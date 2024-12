A MOB csak olyan olimpiai tervet támogat, amely nem jár stadionépítéssel Budapesten

A MOB elnöke ismételten elmondta, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) radikálisan megváltoztatta a jövőbeni olimpiai házigazdák kiválasztásának rendjét, ennek keretében teljes egészében eltörölte a költséges pályázati folyamatot.

A NOB úgy választ helyszínt, hogy saját egyoldalú döntésével meghív egy lehetséges házigazdát. Megállapodás esetén a NOB ülése a kiválasztott partnernek odaítéli a rendezés jogát. Ha nincs megállapodás, mást kérnek fel, ez addig tart, ameddig nem sikerül megállapodni valakivel. A felkérésre nem lehet jelentkezni vagy pályázni, hangsúlyozta Gyulay Zsolt.

Ilyen felkérést 2036 vagy későbbi játékok tekintetében még senki sem kapott a NOB-tól, 2026–27-ig vélhetően nem is történik ez meg. A Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság közös tájékozódásra kérte Budapest vezetését, és Karácsony Gergely főpolgármester úr nyitott is volt az ügyre. A tájékozódási folyamat kizárólagos céljai egyfelől az olimpia és paralimpia megrendezhetőségével kapcsolatos információk megismerése. Először tudjuk meg, hogy miről is gondolkodunk, miről is beszélünk egyáltalán