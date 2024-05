A hét fináléból hatban volt magyar hajó, ezek közül kettőben két-két hazai egységnek is szoríthatott a Maty-éri pálya közönsége vasárnap a délelőtti programban – írta beszámolójában a Magyar Távirati Iroda.

Ilyen volt a férfi kajakosok királyszáma, az egyesek 1000 méteres versenye, amelyben talán az egész hétvége legerősebb mezőnye jött össze az olimpiai bajnok Kopasz Bálinttal, a Tokióban mögötte ezüstérmes, tavaly világbajnoki második Varga Ádámmal, a vb-címvédő portugál Fernando Pimentával és a 2023-ban vb-bronzérmes német Jakob Thordsennel.

A legjobban Pimenta kezdett, aztán az egymás mellett lapátoló két magyarral kiegészülve hármasuk kivált a mezőnyből. Ötszáz méternél már Kopasz vezetett, aki a folytatásban hatalmas előnyt szerzett, biztossá téve a győzelmét. Mögötte Varga nagyot hajrázott, és néhány centivel sikerült megelőznie az elfáradó portugált, így másodikként végzett.

Kopasz ezzel duplázott, miután szombaton 500 egyesben is nyerni tudott.

„Nagyon örülök, hogy a mai napon ilyen szuper formát tudtam hozni, idén még nem eveztem egyszer sem 3:24-et. A tegnapi 500 méter után tudtam regenerálódni, és a szélviszonyok is kedveztek nekem – nyilatkozott az M4 Sportnak a győriek 26 éves kajakosa. – Annak külön örülök, hogy lényegében mindenki itt volt, aki számít, és tudtam egy nagyot csatázni. A végére azért én is elfáradtam, de ez nem csoda, mert az elmúlt hetekben kőkeményen edzettem.”

Hozzátette: a két aranyéremmel úgy érzi, hogy jó úton jár Párizs felé, de a szeme előtt június 6-a lebeg, akkor lesz hazai ellenfeleivel a nagy meccsük a válogatón, arra készül.

A kenusok hasonló távú versenyében Adolf Balázsnak nem sikerült bejutnia a legjobbak közé, de így is volt magyar a döntőben Fejes Dániel személyében. A Honvéd 24 éves olimpikonja a középfutamban nagyon kihajtotta magát, a fináléban ez látszott is, mert nem tudott harcban lenni a riválisokkal, az utolsó, kilencedik helyen ért be. A számot a brazilok olimpiai bajnoka, Isaquias Guimaraes Queiroz nyerte.

Női K–1 500 méteren a Kovács Katalin Akadémia 20 éves kajakosa, Fojt Sára már azzal elérte a célját, hogy bejutott a döntőbe, ott azonban nem volt harcban a dobogós helyekért, a nyolcadik lett – az európaiak közül a harmadik. Az élen az olimpiai és világbajnoki címvédő, új-zélandi Lisa Carrington és honfitársa, Aimee Fisher vívott egymással óriási csatát, s végül meglepetésre utóbbi szerezte meg a győzelmet.

A vasárnapi döntős programban négy olyan szám éremcsatározása kapott helyet, amely nem szerepel az ötkarikás műsorban.

A női kenu egyesek 500 méteres versenyében két magyar, két szegedi küzdött az érmekért, és mindketten sikerrel is jártak. A héten még érettségiző Kiss Ágnes röviddel a rajt után az élre állt, és erőteljes húzásokkal féltávnál már másfél hajóhossznyi előnnyel vezetett. Bár ez a végéig némileg csökkent, a győzelméhez kétség sem férhetett, mögötte pedig klubtársa, Nagy Bianka ért be az ezüstérmes pozícióban.

Sikerült maxos pályát mennem. Az első háromszáz nagyon jól sikerült, de a végén kicsit billegtem, így inkább a biztosra mentem. Mostanában összegyűltek a programok, de túl vagyok az érettségin, és most próbáltam mindent beleadni ebbe a futamba

– értékelt Kiss Ágnes.

„Ebben a hátszélben nem volt könnyű dolgom, gyorsan vége lett a pályának – fogalmazott Nagy Bianka. – Ági most jobb volt, de nagyon örülök, hogy ketten állunk majd a dobogón. Legutóbb 2018-ban indultam 500 egyest, és mivel kevés volt az idő a felkészülésre, elégedett vagyok az eredményemmel.”

Férfi K–1 200 méteren a korábban párosban világbajnok, szegediként ugyancsak duplán hazai környezetben versenyző Birkás Balázs a visszalőtt első rajt után nem tudta tartani a lépést az élcsoporttal, de három riválisát megelőzte, és hatodik lett.

Férfi C–2 1000 méteren csak döntőt rendeztek, miután összesen kilenc nevező jött össze, köztük a Molnár Csanád, Juhász István és a Fodor Nicholas, Hodován Dávid duó. Két egység végül nem állt rajthoz, így hét páros vetélkedett egymással, és a magyarok egészen a végéig jó pozícióban haladtak, de Molnárék 900 méternél beborultak a vízbe, Hodovánék pedig éppen lemaradtak az éremről, negyedikként értek be.

A világkupa, amelyen 63 ország képviselői versengenek, a 14 órakor kezdődő 5000 méteres döntőkkel zárul.

Az már végleges, hogy az olimpiai számokat tekintve egy-egy arannyal (Kopasz), ezüsttel (Varga) és bronzzal (Adolf Balázs, Hajdu Jonatán kenupáros) zárnak a házigazdák.

Ajánlókép: a K-1 1000 méteres versenyszám díjátadója a második helyezett Varga Ádám (balra), az első helyezett Kopasz Bálint (középen), valamint a harmadik helyezett portugál Fernando Pimenta (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)