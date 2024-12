Rendkívüli eredményeket ér el egy magyar kisfiú a legnehezebb szellemi sportban

A gó stratégiai táblajáték, bár Magyarországon kevésbé ismert, a Távol-Keleten óriási kultusszal bír. Nem túlzás kijelenteni, hogy ez a világ legösszetettebb, legnehezebb szellemi sportja. Ebben a játékban jeleskedik a 11 éves Barcza Bende, aki hamarosan már nemzetközi négydanos mesternek vallhatja magát. Eredményei nem csak hazai, de európai szinten is egyedülállóak, minden idők egyik legnagyobb gómestere is közelről követi a fiatal játékos fejlődését. A következőkben Barcza Bendét mutatjuk be olvasóinknak, akivel a Koreai Kulturális Központban találkoztunk.

Mindenekelőtt érdemes pár szó erejéig kitérni a góra (más nevén Igo, Vejcsi vagy Baduk), melynek története Kínában kezdődött körülbelül 4000 éve. Ma milliók űzik, egy, a kultúrába mélyen beleívódott szellemi sportról van szó, aminek évezredekkel ezelőtt még a jóslásban is szerepe volt.

A játékosok fekete és fehér kővel (goisi) játszanak egy 19×19 mezős táblán (goban). A legnemesebb gótáblák kaja fából (Torreya nucifera) készülnek. Az átlagos készletek esetében az üveg az alapanyag, a szebb kövek kagylóhéjból és palából készülnek.

Ezekhez a játékosok csak kézmosás után nyúlnak, hogy azok ne zsírosodjanak. Bende első mesterétől is kapott egy ilyen készletet, amit nagy becsben tart.

A játék alapvető célja az, hogy a játékos több területet és úgynevezett fogolykövet szerezzen, mint ellenfele, és mindössze három szabálya van.

A játékosok felváltva lépnek (a fekete kővel játszó játékos kezd). A körbekerített követ, vagy kőcsoportot leütik és leveszik a tábláról. Állás nem ismétlődhet.

A variációk száma a góban a sakk többszöröse, több, mint az általunk ismert világegyetemben előforduló atomok száma.

Bende már kiskorában is folyékonyan beszélt angolul

Bende már ötéves korában könnyedén elszámolt egymillióig, miközben a kettő hatványait vette sorra, ezt látva a szülők úgy döntöttek, utánajárnak, milyen tehetséggondozó programba tudnák betenni a fiukat. A család Frankfurtból költözött vissza Magyarországra, Bendével az édesanyja angolul, édesapja pedig magyarul beszél, így a csemetéjük korán megtanult folyékonyan mind a két nyelven. Bende nővére, a 13 éves Bora, aki szintén szokott gózni, néha az öccsével is leül játszani.

Végül egy tehetségkutató szakembertől azt az információt kapták, hogy idehaza ilyen korban nincsen kifejezetten matematikai vagy egyéb tantárgyi tehetséggondozás, hazánkban elsősorban a sportolókat kezdik már kiskorukban célzottan fejleszteni.

Bende hatévesen ezért Köllner Ödönhöz, a Dámajátékosok Magyarországi Szövetsége (DÁMASZ) nevű szervezet elnökéhez került, aki azonnal meglátta benne a szikrát.

Volt olyan tapasztalt tanítványa, aki sírva ment haza az edzésről, miután Bendével játszott, mert esélye sem volt ellene, pedig ő akkor tulajdonképpen még csak ismerkedett a játékkal.

Leesett az emberek álla a nyolcéves magyar fiútól

Bende nagyon hamar ráérzett a gó lényegére, hihetetlen tempóban fejlődött, ezért Balogh Ákos mester lett a vezetőedzője, aki egyedi módon tanította.

A közös munka eredménye, hogy 2022-ben, nyolcévesen az U12-es kategóriában aranyérmes lett az Ifjúsági Európa-bajnokságon.

Ő lett a legfiatalabb bajnok a torna történetében.

