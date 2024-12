Töretlen önbizalom, de racionális jövőkép. Nem ezek az első személyiségjegyek, amelyek eszünkbe jutnak egy átlagos 17 évesről, de Révész Bulcsú nem is egy átlagos 17 éves, hanem Magyarország első profi sznúkerjátékosa. A nyolcéves kora óta játszó tehetség a 2024-es junior-világbajnokság megnyerésével harcolta ki a profi státuszt, azóta pedig jobbnál jobb játékosok ellen mutathatja meg, mire is képes. Nem zavarja, ha esetleg vereséget szenved, hiszen számára ez mind csak tanulópénz, viszont így is sikerült már szép teljesítményeket letennie az asztalra.

A jövő bajnokai című sorozatunkban olyan tizenéves sportreménységeket mutatunk be az Index olvasóinak, akik a közeljövőben kimagasló eredményeket érhetnek el a profi közegben, de annyi már biztos, hogy már most is korosztályuk legjobbjai közé tartoznak.

A fentebb írt kritériumoknak talán nem is felel meg más jobban, mint a 17 éves Révész Bulcsú, aki idén februárban nyerte meg a Sznúker Világszövetség (WSF) által rendezett junior-világbajnokság döntőjét a kínai Kung Csen-cse ellen 5–3-ra. Ez az eredmény ráadásként nem csak egyszeri fellángolás volt. A fiatal sznúkeres korábban már számos versenyt megnyert, és az ország vitathatatlan legjobbjaként vett részt a tornán.

A győzelem pedig történelmi sikert is jelentett nemcsak neki, hanem egész Magyarország számára is, hiszen ezzel ő lett az első magyar profi sznúkerjátékos.

Na és hol van még a vége?

Révész Bulcsút herceghalmi bázisán kerestük fel, és az új építésű, többlakásos családi ház hátsó részén, két garázs helyén kialakított helyiségben nehéz lenne nem észrevenni a mellettünk elterülő gyakorlóasztalt. Tekintve, hogy szinte az egészet elfoglalja. Egy az egyben megegyezik a profi asztalok minőségével, és mindez igaz a körülményekre is. Például ahhoz, hogy a golyók súrlódása tökéletes legyen, az asztal alatt üzembe helyezett fűtőberendezés dolgozik azon, hogy állandó hőmérsékletű legyen a zöld posztó, de a páratartalom sem mehet 50 százalék fölé. Ezek megváltozása már nemcsak az asztal viselkedését, hanem a golyók mozgását is könnyen befolyásolhatja.

Semmit nem lehet a véletlenre bízni. Még a Pest vármegyei községben sem, ahol a lakosok száma nem éri el a háromezer főt. Elég volt egy ártatlan tévéközvetítés ahhoz, hogy a fiatal fiú beleszeressen a sportágba. Nyolcéves kora óta pedig kisebb-nagyobb szünetekkel, de meghatározó része a sznúker az életének.

Ugyanannyit edzek itthon, mint amikor kint vagyunk Angliában, naponta hat órát, hetente hat napot. Persze azért pihenek is, előfordul, hogy három-négy napot kihagyok, miután hazajöttünk, egyszerűen muszáj. De az asztal mindig itt van, bármikor le tudok jönni edzeni, formában tudom tartani magam, hiszen tökéletesek a körülmények. Ilyenkor azért tudok a családdal és barátokkal is időt tölteni, szóval ha éppen Magyarországon vagyunk, akkor sem unatkozom. Egy-két házibuli vagy gokartozás mindig belefér a programba.

Révész Bulcsú elmondása szerint a család még mindig repes az örömtől, de közeli ismerősei között úgyszintén nagy a lelkesedés a profivá válása óta. Minden meccs után érkeznek a dicsérő, vereség esetén pedig vigasztaló üzenetek.

Ha már profi lét, bizony annak is megvannak a nehézségei, főleg akkor, ha ilyen fiatalon találja magát vele szembe az ember.

