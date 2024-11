Magyar világrekordkísérlet az Atlanti-óceánon

A magyar páros – három óránként váltva egymást – páros óceáni evezős hajóval, motor és külső segítség nélkül teljesítené az 5200 méteres távot El Puerto és Antigua között. A 29 éves kajakost három évvel ezelőtt vette rá egyik sporttársa az expedícióra, azonban az ötletgazda közben kiszállt a projektből, Havasiban viszont megmaradt a motiváció. Augusztusban csatlakozott hozzá Szabó Norbert Ádám, akinek már van tapasztalata az óceáni evezésben. Havasi segítője 15 éve hajózik a tengereken, Kovácsik Leventével 2015-ben átkajakozta az Atlanti-óceánt.

Ugyanaz az indok vezérel, mint amiért beléptem a sportszázad II-be, és a Magyar Honvédséghez is csatlakoztam, hogy jó példát mutassak. Próbáljak valamilyen olyan célt elérni, ami esetleg követendő példa lehet akár a fiatal sportolóknak vagy bármilyen magyar honfitársam számára. Ezzel az úttal is ez a célom, hogy jó példát és értékeket képviselvén, a Magyar Honvédség értékeit is öregbítve teljesítsem