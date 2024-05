158 – hetvenöt nappal az olimpia rajtja előtt ennyi magyar sportoló részvétele biztosított Párizsban. A Magyar Olimpiai Bizottság becslése szerint pedig a kvalifikációs időszak hajrájában még 20 és 40 közti kvótaszám „eshet be”. Amennyiben így lesz, hosszú ideje nem látott nagy csapattal vágunk majd neki a XXXIII. nyári játékoknak. Az alábbiakban összegyűjtöttük, kik azok, akik már zsebükben érezhetik a repülőjegyüket a francia fővárosba, kiknek kell még izgulniuk, és kik azok, akik még csodát tehetnek, hogy a végén valóban 180 és 200 induló között legyen a létszám. Sportági bontásainkból az is kiderül, a MOB szombati közgyűlésén elfogadott előrejelzése alapján hol várhatók a legnagyobb magyar sikerek.

Ugyan sportolói összlétszámban (10 500) és a sportágak számában sem dönt rekordot (37), így is minden idők egyik leggrandiózusabb olimpiájára készülnek Párizsban. Noha a szervezési nehézségek miatt jó darabig kérdőjeles volt, jelen állás szerint nagy olimpiához nagy megnyitó is dukál majd, a francia főváros történelmi részein csaknem teljes hosszában keresztülhajóztatva, és a Szajnán köszöntve a résztvevőket a szokásos központi stadionos ünnepély helyett.

Mindehhez nagy magyar csapat is jár: jelen állás szerint 158 kvótánk (vagy az induláshoz kijelölt szintet elérő versenyzőnk) van – tartalékokkal együtt. A még le nem zárt ranglisták alapján további húsz magyar részvétele valószínűsíthető, így minden jel szerint sikerül túlszárnyalni a három évvel korábbi, tokiói létszámot is (173), sőt az elmúlt 20 év bármelyik olimpiai létszámát. Az athéni 209 fő reálisan nézve azonban úgy sem tűnik elérhetőnek, hogy az elméleti maximum a Magyar Olimpiai Bizottság szombati közgyűlésén elhangzottak szerint még mindig 215 fő. A mindenkori magyar rekordot egyébként az 1980-as moszkvai olimpia tartja, oda 263 versenyzőből álló csapat utazhatott ki.

A létszámnak nyilvánvalóan jót tett, hogy csapatsportágainkban kifejezetten sikeres kvalifikáción vagyunk túl: szintén 2004 óta először rendeznek olyan olimpiát, amelyen a női és a férfi kézilabda-válogatottunk is ott lesz. Mellettük vízilabdázóink is mindkét szakággal képviseltetik magukat. Ám a létszámmal kapcsolatos (rész)sikereket túl könnyű lenne csupán ennek betudni. Az alábbiakban – a MOB által kiadott kalkulációk alapján – összeszedjük, sportáganként mi is a helyzet két és fél hónappal az olimpiai láng párizsi fellobbanása előtt. Túl sok – a tokiói számokhoz mérten – alulteljesítővel szerencsére nem volt dolgunk, ahol mégis, ott nem egyszer a szakágak vagy épp az indulók összlétszámát nyirbálták meg 2021-hez képest.

ASZTALITENISZ

A pingpongosoknál négy lehetséges indulóból kettő már biztos, Ecseki Nándor és Madarász Dóra kettőse vegyes párosban szerzett indulási jogot a világranglistás helyezése alapján. Az ötkarikás kvalifikációs időszakot múlt kedden zárta a nemzetközi szakszövetség. Vegyes párosban 16 egység vehet részt az idei játékokon. A házigazda franciák automatikusan indulók, a kontinentális kvalifikációs tornákról öt, az áprilisi, havirovi selejtezőről pedig négy egység szerzett kvótát, hat duó pedig a keddi világranglistáról került a párizsi mezőnybe. A mieink az utolsó, még kijutást érő helyet szerezték meg.

Egyesben a jövő heti szarajevói selejtezőn, majd a világranglista zárásakor lehet még kvótákat szerezni. Reálisan nézve még két versenyzőnknek van erre esélye.

Három éve a női csapat – így aztán volt két indulónk egyesben –, a Szudi Ádám–Pergel Szandra-vegyespáros, valamint egyéniben Majoros Péter képviselte hazánkat.

ATLÉTIKA

Jelen állás szerint húsz magyar induló lehet Párizsban, de ez a szám huszonháromra is nőhet végül. Három A szintesünk van, Kozák Luca 100 méter síkon, Molnár Attila 400 méteren, Halász Bence pedig kalapácsvetésben biztosította a helyét – mindhárman a budapesti vb-n érték el ráadásul a szintet. Rajtuk kívül a most debütáló vegyes csapatversenyben Récsei Rita és Venyercsán Bence gyaloglók repülőjegye biztos. További tizenöt hely már fix a ranglistás helyezéseknek köszönhetően. Most vasárnap lehet biztos még két kvóta, női 4x100 méteren és a 4x400 méteres vegyes váltóban a Bahama-szigetek fővárosában rendeznek kvalifikációs váltó-világbajnokságot, tizenhat-tizenhat kvótából tizennégyet osztanak ki itt.

Ebben a sportágban is biztos, hogy felülmúlják a 2021-es részvételi számot, akkor 19 magyar vehetett részt, stafétánk pedig nem indult. Ranglistáról tizenhárman kerültek ki Tokióba.

A MOB predikciója szerint egy éremesélyünk – valószínű Halász Bencére gondolnak –, valamint további egy döntős helyezésünk várható idén.

