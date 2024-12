150-es álomkiszálló a semmiért, az élő Peter Griffin jó berúgást kívánt a drukkereinek

Délután az járt jól, akinek a neve hátul szerepelt a párosításban. A két kuzin, Chris Dobey és Callan Rydz drámai csatában jutott a legjobb nyolc közé az Alexandra Palace-ban. Nathan Aspinallnak azonban nem kellett sokat izgulnia, a nyolcaddöntő (eddigi) messze leggyengébb produkcióját nyújtó Ricardo Pietreczko két leget is alig nyert, nemhogy egyetlen szettre is lett volna reális esélye a teljesítményével...

Az esti programot illetően erős meglepetést jelentett volna, ha változatlan marad a tendencia, már csak azért is, mert ezúttal a három kiemelt játékos egyaránt a párosítás első helyén szerepelt.

Stephen Bunting viszonylag hamar nyomatékosította, még ha a bemelegítés alatt nem is érezte magát topformában, Luke Woodhouse ellen nem véletlenül tartják esélyesnek. Már a legelső legben elvette ellenfele kezdését és sima 3:0-s söpréssel került előnybe (1–0).





Három évvel fiatalabb honfitársa sehogy sem tudta elkapni a fonalat, pedig Bunting keze is meg-megremegett főleg a kiszállózásnál. Woodhouse ugyan a harmadik szettben összehozott egy 150-es kiszállót, megvillantva valamit a képességeiből, Bunting a hibácskáival együtt is sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt hozott. Beszédes, a fiatalabb angol egyszer sem tudta brékelni az őszülő halántékával, és tudatos profilváltásával együtt is rémisztően Peter Griffinre hajazó riválisát.

A negyedik szettben az első meccsnyilát ugyan elrontotta dupla 18-ra, Woodhouse a 156-ot nem tudta megoldani, így egy teljes köre maradt a 39 éves Buntingnak arra, hogy lezárja a meccset – két nyíl innen már elég volt, hogy 4–0-val a kétszeres világbajnok Peter Wright elleni, szerdai negyeddöntőbe seperje magát.





Bunting a színpadról lefelé jövet adott nyilatkozatában arról beszélt, vegyes érzései vannak, mert bár a pódiumon bemutatott játéka jóval jobb volt, mint napközben bármelyik gyakorlása, azért a 4–0-s sikerrel együtt is akad hiányérzete a saját teljesítményével kapcsolatban. Ugyanakkor nem akar ezen stresszelni most, elugrik inkább az ünnepi London kultikus rendezvényére, a Hyde Parkban zajló Winter Wonderlandbe, a szurkolóinak pedig azt kívánja, az újévi negyeddöntőkig mindenki rúgjon be – legalább egyszer – alaposan...

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG (LONDON)

Nyolcaddöntő, hétfői mérkőzések

Stephen Bunting (angol, 8., 96,78)–Luke Woodhouse (angol, 35., 90,61) 4–0

később

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Jeffrey de Graaf (svéd, 81.)

Luke Littler (angol, 4.)–Ryan Joyce (angol, 33.)

Korábban