Ezzel Bende kvalifikálta is magát az ifjúsági vb-re, ahol egyedüli európaiként a top nyolcba jutott. Még ugyanabban az esztendőben megnyerte a hat versenyből álló ifjúsági Gó Európa-kupa-sorozatot is az U12-esek között, és 9 éves volt, amikor a magyar gószövetségtől lehetőséget kapott, hogy az online megrendezett felnőtt világbajnokságon ő képviselhesse Magyarországot. Nem vallott kudarcot...

Bende egy év és pár hónapja játszott, amikor ifi Eb-t nyert. A mezőny favoritjai legalább három- négy éve góztak már akkor. Mi úgy szoktuk mondani, hogy vannak az emberek, aztán a tehetséges emberek, majd a cyborgok, és felettük helyezkedik el valahol Bende, akit még nem tudtunk beazonosítani

– mondta nevetve Köllner Ödön, akinek a keze alatt már több tehetséges magyar fiatal fordult meg. Volt olyan szellemi sportokban jártas tanítványa, akit már 16-17 évesen felvettek az egyetemre, de azt állítja, hogy olyan talentummal még nem találkozott, mint a Barcza família büszkesége.

Bende 2022-ben a Nemzeti Versenysport Szövetség Év sportolója díját is elnyerte kiemelkedő teljesítményéért, amit a Magyar Gószövetség és a Dámajátékosok Magyarországi Szövetsége együttes támogatásával ítélt meg neki. Eredményeinek köszönhetően először a Nemzeti Tehetség Program, majd a Mol-Új Európa Alapítvány ösztöndíjasa lett.

A fizikai gyakorlásra is nagy hangsúlyt fektetnek a szülők

A kisfiú tavaly sem lassított, 2023 januárjában gómesterré vált, a magyarok közül előtte ez mindössze negyvenkét embernek sikerült.

Kilencévesen ő lett minden idők legfiatalabb magyar góversenyzője, aki elérte az egy danos szintet. Az ifjúsági vb-n aztán nyolcadik lett.

Tavaly decemberben, a sencseni felnőtt amatőr világbajnokságon a legfiatalabb résztvevőként a 22. helyen végzett 46 ország élversenyzője közül. Az akkor két danos Bende négy győzelmet aratott a kínai városban, egyebek mellett óriási meglepetésre hat danos brazil ellenfelét is legyőzött.

Mielőtt kitérnénk az idei eredményeire, rögzítsük, hogy Bende élete nem csak a gyakorlásból és versenyzésből áll. Nem magántanuló, ugyanúgy iskolába jár, mint a vele egykorúak, nem meglepő módon kitűnő diák.

Amikor megkérdeztük tőle, mi a kedvenc tantárgya, egyből rávágta, hogy a matematika, amin cseppet sem csodálkoztunk, tekintve, hogy mennyire kiemelkedőek a logikai képességei. Hozzátette, biztos abban, hogy később a fizikát és a kémiát is megszereti, de a történelmet is az általa kedvelt tantárgyak közé sorolta.

A tanárok nagyon megértőek vele, mindig kap lehetőséget a pótlásra, miután hazatér a külföldi versenyekről, bár ezeket az időszakokat annyira nem kedveli, mert ilyenkor sok házi feladat és dolgozat szakad a nyakába. Mindezeken felül zenét is tanul, hogy tovább fejlessze az agytevékenységét, nem mellékesen pedig azt is kifejezetten szereti.

A szellemi felkészítés mellett a szülők arra is odafigyelnek, hogy a fiuk sok testmozgást végezzen, így Bende a vívással már óvodás korában megismerkedett, mostanában pedig a tenisszel kötött közelebbi barátságot.

A kitűnő fizikai állóképességre szükség is van, mert előfordul, hogy egy-egy gó-parti órákig elhúzódik, volt olyanra példa, hogy Bende hat (!!) órát töltött a tábla mellett, győzött, majd 5 perc pihenő után folytatta a következő fordulóval.

Igazi legenda vette szárnyai alá fiatal honfitársunkat

Bende sokat utazik, az ázsiai országokban alig akarják elhinni, hogy ilyen kevés rutinnal ilyen jó eredményeket tud produkálni a versenyeken. Édesapja azt mondta lapunknak, a családban rá hárul a logisztika megszervezése, az édesanyja pedig amellett, hogy órákat tölt vele a tábla mellett naponta, a világ minden tájára elkíséri gyermeküket.

