A karácsonyi szünet után folytatódik a küzdelem Alexandra Palace színpadán: a világelső Luke Humphries, valamint a 2021-es világbajnok, Gerwyn Price is táblához áll a darts-vb harmadik fordulójában.

Drámaibb fordulatokkal dollármilliárdokból forgatott sorozatok nem mennek szezonfelező szünetre, mint a PDC-világbajnokság főszereplői tették az Alexander Palace-ban hétfő este. A 2. kör utolsó meccseinek programjában kiesett a hatodik kiemelt Dave Chisnall – miután meccsnyilnál elszámolta magát –, sőt, meglepetésre még a korábbi világbajnok Rob Cross is búcsúzott.

Pénteken már a harmadik forduló kezdődik, azaz a nyolcaddöntőbe kerülés a tét. A délelőtti programban a hetedik, a nyolcadik és a kilencedik kiemelt áll majd sorra tábla elé, papíron mind esélyesként, ám láttuk ezen a vb-n már egy meccs után búcsúzni a második kiemeltet is... A mezőny laikusok számára is legismertebb arca Stephen Bunting lehet, aki 2021-es, elődöntőig tartó menetelésekor kiváló játéka mellett azzal keltette fel a figyelmet, megszólalásig hasonlít az északamerikai animációs szitkomsorozat, a Family Guy egyik főszereplőjére, Peter Griffinre. Még bevonuló zenéjét is a szériából választotta.

Este aztán a 2021-es világbajnokra, a profi rögbijátékosból és kocsmai kidobóból lett dartsosra, Gerwyn Price-ra figyelhetünk majd. A rendkívül megosztó karakterű walesi ellenfele a vb előtt 23. helyen rangsorolt Joe Cullen lesz. Mivel Price rendre feszült hangulatú mérkőzéseket játszik a hazai közönség által támogatott angol riválisokkal, ezúttal is benne lehet a levegőben némi botrány.

Táblához áll a kétszeres vb-győztes, legutóbb 2022-ben diadalmaskodó Peter Wright is. Az 54 éves skót hullámzó szezont tudhat a háta mögött, ezt vb-kiemelése is bizonyítja: 17. helyen rangsorolták előzetesen. Ellenfele a holland Jemaine Wattimena lesz a várhatóan 21 óra után kezdődő összecsapáson.

Az est záró felvonása a világranglista-első Luke Humphries drámája lehet, amennyiben megszenved a walesi Nick Kennyvel. Tegyük hozzá, a vr-76. rivális eddig csak egyszer, 2020-ban tudta meglepni az angolt, akkor sem klasszikus versenykörülmények között, hanem a koronavírus-járvány hatásaira válaszul meghirdetett PDC Home Tour részeként, amelyben a játékosok otthonaikban, webkamera előtt állva játszottak egymással...

Ugyanakkor Kenny már gyűjtött ezen a vb-n egy komoly skalpot, a zeniten túl járó, a BDO-nál négy, a PDC-nél egy világbajnoki címet nyert Raymond van Barneveldet 3–1-re gyűrte le az előző körben.

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG (DARTS), 3. FORDULÓ

A pénteki program

13.30

Damon Heta (ausztrál, 9.)–Luke Woodhouse (angol)

Jonny Clayton (walesi, 7.)–Daryl Gurney (északír, 26.)

Stephen Bunting (angol, 8.)–Madars Razma (lett)

20.00