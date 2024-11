A sportdiplomáciai csatanyerést tovább erősíti az is, Kulcsár Ágnest megerősítették tisztében a technikai bizottságban, míg Vízkeleti Péter, a magyar szövetség ügyvezető igazgatója bekerült az üzleti ügyekkel foglalkozó testületbe, ráadásul az európai szövetség elnökségében is helyet kapott. Soha rosszabb esztendeje ne legyen a magyar öttusának...

Kudarcok és a színfalak mögött zajló, nem éppen szívderítő események nehezítették meg a már olimpiai kvótával rendelkező Gulyás Michelle dolgát egészen addig a napig, amíg a szövetség elnöksége korábbi érdemeire való tekintettel mellette tette le a voksát. Nem abba kapaszkodva, hogy közvetlenül a döntéshozás előtt betlizett a világbajnokságon, korábban pedig a világkupa döntőben sem úgy teljesített, ahogy szerette volna.

A legnehezebb lett a legszebb

Tibolya Péter, az UTE öttusaszakosztályának vezetője, a Párizsban olimpiai bajnokká avanzsált öttusázónő koordinációs edzője az Indexnek úgy fogalmazott: mind a ketten le voltak forrázva, mert hasonlóan aggasztó helyzetbe még soha nem kerültek, amióta ő felelős Gulyás Michelle felkészülésének irányításáért, és ezt mind a ketten nehezen élték meg.

„Olyan volt az idei év, mint ha hullámvasúton utaztunk volna, még szerencse, hogy nem csak a mély volt mélyebb, hanem a magas is magasabb az olimpiai győzelemmel. Nemrégiben számoltam össze, hogy az elmúlt négy évben száznál is több versenynapot hagytunk magunk mögött a nemzetközi erőpróbákon, de olyan klasszisokra valló látványos átalakulást, összpontosítást, összeszedettséget és felszabadultságot, amiben persze a dac is vastagon benne volt, Párizsban láttam először a versenyzőmtől. Egy olyan katlanban, amit 16 ezer néző vett körül, egy pillanatra sem bizonytalanodott el. Amazoni és gladiátori erényeket csillogtatott meg, magabiztosságot sugárzó mosolygós hajrája pedig örök emlékként rögződött bennem.”

A korábban szintén válogatott versenyző immár szakemberként hozzátette: bár a mérce eddig is magasan állt, most még magasabbra került, ráadásul a lovaglást felváltó akadályverseny új kihívást jelent számukra, benne a képességfejlesztés új feladatával.

„Michelle ügyes és erős is, jövő tavaszig az átállás nehézségeit is le fogja küzdeni, amihez segítséget jelent, hogy a klubunk beszerzett egy edző akadálypályát. Felállt az új szakmai stábunk is, amelyben bevált segítőtársaink közül Andrásfi Tibor továbbra is a vívásért, Karácsony Gyula a lövészetért, az olimpiai bajnok Kós Hubertet a csúcsra vezető Magyarovits Zoltán az úszásért felelős, „újonc” a csapatban a veszprémi Stupián Anikó, aki a futóedzéseket tervezi és vezeti, valamint az erőnléti edző és az új versenyszámban is szakértőnek számító Geier Dániel. A cél az, hogy a Michelle 2025-ben is megőrizze a helyét a világ legjobbjai között, ami akár egy újabb érem megszerzését is jelentheti.”

Hosnyánszkyval pólózott együtt, édesapja „térítette el”

Még csak 42 esztendős az olimpiai esztendő legjobb öttusaedzőjének megválasztott Geleta Balázs, aki úgy szolgált rá az UIPM elismerésére, hogy Bőhm Csaba, a világbajnok és világkupa-győztes tanítványa éppen Párizsban, az ötkarikás versenyeken hasalt el a körvívásban, és került az üldözőboly kellős közepébe. Mindent beleadott a folytatásban, de csak a csalódást okozó 13. helyig jutott.

„Büszke vagyok a nemzetközi szövetség elismerésére, döntésükből azt tudom kiolvasni, hogy Csaba és az én bizonyítványomat sem rontotta le túlságosan az olimpiai baki” – vélekedett a kosárlabdázó magasságú Geleta Balázs, aki fiatal korában a vízilabdázásban élte ki magát, olyan nagyágyúvá érett pólózók társaságában, mint például Hosnyánszky Norbert, a ma már olimpiai, világ- és Európa-bajnoki aranyérmes pólózó. Elsőként választott sportágában Geletának az ötvenegynéhány kilójával esélyese sem volt a test-test elleni „ütközetekben”, de így is folytatta volna még.