Bendének egy kínai mentora is van. Nem akárkiről van szó,

a világranglista korábbi első helyezettje, Hszie Ho vette őt a szárnyai alá!

A magyar fiú meghívásra kínai és malajziai versenyeken vett részt nemrég, és bizony azonnal felfigyeltek rá, mert a távol-keleti országokban viszonylag ritkán találkoznak szőke hajú európai legényekkel. Ha mégis, akkor azok turistaként érkeznek az országukba, nem pedig hozzájuk méltó sportági riválisként. Így többször cikkeztek róla a kínai lapok. Arra is egyre többször van példa, hogy autogramot kérnek tőle a játék iránt rajongó civilek.

Itt jön a képbe, amiben a bevezetőben megpendítettünk, miszerint a gó elképesztően nagy népszerűségnek örvend az ázsiai térségben, az imént megemlített országokban ez a táblajáték jóval több, mint nemzeti sport.

Ázsiában rocksztároknak kijáró figyelem hárul a legjobbakra

Bende édesanyja elmondta, hogy léteznek olyan iskolák, ahol reggeltől estig csak a gót tanítják a gyerekeknek, ők hétfőtől szombatig orrvérzésig szívják magukba a játék fortélyait.

Nem csoda, hogy az ázsiaiak mellett nehéz labdába rúgni az európaiaknak, sokan az életüket teszik fel erre. Aki pedig beverekszi magát az elitbe, valóságos rocksztárrá válik, a legjobb gójátékosokat szó szerint lerohanják a rajongók, ugyanaz történik, mint a nyugat-európai kultúrában, amikor mondjuk egy popénekes kimerészkedik az utcára hosszabb időre. A legjobb játékosok sportkocsival járnak, mert egy-egy verseny díjazása annyira magas, hogy megengedhetik maguknak a luxuséletet.

Hogy el tudjuk képzelni, mit jelent Ázsiának a gó: a Koreai Köztársaságban konkrétan van két tévécsatorna, amely 0–24-ben csak ezt a játékot sugározza, és amikor nem élőben közvetítenek egy versenyről, akkor a stúdióban szakértők elemeznek. Amikor Bende meghallotta, hogy pont erről beszélünk a szüleivel, rögtön rávágta, hogy Koreában hányas csatornára kell kapcsolni, ha gót akar nézni az ember.

Mi több, a dél-koreai Mijongi Egyetemen van baduk (gó) szak, ami tanár, edző és kommunikációs képzést tart az arra fogékonyaknak. Itt meg kell említeni Kőszegi Dia nevét (1 profi dan), aki 6 danosként ment ki, ő az második nem távol-keleti női játékos a profi koreai ligában, ahova évente több millióan szeretnének bejutni, de erre csak a nagymester szintű játékosoknak van esélye.

Dia elvégezte a Mijongi Egyetemet és 15 éve tanít góiskolában egy 9 danos profi mester mellet a világ minden részéről érkező diákokat a játékra (Bende is tanult náluk Koreában és online is).

Külföldön is felfigyeltek a magyar tehetségre

Visszatérve riportalanyunkra, a „hogyan tovább” egyre égetőbb kérdés a Barcza családban. Bendével korosztályában idehaza és kontinens szerte kevesen tudják felvenni a versenyt, 11 éves kora ellenére már az U20-asokkal és felnőttekkel csap össze rendszeresen. Közben egyre többször hívják őt Ázsiába különböző versenyekre, ilyenkor fizetik neki a szállást és az ellátást, de előfordul már olyan is, hogy még a repülőjegy árát is állták a vendéglátók.

A fejlődése szempontjából az ázsiai mesterek részéről felmerült az a javaslat is, hogy hosszabb időre költözzön ki bentlakásos iskolába Bende, mondta az édesanya.

A kulturális sokk persze nehézséget jelentene a beilleszkedésben, azt is tudjuk, hogy az ázsiai társadalmak mennyire zárkózottak egy idegen országban született emberrel szemben. A nyelvi akadályok sem könnyítik meg egy kívülről érkező dolgát, a helyiek közül sem mindenki beszél jól angolul.

