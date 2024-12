Még csak most áll profinak, de már van, amiben lekörözi a világelitet a magyar tehetség

Mindenekelőtt arról érdeklődtünk a magyar golftehetségnél, egyáltalán honnan jött számára az idehaza igen szűk réteg által űzött sportág, hogyan ismerkedett meg vele, és mikor fordult meg a fejében, hogy minden mást kizárva csak ezzel szeretne foglalkozni. Tehát profi golfozó akar lenni.

A 21 éves ifjabb Sárközi Richárd elmondása alapján igazából nem is volt kérdés, hogy kipróbálja a sportot, tekintve, hogy édesapja korábban profi golfozó volt, így mindennapjaik része volt, hogy kijárnak a golfpályára.

Alig tudtam még járni, de már kint voltam a golfpályán. Még ütőt sem fogtam a kezemben, ott kúsztam-másztam édesapám mellett. Így amint kicsit idősebb lettem, ahogy arra lehetőségem volt, kipróbáltam a sportágat. Apukám korábban golfozó volt, most edző, így első kézből, a tanácsai mentén sajátítottam el az alapokat, és nagyon élveztem ezt az egészet az első ütésektől kezdve. Nem volt kérdés, próbára teszem magam. Nagyjából két évvel ezelőtt kezdtek jönni a nagyobb eredmények, felkerültem az amatőr világranglistára, idéntől meg már érzem a súlyát, miután ötszáz helyet javítottam az amatőr ranglistán, és beléptem a legjobb ötszáz mezőnyébe

– mesélte a fiatal golfozó, aki ezzel együtt azt is elmondta, nem hirtelen, a semmiből jöttek nála az eredmények. A sikeres években elengedhetetlen szerepet játszott az, hogy amatőr létére profiként készült, edzett a versenyekre. Ez hozzásegítette ahhoz, hogy jövőre a profi mezőnyben indulhasson. Egyedüliként ilyen fiatalon a magyar golf történetében. A 21 éves golfozó szerint már az hatalmas lépés volt, hogy felkerült a világranglistára, így megnyílt számára a lehetőség, hogy ranglistaversenyeken indulhasson, azokon nyújtott jó teljesítményével pedig lépésről lépésre haladt előre a mezőnyben.

Idén több mint harminc versenyen indultam, nagyjából száz kört teljesítettem, miután a versenyek jelentős része több napon keresztül zajlik. Többnyire sikerült bekerülni a végső mezőnybe, úgymond, ott voltam a végelszámolásnál, amatőrként profi versenyeken is. Az eredményeimnek köszönhetően Pro Golf Tour-kártyát kaptam, amely előszobája a világelitnek, így 2025-től elhagyom az amatőr státuszt, és kizárólag profiként folytatom a versenyzést.

Fotó: Sárközi Richárd

Afelől kétségünk sem lehet, hogy ifjabb Sárközi Richárd a profik között is megállja majd a helyét, legalábbis erre számíthatunk a fiatal sportoló elmondása alapján, aki amatőr státusza ellenére idén már több profi versenyre kapott meghívást, és amelyeken kimagasló eredményeket ért el. A különbség mindössze annyi volt, profi riválisaihoz képest, hogy amatőr státuszban lévő golfozóként a teljesítménye után pénzdíjat nem vehetett fel. Jövőre azonban ez is megváltozik. Ifjabb Sárközi Richárd felelevenített több maradandó emléket is 2024-ből. A naptári évben összesen hat világranglista-tornát nyert, így realizálta, hogy amennyiben továbbra is beleteszi az energiát, elhivatottságot, szenvedélyt az edzésekbe, a mentális felkészülésbe, bizony helye van a profik között, sőt.

Sárközi Richárd apukája, egyben edzője elmesélte ezzel kapcsolatban, hogy fia első ütésének átlagos távolsága, amit szaknyelven „drive carryként” emlegetnek, 315 yard. Ez az ütéshossz már most a világelit fölött van, a PGA Touron, a sportág legszínvonalasabb sorozatában 287 yardot átlagolnak az ott játszó profik. Ifj. Sárközi Richárd ezek alapján a fizikai adottságait tekintve is kimagasló. Saját magát inkább „hosszú ütő” játékosnak tartja, ami mellett további hatalmas erőssége, hogy a rövid játékban is jeleskedik. Ez a kombináció pedig, ha a játék mindkét eleme magas színvonalon megvan a golfozóban, jelentős potenciált sejtet.

