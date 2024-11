Közelednek az ünnepek, nemes célból tett felajánlást Marozsán Fábián és futballválogatottunk

Az ünnepi időszak közeledtével, illetve a versenyszezon végeztével jótékony célból tett felajánlást Marozsán Fábián, hazánk első számú teniszezője. Hozzá csatlakozott több ismert magyar sportoló, sportcsapat, így például futballválogatottunk által aláírt mezre is lehet licitálni.

Az egyik alapítvány által indított, ismert magyar sportolók részvételével zajló jótékonysági licit vasárnapig tart, célja pedig, hogy az adományokkal daganatos vagy más súlyos megbetegedéssel élő gyerekeknek és családjaiknak szerezzenek sorsfordító élményeket.

Marozsán Fábián pályafutása legjelentősebb sikereit idén érte el, így az általa aláírt póló kiemelkedik a felajánlott tárgyak, élmények közül. A 25 éves teniszező márciusban egészen a világranglista 36. helyére lépett elő, és az évet a legjobb 60 mezőnyében zárta.

Fotó: Getty Images Marozsán Fábián

Ugyanúgy a magyar labdarúgó-válogatott tagjai által aláírt mezt, sőt Schäfer András külön dedikált mezt is felajánlott jótékony célból, így a futballrajongók is relikviákra lelhetnek. Ezen kívül még például Adámi-Rózsa Zsanett paralimpikon által aláírt kabalája is érdekes, értékes lehet a sportrajongók számára. A licitre felajánlott tárgyakat, élményeket itt böngészheti.