Édesapám nyomásának engedve sodródtam át az öttusasportba, illetve annak előszobájába, a három- és a négytusázók közé. A TF-re is jártam, de nem volt kitartásom, mert a torna antitalentumaként meggyűlt a bajom a szerekkel. Az öttusa kihívása viszont magával ragadott, pedig az edzői szakmába belekóstolva folyamatosan építkezni kellett, társaimmal együtt megharcolni azért, hogy a Kőér utcában, a Kőbánya SC sporttelepén felkészülési bázist teremthessünk. A dolgokat leegyszerűsítve olyan fiatalokkal kezdtünk dolgozni, akik úszóként a ranglista 200. helyéig sem jutottak volna el, mégis kár lett volna szélnek ereszteni őket, mert megszerették a sportolást, mozgás nélkül vagy elvesztek, vagy elhíztak volna.

Bőhm Csabát 2013-ban ismerte meg, már akkor is egy szorgalmas, a feladatokat lelkesen teljesítő fiatalt látott benne.

„Ahogy kezdett belejönni, egyre eredményesebb lett. Az U15-ösök mezőnyében a legjobb három közé tartozott, U17-esként pedig mind az öt válogatót ő nyerte. Juniorként már Eb-ezüstöt vehetett át, a korosztályos világbajnokságon pedig bronzot. Ekkor kezdtem el tartani attól, hogy a felnőttek mezőnyében megtörik a lendülete, a tapasztalt öreg rókák felfalják, vagy fájó sebeket ejtenek rajta. Szerencsére nem így történt, és ez annak is köszönhető, hogy soha nem állítottam teljesíthetetlen akadályok elé, elfogadtam olyan lelkületű embernek, ami rá jellemző, így a mély vallásosságát is a helyén kezelem. Felnézek rá azért, amit az öreg nagyapjáért tett, a sportpályákon, az edzéseken és a versenyeken pedig azért, mert a feladatait mindig alázattal teljesíti. Együtt fejlődünk, lettünk jobbak és tapasztaltabbak, számomra nagyon hasznosak a visszajelzései, de azok a meglátásai is, amelyektől azonnal többnek érzem magamat. Az első olimpiai bizonyítási lehetőségével nem tudott élni, ezt nagyon nehezen dolgozta fel, nekem sem volt sokkal könnyebb, de megráztuk magunkat, és most már csak előre tekintünk.”

Így lett befutó Gyenesei Leila

Balogh Gábor, a magyar szövetség elnöke fél évvel ezelőtt hívta fel telefonon Gyenesei Leilát, akivel versenyző korunkból jól ismerték egymást. Ezt utóbbi árulta el lapunknak, majd hozzátette: a szervezet első embere így azonnal a lényegre is tért: nemzetközi szinten szeretnének valakit felépíteni.

Ezután azzal folytatta, ha érzek magamban erőt és ambíciót, akkor ők rám gondolnának.

A 38 esztendős Gyenesei Leila öttusázóként és sífutóként is sokra vitte, nyári és téli olimpián egyaránt a magyar színeket képviselte, kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok sportoló, jelenleg a Network4 műsorvezetője.

„Örömmel mondtam igent, mert túlzás nélkül töviről hegyére ismerem az öttusát, szeretett sportágamtól akkor sem szakadtam el, amikor úgy éreztem, hogy a sérüléseim miatt már nincs értelme a folytatásnak. Visszavonulásom után sporttelevíziósként kezdtem dolgozni. Nyolc évvel a lámpalázas premier után most már bátran mondhatom ki, hogy jó felé vettem az irányt.”

A hétesztendős Mimi édesanyja immár a tapasztalt és elfogadott képernyősök közé tartozik, önálló műsorokat vezet, és akkor sem jön zavarba, ha a német Bundesliga meccseket közvetítő csatorna műsorvezetőjeként kell közreműködnie, máskor pedig amerikaifutball-meccseken kap feladatot.

A legjobbkor kaptam a magyar szövetségtől a felkérést, mert most már tapasztalt médiásnak mondhatom magamat, pontosan azon a területen, amelyen az UIPM újdonsült elnökségi tagjaként is tevékenykedni fogok. A feladataim összessége csak a jövőben rajzolódik ki előttem, de önbizalomra adhat okot, hogy már a kongresszusi bemutatkozó prezentációm is nagy tetszést aratott. Öten pályáztunk egy helyre, amikor a kanadai riválisom megismerte a kisfilmemet és szembesült annak üzenetével, azonnal visszalépett, és még el is ismerte, hogy alkalmasság és felkészültség dolgában előtte vagyok. Két lábbal a földön járok, ez még távolról sem egy lefutott verseny, tudom, az elkövetkezendő négy év kimondottan nehéz feladatok elé fog állítani.

