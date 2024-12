Húsz napon át Londonra figyel a világ, 90 millió forintot ér a kilencnyilas

Ez a 32. PDC-világbajnokság, ebből a 18., ami az Alexandra Palace-ban kerül megrendezésre. A versenyzők között 2,5 millió fontot osztanak ki, amelyből a győztes 500 ezret kap majd meg, írta beharangozójában az előző vb-döntővel nézettségi rekordot döntő Sport1, amely ezúttal is élőben közvetíti a húsznapos világbajnokság minden pillanatát.

A honlapon kiemelték:

a kilencnyilas 180 ezer fontot ér a főtámogató jóvoltából, ezt az összeget háromfelé osztják:

60 ezer jut annak, aki dobja, 60 ezer egy, a prosztatarák ellen küzdő szervezeté lesz, és egy, a helyszínen tartózkodó szerencsés szurkolót is kisorsolnak, aki szintén kap 60 ezer fontot. A szervezet emellett minden egyes 180 után is ezer fonthoz jut. Az előző évben 914 db 180-as volt a tornán, ezt végül egymillió fontra kerekítette a Paddy Power. Így minden egyes dobásnak komoly tétje van.

Ami a versenyzőket illeti: a világranglistát a vb címvédője, Luke Humphries vezeti, a második a két évvel ezelőtti vb győztese, Michael Smith, a harmadik a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen, a negyedik az előző vb felfedezettje, a még mindig csak 17 éves Luke Littler, az ötödik a 2018-as világbajnok, Rob Cross, a hatodik Dave Chisnall, a hetedik Jonny Clayton, a nyolcadik Stephen Bunting, a kilencedik Damon Heta, a tizedik Gerwyn Price. Meglepő lenne, ha nem ebből a mezőnyből kerülne ki a vb-győztes, de ugye a vb-n bármi megtörténhet. Tavaly jött Littler, talán idén valaki más fog…

A Sport Tv a jól ismert közkedvelt csapatával készül a tornára. Bartha Zoltán, Fülöp László, Gyulai Miklós, Vereczkey Lajos és Ziegenhám Medárd már készen áll, hogy minél több száznyolcvanast és kilencnyilast kürtöljenek világgá, és adott esetben ismét bekerüljenek a PDC élménybeszámolóiba, hogy a világ minden táján meghallgathassák magyarul is egy-egy történelmi pillanat közvetítését. A tévé eddig még nem látott különlegességgel is készül a vb első napjaira, ugyanis kiutazik Londonba Bartha Zoltán, Vereczkey Lajos és Gallai László. A helyszínen készülő tartalmak (élménybeszámolók, interjúk, behind the scenes pillanatok) mind-mind elérhetőek lesznek a social media felületein, de láthatunk majd ezekből részleteket a vb-t felvezető exkluzív Dupla dupla-epizódban is.

„Az előző vb-n Luke Littler feltűnése extra fűszert adott az egész tornának. Az Egyesült Királyságban ő lett a Google-nél az év sportolója, mert rá kerestek a legtöbben 2024-ben… Hihetetlen. Mondhatjuk, hogy új szintre emelte a már egyébként is elképesztően népszerű sportágat. Olyanok is követik a dartseseményeket, akik eddig nem ültek le elé, így már mindenki tudja, hogy a december és az új év első pár napja az ünnepek mellett a dartsvilágbajnokságról szól. Nemcsak a Sport1-en, hanem az egész világon. Az élő közvetítés mellett a kiküldött stábunk anyagait nagyon jó szívvel ajánlom. Bevallom, én is kíváncsi vagyok, mi történik az Alexandra Palace-ban ilyenkor” – fogalmazott Máté Pál, a Sport TV főszerkesztője a világbajnoksággal kapcsolatban.

A kommentátorok, szakértők és a főszerkesztő is tippelt a vb előtt. Ez alapján Luke Littler toronymagasan a torna esélye. Csak Bartha Zoltán gondolja azt, hogy címvédés lesz, és Luke Humphries nyeri meg a Sid Waddell trófeát. Fülöp László, Gyulai Miklós, Vereczkey Lajos, Ziegenhám Medárd és Máté Pál szerint is Littler lesz a bajnok. A PDC-dartsvilágbajnokság december 15-től január 3-ig kizárólag a Sport1 műsorán lesz látható.

Borítókép: a vb-címvédő Luke Humphries a BoyleSports GP-versenyen ünnepel (Fotó: Cameron Smith / Getty Images)