Pocsék dupláival a kiesés szélére sodródott, a döntő szett mentette meg az angol kedvencet

Pocsék kiszállózás mellett kis híján kiesett a PDC-dartsvilágbajnokságról a hazaiak egyik kedvencének számító Chris Dobey is. A 34 esztendős angol mindössze 27,5 százalékon dobta a leg végi duplákat, ám bárhány ziccert is adott Kevin Doetsnak, holland riválisa nem tudott élni ezekkel a lehetőségekkel. Az angolra a negyeddöntőben Gerwyn Price vár majd.

Eddig hullanak a favoritok a dartsvilágbajnokságon. A csillaghullás pedig hétfő délután folytatódhatott, a nyolcaddöntők újabb sorozatával. Vasárnap este úgy térhettek nyugovóra a sportág szerelmesei, óriási meglepetésre a kétszeres világbajnok Peter Wright 4–1-re megverte a címvédő Luke Humphriest az Alexandra Palace-ban zajló torna negyedik fordulójában, az 54 éves skót ezzel bejutott a legjobb nyolc közé.

A hétfői program nyitányán a 15. helyen kiemelt Chris Dobey a tornát megelőzően a világranglista 51. helyén álló Kevin Doets ellen lépett táblához, Az angol és a holland összecsapása pedig a duplákra eldobott, felesleges nyilak miatt lesz emlékezetes az eszelős átlagok helyett.

Pedig az első szettet még két brékkel a 34 esztendős angol nyerte, utána viszont, mikor igazán fontos lett volna, nem tudta elvenni nyolc évvel fiatalabb riválisa kezdését. 1–1, majd 2–2-es állás mellett vonultak pihenőre a felek. Az ötödik szettben hiába kezdett Dobey, elvesztette a kezdését, mindössze 15,38 százalékos kiszállózás mellett. Doets egy játszmára került a nyolc közé kerüléstől, ezúttal viszont az ő keze remegett meg többször is. Dobey a harmadik legben elvette ellenfele kezdését, utána viszont a sajátjánál szektorhibát, majd a dupla tizenkilenc helyett szimpla dobást hozott össze. A holland azonban ebből sem tudott visszakapaszkodni, így jöhetett 3–3 után a döntő szett.

Lassan roncsderbibe ment át a játék, Dobey ezúttal a dupla nyolcra szórt el három nyilat, el is vesztette a kezdését. De Doets sem tudta összeszedni magát, így rögvest el is vesztette az így megszerzett előnyt. Az angol az utolsó pillanatokra csak-csak megacélozta magát, elengedte a tizenhatos és nyolcas szektort, helyette igyekezett dupla húszra kerekíteni, ami a végjátékban kifizetődő döntésnek bizonyult. Végül egy újabb brékkel a hetedik szett negyedik legjében lezárta a mérkőzést, végtére is érvényesítve a papírformát (3–4).

Dobey így zsinórban negyedszer jutott legalább a negyeddöntőig a vb-n, ám a következő körben aligha lesz elég 27 százalékon kiszállóznia Gerwyn Price ellen...

A játéknap második meccsén Dobey unokaöccse, Callan Rydz pocsékul kezdett, gyorsan kétszettes hátrányba került, és nem volt messze Robert Owen a harmadik játszma megnyerésétől sem. A világranglista 43. helyén álló angol azonban innen visszakapaszkodott, sőt, fordított is 3–2-re. Owen a hatodik szett elején elvette ellenfele adogatását, ez pedig elég volt ahhoz, hogy döntőjátszmára mentse a találkozót.

Itt végül Rydz bírta jobban az idegek harcát, Owen egy meccsnyilat még megúszott, utána viszont 40-ről nem tudott kiszállni, ezt pedig 14 évvel fiatalabb riválisa nem hagyta már kihasználatlanul (3–4).

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG (LONDON)

Nyolcaddöntő

Kevin Doets (holland, 51., 88,76)– Chris Dobey (angol, 15., 92,20) 3–4

Robert Owen (walesi, 77., 94,07)–Callan Rydz (angol, 43., 97,38) 3–4

Később

Ricardo Pietreczko (német, 34.)–Nathan Aspinall (angol, 12.)

Esti program