdeklődő a maga életkorának leginkább megfelelő versenytársakkal egy kategóriában mérheti össze tudását a pumpapályán. A legfiatalabbak vegyesen, míg az idősebbek nemek szerint bontott kategóriákban versenyeznek.

2023. szeptember 2-án, Etyeken került megrendezésre Magyarország történetének első Pump Track Országos Bajnoksága, amely esemény a hazai versenyrendszerben a legmagasabb besorolást képviseli. Ezen már csak az érvényes versenyengedéllyel rendelkező versenyzők kerültek értékelésre, így a hazai pump trackes közösség, a versenysorozat indulását követő néhány hónapon belül már több, nemzeti színű mezt viselő magyar bajnokot avathatott, ami óriási előrelépést jelent a sportág szélesebb körű hazai és nemzetközi elismerését illetően.

A Pannon Pump Track Kupasorozat 2024-ben is folytatódott, immáron kilenc fordulóra bővült az állomások száma. Az idei évben közel ezer rajthoz állót regisztráltak a szervezők,

2024-ben Pápán, Kecskeméten, Etyeken, Hatvanban, Villányban, Mohácson, Pécsett, Velencén és Budapest több kerületében is megmérettethették magukat a versenyzők az egyes fordulók alkalmával.

Az idei évtől újítás volt, hogy az érvényes versenyengedéllyel rendelkező versenyzők minden fordulóban pontokat gyűjthettek helyezéseik után, így a sorozat végére közel száz versenyző szerepelt az összetett értékelés végeredményében is. Természetesen a kezdő vagy éppen hobbi jelleggel pump trackező bringások idén is az eddig megszokottak szerint bármely versenyen korlátozás nélkül rajthoz állhattak, többen közülük pedig még a licences versenyzők számára is okoztak izgalmas pillanatokat. 2023 után idén sem maradhatott el a már-már hagyománynak tekinthető Roller és Gördeszka kategóriák indítása, ezekben szintén népes volt az érdeklődők tábora.

A 2024-es év vége felé közeledve egyrészt zajlik az aktuális versenyszezon lezárása, a tapasztalatok összegzése, másrészt a szervezők gőzerővel dolgoznak a 2025. évi Pannon Pump Track Kupasorozat előkészítésén, amely ezúttal várhatóan tíz pontszerző fordulóra bővül. A tervek szerint jövőre is érkeznek új helyszínek a sorozatba, a szervezők pedig örömmel várnak mindenkit, aki a fenti sorok olvasása közben kedvet kapott a pump trackezéshez!