Bevallom, még nekem is kicsit váratlan volt, amikor bejutottam a profik közé. Csak egy hónapja múltam tizenhét éves, amikor megnyertem a junior-világbajnokságot, ez tényleg egy hatalmas áttörés, fantasztikus dolog. De azért nehéz ez a lét is, sok az utazás és a feszültség is egy-egy verseny előtt. Nem egy sétagalopp profi sportban szerepelni 17 évesen, de hát nagyon szeretem ezt a játékot, és ez a lényeg.

Havonta három hetet edz és versenyez Angliában, azon belül is Sheffieldben, ahol egy külön akadémián gyakorol hasonló szintet képviselő sznúkerjátékosok ellen.

„Nyilván elsősorban az egymagában gyakorlásra törekedik az ember. Fontos begyakorolni egy-egy olyan szituációt, amit elrontott az ember. Sok olyan területe van a játéknak, amit érdemes egy szisztéma alapján fejleszteni, de nyilván emellett nagyon fontos az is, hogy a meccshelyzetet is szokja az ember.”

A rutinosabb játékosok dicsérete jól szokott esni neki, főleg amikor szoros meccseket játszott ellenfeleivel. Legnagyobb győzelmének a kétszeres vb-döntős, a világranglistán jelenleg tizenkettedik Ali Carter elleni fordítást tartja. Bár a tapasztalatlanságból eredő izgatottságot akkor is érezte azért. A győzelmet érő lökés előtt például annyira remegett a keze, hogy a mérkőzés után pár órával még Ben Williams játékvezető is csak annyit mondott: „ezt nem tudom, hogyan lökted be”.

A világranglistán 22 550 fontjával (11,18 millió forint) jelenleg a 96. helyet elfoglaló játékosnak nem csak Carter volt az egyetlen sztárellenfele. A Kínában megrendezett Snooker Grand Prix-tornán a sportág legendájával, Ronnie O’Sullivannel is összecsaphatott.

A profi státusznak köszönhetően természetesen rengeteg különböző versenyen elindulhatott már Révész Bulcsú, néhány alkalommal a főtáblára jutás sem jelentett problémát neki. Az említett Snooker Grand Prix mellett még az English Openen, British Openen és Northern Ireland Openen is megmérette magát a selejtezőkön túljutva, magánál jobban rangsorolt játékosok ellen.

„Szerintem gyorsan tudok alkalmazkodni a környezetemhez. Most már el tudom képzelni magam a legjobb 60-ban vagy 70-ben. Nagyon kicsi a különbség a játékosok között, tehát a százas ranglista második fele simán el tudja kapni egy jobb napon a ranglista 30. vagy 40. helyezettjét, és minél többször teszi ezt meg, annál inkább közeledik ő is ahhoz, hogy egy top 40-es, 30-as játékos legyen. Szóval azt hiszem, a »kisebb« eredmények is komoly előrelépések egy játékos fejlődésében.”

Bár a győzelem önmagában csak egy dolog, minél messzebb jut valaki egy versenyen, annál több pénzdíj esik be később. A megélhetés pedig csak egy oldala az éremnek, ugyanis ha valaki meg akarja tartani a Pro Tour-kártyáját, akkor bizony a legjobb 64 játékos között kell végezni a szezon végén, különben azt a Q School nevű selejtezőtornán kell ismét megszerezni.

A legjobb nyolc közé jutás már tornától függetlenül szép eredmény. De ahhoz, hogy valaki nagyot menetelhessen, elsősorban kell egy jól kifogott nap. Nyilván a könnyű sorsolás sem árt, de egy ilyen mezőnyben sokkal inkább az számít, hogy milyen formában van az adott versenyen a játékos.

A tapasztalat viszont mégiscsak idővel jön meg. Többször megesett már a fiatal magyarral is, hogy egyes mérkőzéseken hátrányból fordított, vagy éppen előnyről kapott ki.

