Utolsó segélykiáltás – nyílt levelet írtak Orbán Viktornak Szombathelyről

Az egyesület honlapján „Nyílt levél Magyarország Miniszterelnökéhez, Orbán Viktorhoz” címmel közölték az írást, amelynek tárgya közlésük szerint az, hogy „Legyen Ön a Haladás VSE megmentője – Segítségkérés Magyarország Miniszterelnökétől”. A levelet azért írták, mert mint fogalmaztak,

a 105 éves egyesületünk, Szombathely és a Nyugat-Dunántúl ikonikus sportegyesülete a megszűnés szélére került.

„Tisztelt Miniszterelnök Úr! Ez a levél nem más, mint egy utolsó segélykiáltás. Egy kérés azért, hogy egy múltat idéző örökség, amely generációk életét formálta, és amely Magyarország egyik szimbólumává vált, ne vesszen el végleg” – írták, majd részletezték, hogy az egyesület „a megszűnés szélére sodródott” (bár az írásban azt nem részletezték, hogy miként jutott ide a klub).

A levélben felsorolták a klub történetében nemzetközi sikereket is elérő sportolókat. „Kérjük, segítsen megmenteni ezt az értéket! Az Ön vezetésével az ország eddig is példát mutatott abban, hogy kiáll a magyar értékek és emlékek megőrzéséért. Most arra kérjük Önt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a Haladás VSE fennmaradhasson, és tovább nevelhesse magyar bajnokait. Támogatásával újra esélyt adhat arra, hogy címerünk továbbra is fényesen ragyogjon Nyugat-Dunántúl egén” – fogalmaztak, majd úgy folytatták:

Kérjük, hogy segítsen konszolidálni az egyesületet, biztosítva ezzel a működéshez szükséges stabil alapokat. Az egyesület fennmaradását érintő nehézségek kapcsán sajnos eddig nem érkezett érdemi támogatás a városvezetés részéről; mindössze azt a lehetőséget ajánlották fel, hogy csatlakozzunk egy másik szervezethez.

„A december 18-i küldöttgyűlésen megválasztott új elnökség elkötelezett amellett, hogy újraindítsa szeretett klubunk munkáját, és megszilárdítsa az alapokat, amelyekre a Haladás VSE jövőjét építhetjük. Ehhez azonban már elengedhetetlen Miniszterelnök Úr támogatása és együttműködése. Ne hagyjuk elveszni Magyarország egyik legrégebbi ékkövét” – írták a Haladás VSE szakosztályvezetői és támogatói által jegyzett levélben.

De mi áll a háttérben?

Mint korábban írtuk, sajtóhírek szerint a Haladás VSE-nél többhavi fizetéssel tartoznak a játékosok felé, és már a szakágvezető is elismerte: súlyos anyagi gondjai miatt a megszűnés fenyegeti az NB I-es futsalbajnokság élén álló klubot.

Írtunk arról is, hogy a klub egyebek mellett 55 millió forintos tartozást halmozott fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) irányában. Ez azonban még csak a jéghegy csúcsa, ugyanis a Nyugat.hu hírportál szerint

összesen legalább 260 millió forintnyi olyan tartozása lehet a klubnak, amelyet sürgősen ki kellene fizetnie.

A portál azt is megjegyezte, hogy az egyesület küldöttgyűlésén nem sikerült elnököt választani a lemondott Homlok Zsolt helyett. Így február végéig ő marad a HVSE elnöke, november végén viszont új elnökséget választottak, ők írtak most nyílt levelet a miniszterelnökhöz.

„Azok a felelősök, akik ebbe a helyzetbe sodorták az egyesületet” – hangzott el az egyesület december 18-i közgyűlésén, ahol elmondták, hogy a Haladás VSE többet költött, mint amennyi pénze volt. Ezért nem az önkormányzat a felelős, hanem azok a vezetők, akik ebbe a helyzetbe sodorták az egyesületet. A Nyugat.hu szerint az is elhangzott:

egy jogszabály kizárja azt, hogy az önkormányzat ebben a helyzetben támogatást adjon a HVSE-nek.

Ha a közeljövőben nem sikerül orvosolni a helyzetet, akkor nemcsak a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában szereplő nagypályás együttes jövője pecsételődik meg, hanem az NB I-ben szereplő futsalcsapaté is – amely a tabella jelen állása szerint Magyarország legjobb csapata ebben a sportágban.

„Toronymagasan vezetjük a bajnokságot, kilenc pont az előnyünk a második Kecskemét előtt, csak egyszer kaptunk ki, mi rúgtuk messze a legtöbb gólt, mi kaptuk a legkevesebbet […] Sokféle forgatókönyv lehetséges. Elképzelhető, hogy az elmúlt években sikert sikerre halmozó csapat megszűnik, a játékosok szétszélednek. Benne van a pakliban, hogy »csökkenetett üzemmódban« fejezzük be a bajnokságot: az itt maradó felnőtt játékosokat az utánpótlásunkból egészítjük ki. Én abban bízom, hogy januárban változatlan felállásban, változatlan célokkal folytatjuk a pontvadászatot – de belátom, most erre van a legkevesebb esély” – mondta a helyzetről másfél hete Pálmay Tamás, a Haladás VSE futsalszakágának vezetője.