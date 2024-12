Újabb kontinens került képbe a 2036-os olimpiai rendezéssel kapcsolatban

A dél-amerikai országban a 2023-as Pánamerikai Játékok sikerét követően erősödött meg a szándék, hogy otthont adjon olimpiának

– írta a chileiek vizitjéről beszámoló insidethegames.biz internetes honlap. A delegáció, amelyet Jaime Pizarro sportminiszter és Miguel Ángel Mujica, a Chilei Olimpiai Bizottság elnöke vezetett, négy hónappal az után kereste fel a NOB lausanne-i központját, hogy Chile államfője, Gabriel Boric felkarolta az olimpiarendezés ügyét.

„Tudom, hogy egy olyan kis országnak, mint a miénk, nem könnyű szembeszállni a globális hatalmakkal. De arra szólítalak benneteket, hogy álmodjatok nagyot” – idézte a portál az elnök országához intézett júliusi felhívását. A chileiek előtt nem sokkal a Dél-afrikai Köztársaság képviselői – élükön Gayton McKenzie sportminiszterrel – jártak Lausanne-ban, hogy megkezdjék az előzetes megbeszéléseket a NOB-bal a 2036-os nyári játékok megrendezéséről. Szemben az amerikai kontinenssel, az afrikai földrész még sosem volt olimpia házigazdája.

Az idei párizsi ötkarikás játékok után 2028-ban Los Angeles, 2032-ben pedig az ausztráliai Brisbane lesz a vendéglátó. A 2036-os nyári olimpia helyszínéről várhatóan 2027 és 2029 között dönt a NOB, tette hozzá az MTI.

A tizenkét év múlva esedékes rendezés iránt többen is érdeklődnek. Chile és a Dél-afrikai Köztársaság mellett már kinyilvánította szándékát többek között az indiai Ahmedabad, továbbá Varsó, Isztambul, Doha, két spanyol város, Barcelona és Madrid is, valamint Nusantara, Indonézia új fővárosa. A lehetséges pályázók sorában ott van Budapest is.