„Volt már pár olyan meccsem, ahol biztos vagyok benne, ha Fortuna máshogy szól bele, akkor meg tudtam volna nyerni azt a találkozót. Azóta volt még egy meccs, ahol kikaptam 2–0-ról, de ez előfordul, megesik. Valószínűleg még nincs meg az a stabilitás a játékomban, ami pont ezeken a meccseken jöhet majd meg. Ez mind tanulópénz, úgyhogy nincs mit veszítenem az ilyen meccseken.”

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mi a különbség egy jó amatőr és egy rossz profi között? Nos, néha tényleg csak egy Pro Tour-kártya.

Sokszor előfordult már, hogy egy jó amatőr játékos kifog egy jobb napot, és az éppen gyengélkedő profi ellen tud győzni. Nagyon kicsik itt a különbségek, és tényleg az számít, hogy ki tudott elég gyorsan fejlődni, ki volt igazán jó formában akkor, amikor be kellett kvalifikálnia magát a profik közé.

Azonban még egy ilyen élet mellett sem szabad megfeledkezni a tanulmányokról. A gyerekkora óta játszó sznúkeres online iskolába jár, és kitűzött célja, hogy megszerezze az érettségit is. De nem csak az interneten keresztül tanul, hiszen edzői révén is folyamatosan tanácsokkal van ellátva. Eleinte Varga Péter, a Magyar Biliárd Szövetség sznúker szakágának volt elnöke segítette őt, a kapcsolat pedig máig fennmaradt. Még most is gyakran és sokat beszél telefonon egykori mentorával a 17 éves tehetség.

A beszélgetés közben Révész Bulcsú a gyakorlatban is megmutatta tudását, ezúttal leginkább a fotók kedvéért, és hiába nem volt, nem lehetett teljes a koncentráció, kívülről úgy láttuk, egyszerűen képtelen hibázni a lökéseknél. Ekkor az édesapa, Révész Attila is csatlakozott a beszélgetéshez, aki a kezdetektől fogva fia egyik legnagyobb szurkolója.

A terem két sarkában már trófeákkal teli vitrinek állnak, Révész Attila pedig büszkén mutatta meg nekünk az eddig elért sikereket jelző kisebb kupákat, köztük a junior-világbajnokság trófeáját is, amit viszont majd vissza kell adniuk nemsokára a szervezőknek.

Nagyjából egy hónapja a sportág hazai közegében „robbant” a hír, miszerint 2025-ben is megrendezésre kerül a Magyar Snooker Gála, amelyen viszont története során először már profi tétmérkőzéseket is láthatnak majd a kilátogatók. A négy meghívott között Révész Bulcsú is szerepel, így mi sem mehettünk el a téma mellett.

„Már az is hatalmas szó volt, hogy 2017-ben meg tudtak hívni Magyarországra két sznúkeres világsztárt (akkor a hatszoros világbajnok Steve Davist és kétszeres vb-győztes Mark Williamst hívták meg – a szerk.), és nyilván azóta mindig tudtak egy kis pluszt hozzátenni. Ez megint egy hatalmas lépés, hogy a szervezők két világbajnokkal, Shaun Murphyvel és Neil Roberstonnal, valamint egy vb-döntőssel, Barry Hawkinsszal várják a szurkolókat. Tehát ez egy nagyon szuper dolog, és talán még inspirációt is adhat embereknek, akár fiataloknak is, hogy kezdjenek el sznúkerezni.”

Abban viszont nem biztos, hogy lehet-e olyan népszerű a sznúker Magyarországon, mint a darts: „A darts egy jóval harsányabb és bulizósabb sport, mint a sznúker, ráadásul a dresszkód is jelentősen különbözik, ha a kettőt összehasonlítjuk.”

Hogy mit hoz a jövő Révész Bulcsúnak, az még kérdéses, de mindössze 17 évesen bőven van még ideje a magyar sznúker csillagának belerázódnia a dolgokba. Egy dolog biztos, a januári gálán már biztosan nem lesz probléma felérnie az asztalt, amikor Shaun Murphy ellen játszik.

(Borítókép: Révész Bulcsú 2024. november 5-én. Fotó: Mult Roland / Index)