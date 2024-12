„Ez volt életem egyik legnehezebb döntése” – nyilatkozta Weöres Szabolcs csapata közleményében.

„Évekig keményen dolgoztam azért, hogy elindulhassak a Vendée Globe-on, az volt az álmom, hogy megkerüljem a Földet. Most visszalépni hihetetlenül fájdalmas.”

Csapata, a New Europe kiemelte: a kulcsfontosságú kábel az árbóc stabilitását biztosítja, és december 14-én szakadt el, miközben Weöres Szabolcs 40 csomós széllökésekkel küzdve vitorlázott körülbelül 700 mérföldre a Jóreménység fokától.

Hozzátették: a sérülés észlelése után a magyar szólóvitorlázó mindent megtett, hogy biztonságos megoldást találjon, amely lehetővé tenné számára a verseny folytatását, azonban egyik lehetséges javítás sem tűnt elég biztosnak ahhoz, hogy stabilizálja az árbócot, különösen az Indiai-óceán veszélyes vizeire készülve. A döntésben az is közrejátszott, hogy a hajó már korábban is komoly károkat szenvedett, köztük a nagyvitorla súlyos szakadását és az A7 orrvitorla elvesztését.

A D2-es kábel a rig egyik legérzékenyebb eleme, támogatja a vorstagot, a J2-es orrvitorlát, valamint a nagyvitorlát is kettes reffnél. A sérülése nagy eséllyel az árbóc elvesztéséhez vezethet viharos szélviszonyok között. A technikai csapat véleménye szerint a probléma egy korábbi balesetre vezethető vissza, amikor a hajó oldalára dőlt, és az árbóc csúcsa vízbe ért. Ez az eset belső sérülést okozhatott a kábelben, amely azóta a hajó folyamatos vibrációja miatt fokozatosan súlyosbodott. Tovább rontotta a helyzetet a sérült A7 vitorla, amely a vorstag köré csavarodva extra terhelést rótt az egész állókötélzetre.

A New Europe csapata a közleményben hangsúlyozta, hogy büszkék Weöres Szabolcs kitartására, továbbá arra az elszántságra, amellyel a rajthoz állt és a kihívásokat kezelte. Bár a verseny most idő előtt véget ért, a magyar szólóvitorlázó bátorsága és példamutató szellemisége továbbra is inspirálja sportágat kedvelő honfitársait és a támogatókat.

Weöres Szabolcs jelenleg Fokváros felé tart, ahová várhatóan december 17-én érkezik.

A két nappal ezelőtti helyzetjelentés ugyancsak a hajó egy sérüléséről számolt be, amit kezelnie kellett a magyar versenyzőnek, akinek közvetlen a rajt után is hasonló problémát kellett orvosolnia, de akkor kikötni is kényszerült. Így már akkor jelentős hátrányba került az egyébként is lényegesen gyorsabb technikát alkalmazó főmezőnnyel szemben. Weöres Szabolcs a 38., utolsó helyen hajózott a Jóreménység foka felé, miközben a viadal hivatalos oldala szerint az Új-Zéland déli partjainál járó éllovas francia Charlie Dalintól közel 12 500 kilométerrel volt lemaradva.

Borítókép: Irina Gracheva / Szabi Ocean Racing