17 sportág, 158 A szintes és kvótaszerző versenyző. 76 nappal a XXXIII. nyári olimpiai játékok előtt így áll a magyar csapat. A számokat a MOB elnöke, Gyulay Zsolt ismertette a testület közgyűlésén, hangsúlyozva,

időarányosan kiválóan állnak sportolóink, minden jel szerint sikerül túlszárnyalni a három évvel korábbi, tokiói létszámot.

Megjegyezte, ebben a versenyzők komoly segítségére, a drukkereknek pedig nagy örömére volt, hogy közel húsz sporteseményt rendezett hazánk a kvalifikációs időszakban. Beszélt a csapatsportágak rég nem látott jó kvalifikációs arányáról, a két pólócsapat mellett a női és férfikézilabda-válogatott kvótaszerzéséről.

„A taorendszer is kifizetődni látszik, meggyőződésem, hogy jelentős részben már a taogenerációnak köszönhető, hogy ennyien lehetünk ott Párizsban” – fogalmazott a pulpituson állva.

A sportvezető beszélt a Marseille-ben az olimpiai lánggal való futáson szerzett tapasztalatairól, kijelentve, bár érzésre „egy fél NATO-hadsereget bevetettek” a franciák az esemény biztosítása érdekében, a szervezés és a biztonság minden igényt kielégítőnek bizonyult, így a párizsi szervezési nehézségekkel és biztonsági aggályokkal kapcsolatos rossz érzései maradéktalanul elszálltak. Hangsúlyozta, jelen állás szerint a francia szervezőbizottság meggyőződéssel állítja, összejöhet a Szajnára tervezett grandiózus, nyolcórás nyitóceremónia is.

A megjelent tagok kivétel nélkül jóváhagyták a napirendi pontokat, melyek közt szerepelt a párizsi várakozások aktualizálása is. A MOB szakanyaga szerint jelen pillanatban minimum 173, maximum 215 fős csapat jöhet össze. Ezzel kapcsolatban a remélt éremszámot 15–25-re, a további döntős helyezések számát 22–36 közé emelték. Érdekesség, hogy Athén óta a legnagyobb küldöttség lehet a mostani, 2004-ben 209 sportolónk nevezett a játékokra, azóta nem sikerült a 200-as szám közelébe érni. Pekingben 174, Londonban 157, Rio de Janeiróban 156, Tokióban 173 fős csapat volt.

„A négy csapatsportunk teljesítménye elismerésre méltó. Ahogyan a vívást is ki kell emelnünk minden fegyvernemmel. Kajak-kenuban is közel maximális létszámot értünk el. Vannak olyan kívánalmaink, hogy minél több sportágban is képviseljük Magyarországot. Jelenleg tizenhétnél tartunk, de nagy reményeink vannak mind íjászatban, mind tollaslabdában, melyeknél egyetlen rangsorolási hely választ el minket a kvótától” – mondta a MOB operatív igazgatója, Bartha Csaba.

Fábián László főtitkár emlékeztetett, július 8-án zárul a teljes nevezési lista.

Fürjes Balázs megerősítette a korábbi bejelentést, Gyurta Dániel helyére – aki kitöltötte a maximális két ciklusát – Szilágyi Áront jelöli a MOB a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói testületébe. Háromszoros olimpiai bajnok kardvívónk megválasztásáról az olimpiai faluban szavaznak majd a sportolók.

A párizsi olimpiára legutóbb a kötöttfogású birkózó, Lévai Zoltán biztosította be az indulási jogát. A Honvéd világbajnoki ezüstérmese az isztambuli utolsó olimpiai kvalifikációs viadalon a vigaszágon jutott el a kvótaosztó mérkőzésig, és győzte le végül amerikai ellenfelét pénteken. Hétvégén több sporttársa is követheti a példát, a szabadfogásúak számára például még csak szombaton kezdődött el egyáltalán a verseny.

A XXXIII. nyári olimpiai játékok hivatalos megnyitója július 26-a, a záróünnepséget pedig augusztus 11-én rendezik. A csapatsportágakban azonban már július 24-től is tartanak versenynapokat.