A szuperszámítógép végül az ember fölé kerekedett

Bende tehát jelenleg 1-1 hónapos időszakokat tölt Ázsiában, az edzések közben itthon folytatódnak számára, a magyar fiú naponta több órát gyakorol a gótábla mellett.

Sokszor a gép ellen játszik, de a család laptopjára letöltött programot megnyitva online csatákat vívhat ázsiai ellenfelekkel is. A kedvünkért el is indítottak egy partit, de az hamar véget ért, mert az aktuális ellenfél pár lépés után feladta a meccset, miután meglátta, Bende milyen sok győzelemmel rendelkezik.

A gép egyébként sokáig nem tudta legyőzni az embert góban, ami szintén mutatja, mennyire összetett játékról beszélünk.

Míg az IBM által fejlesztett Deep Blue szuperszámítógép már 1997-ben képes volt mérkőzést nyerni egy klasszis sakkozó, Garri Kaszparov ellen, addig a góban 2016-ig kellett várni arra, hogy a mesterséges intelligencia felülmúljon egy topjátékost.

Az év márciusában a Google DeepMind által fejlesztett AlphaGo nevű program legyőzte a kilenc danos Li Sze Tolt, aki a vereség után bejelentette, felhagy profi gójátékos pályafutásával.

Nehéz volt összerakni az algoritmust, mert a góban egy ponton túl a lehetséges kombinációk száma eléri a 512 kvintilliárdot (5,12×1020). Rengeteg programozó űzi ezt a sportot, ők fejlesztik tovább a jelenlegi mesterséges intelligencia programokat.

Magyarország ma viszonylag kevés gó játékossal rendelkezik, ők viszont kiválóak

Ami Bende idei évét illeti, Hamburgban ezüstérmet nyert a márciusi ifi Eb-n (U12-es kategóriában). A versenyen Bende negyedik kiemeltként a tavalyi bajnokot kapta, aki 153 lépés után feladta a partit. Majd egy vereség után jött két újabb siker, utolsó meccsén a tavalyi három danos ezüstérmesen kerekedett felül.

Hatodik lett az ifi világbajnokságon, szeptemberben pedig bekerült a magyar felnőtt válogatottba. Miután idén három magyar bajnoki válogatón is második helyezett lett, bejutott a felnőtt 6-os döntőbe is. Az évet az ifjúsági Európa-kupa-sorozat összetett versenyének megnyerésével koronázta meg.

Magyarország viszonylag kevés gójátékossal rendelkezik, ők viszont kiválóak. Ott van például Mérő Csaba és Balogh Pál nevét, akik 7 danos mesterek, korábban kint tanultak Japánban, de Bővíz Dominik is nagyon erős versenyző (6 dan), mindannyian topjátékosnak számítanak Európában.

Pocsai Rita többszörös női és páros (Balogh Pállal) Európa-bajnok. Pocsai Tibor (Rita édesapja) Európa-bajnok a pekingi szellemi olimpián lányával párosban bronzérmesek. Markó Péter (5 dan) Egyetemi és Főiskolás Európa-bajnok. Ebből kifolyólag a magyar válogatott is a jobbak közé tartozik a kontinensen (A ligás).

Balogh Pál (év sportolója) másfél éve ingyen és bérmentve foglalkozik Bendével, ez kuriózum, mert senkit sem szoktak ezen a szinten így tanítani. Egészen különleges, hogy Bende ilyen fiatalon már felnőttválogatott lehetett (Mérő Csaba ennyi idősen még nem ismerte a gót).

Tölgyesi Renátó (3 dan, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem gó oktatója) és Csizmadia Róbert (4 dan) is gyakorolt, foglalkozott vele, akiket azóta többször is megvert versenyen. Tehát Bende már ott tart, hogy a volt mestereit is képes legyőzni.

A 11 éves fiú egyébként nagyon nyitott a világra, szívja magába a tudást, a látóköre nincs beszűkülve a góra, dámában is nagyon jó, abban is volt országos bajnok, az Ifi vb-ről pedig egyéni és csapat bronzérme is van. Többek véleménye szerin Polgár nővérek szintű tehetség.