Gyenesei Leila az UIPM frissen megválasztott amerikai elnökét, a három olimpiát megjárt Robert Stullt is jól ismeri, még a versenyzői korából.

„Az új elnökségben sok újonc van, ami számomra azt üzeni, hogy várhatóan innovációkban gazdag és remélhetően sikeres négy évnek nézünk elébe. Nagy kihívás lesz a számomra, de valójában az egész UIPM számára is, hogy négy év múlva Los Angelesben, Stull elnök szülőhazájában először rendeznek olyan öttusaversenyt az olimpián, ahol a lovaglást az OCR, azaz az akadályverseny váltja fel.”

Egyelőre kevésbé ismert név az öttusa világában Vízkeleti Péteré, de miután a MÖSZ delegáltjaként bekerült az UIPM üzleti ügyekkel foglalkozó bizottságába, emellett az európai szövetség elnökségében is szerepet kapott, a jövőben sokan fogják megtanulni a nevét és kapcsolatba lépni vele.

„Még csak fél éve lettem a magyar szövetség ügyvezető igazgatója, úgy is mondhatnám, hogy Balogh Gábor elnök úr jobbkeze, ezért nagy megtiszteltetés a számomra, hogy a jövőben az UIPM kötelekében is hasznosítani tudom a vállalati üzletágban megszerzett 25 éves tapasztalatomat. Úgy is fogalmazhatnék, hogy testhez álló feladatot kaptam, amit legjobb tudásom szerint igyekszem majd megoldani. Egy olyan testületben kapok szerepet, amely igyekszik majd szorosabbá fűzni az UIPM kapcsolatát az üzleti világ szereplőivel, a potenciális szponzorokkal, emellett új lehetőségeket is próbál kiaknázni. A rijádi kongresszus előtt úgy döntöttünk, hogy a legnagyobb támogatást Gyenesei Leilának kell megadnunk, mert volt világbajnok öttusázóként és a média világában idehaza otthonosan mozgó jelöltünkként eséllyel pályázhat az UIPM elnökségébe, és ezt a lehetőséget sikerült is megragadni. Tizenkét év után van újra képviseletünk a nemzetközi szövetség legmagasabb vezető testületében, és ez annak is köszönhető, hogy magyar öttusa kiemelkedően sikeres évet zár 2024-ben, olimpiai és világbajnoki aranyéremmel, a fiatalabb korosztályokban pedig további győzelmek egész sorával.”

Ötösök a bizonyítványban

Kiteheti az ablakba a bizonyítványát a Magyar Öttusa Szövetség, miután 2024-ben olyan sikerek kerültek a dicsőséglistájára, amelyek előtt csak kalapot lehet emelni. Ez a véleménye az elnökség tagjai közé tartozó, ráadásul – Gáll András révén – még az öttusa-anyuka szerepét is betöltő Beke Zsuzsannának, aki nehezen tudta eldönteni, hogy elsőként mivel büszkélkedjen el.

Tizenkét évet vártunk arra a napra, amikor újra van magyar tagja az UIPM elnökségének, ezért is értékeljük nagyra, hogy a kétszeres világbajnok Gyenesei Leila megválasztásával erős hídfőállást sikerült kialakítani a megújuló sportág vezérkarában. Kulcsár Ágnes és Vízkeleti Péter révén két, meghatározóan fontos bizottságban is magyar szakember dolgozik a következő négy évben, ezt így együtt jelentős sportdiplomáciai sikernek lehet nevezni.

Beke Zsuzsanna hozzátette: versenyzőikre és a velük dolgozó szakemberekre egyaránt jó fényt vetnek az év kiemelkedő sikerei, amelyek magukért beszélnek.

„Egy ország drukkolt neki, majd fogadta a szívébe Gulyás Michelle-t, aki csodálatra méltó profi versenyzéssel érdemelte ki az olimpiai győzelmét. Nem volt könnyű a Párizs felé vezető útja, de amikor a legjobban kellett, neki is helyén volt a szíve, minden mozdulata a kitűnő formájára és a profikra jellemző összpontosítására vallott, A világbajnok és világkupa-győztes Bőhm Csabának ugyan nem jött össze úgy az első olimpiája, ahogy szerette volna, edzőjét, Geleta Balázst ennek ellenére is az év férfi edzőjének választották meg, akivel együtt most a magyar öttusa család együtt örvendezhet.”

(Borítókép: Gulyás Michelle 2024. augusztus 13-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)