Azt, hogy mégis mekkora lehetőség van ifjabb Sárközi Richárd adottságaiban, édesapja elmondása szerint ő már régóta tudja. Ahhoz azonban, hogy ez kiteljesedjen és eredményekben mutatkozzon meg, magának a fiatal játékosnak is realizálnia kellett. A 21 éves tehetség az érettségi és a technikum elvégzése után teljes egészében a golfnak szenteli a napjait, és olyan csapat segíti mindennapjait immár lassan egy éve, amely profi körülményeket biztosít számára – így profihoz méltó módon készül a versenyekre. Mint elmondták, úgy telik minden egyes napjuk, ahogy a világ legjobbjainak.

Úgy kell elképzelni a profi sportot, hogy három jelentős sorozat van, amely a profik játszótere. A DPA World Tour a legmagasabb szint, a világelit, a Challenge Tour az, úgymond, második számú sorozat, és a Pro Golf Tour mindezeknek az előszobája – ide kvalifikált most Richárd. Jövőre pedig meglesz arra a joga, hogy minden versenyen ezen a szinten induljon el, ami hatalmas lehetőség. Egyrészt sokkal több ranglistapontot gyűjthet eredményei után, másrészt pedig az sem mellékes, hogy pénzdíjas versenyeken indulhat, és immár fel is veheti az eredmények után járó anyagi vonzatot. Sőt, akkor még nem is említettem, hogy Richárd idén megnyert egy cseh és egy szlovák versenyt, további két szlovák viadalon végzett másodikként, ezzel összesítésben – tehát overallban – megnyerte az APS Tour versenysorozatát. Remek teljesítményéért pedig Challenge Tour-szabadkártyát kapott. Ez azt jelenti, hogy Richárd 21 évesen egy lépésre került a világelittől

– magyarázta Fehér Dániel, a fiatal golfozó menedzsere, aki idén januártól kezdte a közös munkát Sárköziékkel. Az ügyvéd szerint – akinek hobbija a golf, így került kapcsolatba a családdal – az, amit vázoltak számára, és amilyen potenciál véleménye szerint ifjabb Sárközi Richárdban rejlik, rögtön meggyőzte, hogy vágjanak bele a közös projektbe. Mert ez egy olyan kihívás, amire nem lehet nemet mondani. Fehér Dániel szerint a magyar golféletben egyedülálló módon, abszolút profi körülményeket biztosítanak, mert csak így lehet érvényesülni, bizonyítani.

Fotó: Sárközi Richárd

Ricsi mindent úgy csinál, mint a topjátékosok. Legyen szó edzésről, mentális felkészülésről, a versenyhez való hozzáállásról. Látszik a szemében, hogy nagyon akarja, mindent ennek rendel alá, emiatt ért el ekkora sikereket ilyen fiatalon. Mert a tehetség, az egy adottság, de azzal dolgozni kell, bele kell tenni a napi nyolc-tíz óra munkát, hogy eredményekben is megmutatkozzon

– taglalta a menedzser.

A fiatal golfozó apukája, Sárközi Richárd is leginkább fia mentális erejét emelte ki mint előnyt a technikai, fizikai adottságain kívül. Elmondása szerint amikor még ő maga volt élsportoló, és járt sportpszichológushoz, az akkor ötesztendős fiát magával vitte az egyik foglalkozásra. Az elismert szakember belenézett a gyermek szemébe, és megállapította, hogy a kis Ricsi nagyon tiszta lelkű, nagy szívű fiú. Az újbóli találkozás egy évvel ezelőtt történt a sportpszichológussal, a három órán át tartó beszélgetés után pedig azt mondta a húszéves golfozónak: „Száz olimpikonból csak kettő olyan, mint te.”

Minden megadatott ifjabb Sárközi Richárnak, hogy valóban nagy dolgokat érjen el, ezért igazából nincs is más dolga, „csak” dolgozni kell. Az pedig a fiatal tehetség minden szavából egyértelműen kihallható, hogy a munka része finoman szólva sem esik nehezére. Leginkább azért, mert él-hal a golfért.

