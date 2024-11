Bíróság elé áll az Ingebrigtsen fivérek édesapja, saját gyermekei jelentették fel

Jövőre bíróság elé kell állnia a klasszis középtávfutó, Jakob Ingebrigtsen édesapjának, egyben volt edzőjének, aki ellen az a vád, hogy fizikailag bántalmazta kétszeres olimpiai bajnok fiát – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A norvég rendőrség már korábban közölte, hogy eljárást indított az idősebb Ingebrigtsen ellen, utóbbi ügyvédje azonban akkor azt mondta, csak az egyik gyereke érintett, a többi vádat ejtették.

Most azonban kiderült, hogy a gyermekei közül a 24 éves Jakob is az ügy elszenvedője. Az atléta 2021-ben, Tokióban 1500 méteren, idén, Párizsban pedig 5000 méteren nyert olimpiai aranyérmet. Gjert Ingebrigtsennek hét gyermeke van, közülük többen is bántalmazással vádolják apjukat. Ő azonban tagadja, hogy bármi rosszat tett volna.

Jakob Ingebrigtsen a norvég sajtóban többször is beszélt arról, hogy apja fizikailag bántalmazta, megpofozta, egyszer pedig hasba rúgta. Emellett verbálisan is többször bántalmazta, egyszer állítólag azzal fenyegette, hogy „agyonveri”.

Jakob és fivérei, a szintén nemzetközileg jegyzett atléták, Filip és Henrik egy újságcikkben már tavaly fizikai és verbális bántalmazással vádolták meg apjukat, aki ezt mindig tagadta.

Az MTI felidézte, Gjert Ingebrigtsen 2022-ben – röviddel fia tokiói diadala után – jelentette be, hogy már nem ő az edzője Jakobnak.