Nincs igazából a golfon kívül kifejezett hobbim, nagyon szeretek edzeni, gyakorolni, versenyezni. Jövőre is legalább harminc tornán tervezek elindulni, de immár a profik között. Ez hatalmas lehetőség lesz, már alig várom, hogy hétről hétre a profik között bizonyítsak. Ami a színvonalat illeti ezeken a versenyeken az amatőr élmezőny közel olyan teljesítményt nyújt már, mint a profik, így nem tartok a hirtelen szintváltástól. Amint azt már említettük, több profi versenyen indultam meghívásos alapon, és azokon jól teljesítettem. Az év elején, amikor még csak ismerkedtem a profi versenyekkel, akkor előfordult, hogy izgultam, mert éreztem a nyomást, de alapvetően hidegvérű sportolónak tartom magam, az izgulás pedig idővel elmúlt. Úgy gondolom, ha megvan a tudásod, és beletetted azt a munkát, amit kellett, nincs mitől félned. Az eredmények jönni fognak.

Arra a kérdésre, hogy a következő évben melyek a legfontosabb célkitűzései a fiatal tehetségnek, egyértelműen azt a választ adta, hogy játékának a stabilizálása. Ami aztán minden továbbinak az alapja. Nem tartja magát olyan típusnak, aki nagyon előre gondolkodik, a legfontosabb mindig a következő ütés. „Mert ha, mondjuk, már egy szakasszal előrébb gondolkozol, vagy ütés közben felmerül benned, hogy megnyerheted a versenyt, akkor elbuktál” – mondta erről. Nem szabad kizökkeni a koncentrációból, amiben szintén kifejezetten erősnek tartja magát, így a stabil játékon túl, ha egy-két világranglista-versenyt nyerne a Pro Golf Touron, azzal már elégedett lenne. Szóba került az is, hogy Challenge Tour-kártyát szerezzen a 2025-ös év végeztével, amire ugyan minden esélye meglesz, de ha esetleg ez még nem jönne össze, akkor sincs semmi gond, tekintve, hogy abszolút időben vannak.

Fotó: Sárközi Richárd

A profi golfozók nagyjából 24-25 évesen jutnak el a világelitbe, a legmagasabb sorozatba. Ha úgy nézzük, Richárd remek ütemben halad efelé, és az erénye, hogy mindig csak a következő versenyre koncentrál. Nem beszélgetünk arról, mekkora sikereket érhetünk majd el később. A legfontosabb, hogy stabil játéka legyen, és kamatoztassa fizikai, mentális előnyét vetélytársainál. Amennyiben reális célokról beszélünk, persze felmerült bennünk, hogy ebben az ütemben a 2028-as olimpiára való kijutás lehetséges, ez is nagy álmunk, de addig rengeteg munka áll előttünk. Azért dolgozunk, hogy történelmet írjunk a magyar golfban

– mondta az édesapa, aki, mint az említettük, szintén profi golfozó volt. Sárközi Richárd olyan játékelemeket, képességeket vélt felfedezni fiában, amit a szakma is megerősített, miszerint

Ha nekem annak idején, amikor a profik között versenyeztem a European Tour-versenyeken, olyan fizikai, technikai és mentális adottságaim lettek volna, mint most a fiamnak, évente legalább két-, három- vagy akár négymillió dollárt is kereshettem volna pénzdíjas versenyeken.

Sárközi Richárdból nem fia iránti elfogultsága beszél, profi golfozóként ő már versenyzett European Touron, Challenge Touron, Pro Golf Touron, tudja pontosan, milyen színvonalat képviselnek ott a versenyzők, és hogy Ricsinek mekkora már most a tudása – így nem meglepő, hogy idén immár zsinórban harmadjára érdemelte ki az Év Férfi Golfozója, és első alkalommal az Év Golfozója díjat. Egy dolog biztos, a fiatal tehetség továbbra is keményen, elhivatottan dolgozik álmaiért, csapata pedig világszínvonalon, profihoz méltóan biztosítja neki jövőre is, immár mint profi golfozónak a hátteret, hogy újabb sikereket érjen el a pályán. És ha ez sikerül, akkor újból és újból megerősíti azt, hogy Magyarországról indulva lehet komoly eredményeket elérni a nemzetközi golfban. Ehhez az első lépést már megtette, nem is akárhogyan.