BIRKÓZÁS



Tokió hosszú ideje az egyik legsikeresebb olimpiája volt a magyar birkózósportnak, hat indulóval, Lőrincz Tamás aranyérmével, Lőrincz Viktor bronzérmével és Iszmail Muszukajev elvesztett bronzmérkőzésével.

Párizsra az egyébként minden várakozást alulmúló baki európai kvalifikációs versenyen csupán egy kvótát érő eredmény jött össze: női 76 kilogrammban Nagy Bernadett. A szabadfogású férfiak 65 kg-os mezőnyében Muszukajev, a kötöttfogásúak 87 kg-osai között Losonczi Dávid helye világbajnoki címvédőként tavaly ősszel biztossá vált.

A május 9-én kezdődött isztambuli utolsó olimpiai kvalifikációs versenyen sikerült valamelyest kozmetikázni az eredménysort: a 77 kilós kötöttfogású, Lévai Zoltán pénteken a vigaszágon bemutatott bravúros menetelésével iratkozott fel a nevezési listára. Szombaton azonban nem volt olyan sporttársa, aki követni tudta volna a példáját. Vasárnap – cikkünk megjelenése után – még a szabadfogásúaknak lesz lehetőségük növelni az olimpiai létszámot.

CSELGÁNCS

A világranglistás helyek alapján 4–6 fő indulása valószínű. A hét-hét női és férfi súlycsoportban a kvalifikációs világranglista első tizenhét helye ad garantált indulási jogot, ezen kívül minden súlycsoportban kap egy kvótát rendezőként Franciaország, míg a maradék helyekre a kontinentális szövetségek és a nemzetközi ernyőszervezet osztják ki az indulási jogokat (például adott létszám elérése után csapatkvalifikációként egy extra helyet).

Az elmúlt olimpiák tapasztalata az, hogy 2700-3000 pont elég kell legyen az olimpiai részvételhez, a férfiaknál 90 kilogrammban Tóth Krisztián második (5235 pont), 81 kg-ban Ungvári Attila jelenleg a 19. (2606), 100 kg-ban Vég Zsombor a 23. (2699). A nőknél 52 kilogrammban Pupp Réka 6. a neve mellett szereplő 5110 ponttal, így szintén zsebében érezheti az indulási jogot. 63 kg-ban Özbas Szofi a 13. (3648). 70-ben Gercsák Szabina a 21. helyen áll 2623 ponttal. A 100 kiló felettieknél a sokáig jól álló, most 31. Sipőcz Richárdot szinte kilátástalan helyzetbe hozta, hogy sérülés miatt nem tudott elindulni az április Eb-n. A cselgáncsozóknál minden nemzetet egy-egy induló képviselhet az olimpiai súlycsoportokban, emiatt Ungvári és Gercsák elől is lesznek például kiesők.

Három éve hét magyar induló volt, Ungvári Attila, Tóth Krisztián és Cirjenics Miklós a férfiaknál, Csernoviczki Éva, Pupp Réka, Karakas Hedvig és Özbas Szofi a nőknél. Tóth megnyert, Pupp elvesztett bronzmeccsig jutott. Ezúttal is ők ketten lehetnek a sportág legfőbb magyar éremesélyesei, és további két pontszerző hely nézhet még ki a mieinknek.

KAJAK-KENU

A 156. kvótát a minap a kenus Takács Kincső tette a gyűjteményhez, miután második helyen végzett a kenu egyesek 200 méteres döntőjében a szegedi európai pótkvalifikációs versenyen. Mindez azt jelenti, hogy tizennyolcból tizenhat kvótát sikerült megszereznie a magyar csapatnak kajak-kenuban: hat férfi kajakos, négy női, valamint három-három női és férfi kenus lehet majd ott Párizsban. A kvóták a sportágban nem névre szólóak, a résztvevőket a hazai válogatók alapján jelöli majd ki a szakszövetség.

Tokióban tizenhét versenyzőnk indult, összesen pedig tíz férfi és tíz női egységünk szállt vízre három arany-, két ezüst- és egy bronzérmet gyűjtve. A mostani célkitűzés minimálisan elmarad ettől: 2–4 érmes, további 2-3 döntős helyezéssel számol a MOB összeállítása.

KERÉKPÁROZÁS

Országúti kerékpárban a nemzeti rangsor egyéves kvalifikációs etapjában gyűjtött pontok alapján 2023 októbere óta biztos, hogy indulhat egy férfiversenyzőnk, míg a női mezőnyversenyre tavaly augusztusban Vas Kata Blanka glasgow-i 11. helye ért egy nemzeti kvótát.

Érdekesség, hogy az országúti kerékpárosok mezőnye volt a sportolói létszámcsökkentés és -kiegyenlítés egyik fő kárvallottja, a korábbi évekkel ellentétben a férfiaknál is 90 fős mezőnyverseny lesz csupán. A kvótákat úgy osztották ki, hogy a ranglista első öt nemzete négy, a hatodiktól tizedik helyig állók három, a 11. és 20. hely köztiek kettő, a 21. és 45. hely között zárók egy-egy versenyzőt indíthatnak Párizsban mindkét nemnél. A férfiak a 28., a nők a 46., már épp nem kvótaszerző pozícióban végeztek. Vas Blanka a nem kvótás nemzetek legjobb versenyzőjeként hozta össze a női indulási jogot.

Hegyi-kerékpározásban még két kvótára van esély.

Tokióban a férfiaknál Valter Attila indult országúti kerékpárban, hegyi-kerékpárban Parti András a férfi, míg Vas Blanka – végül bravúros 4. helyet szerezve – a női terepversenyben vett részt. A női kvótát anno Benkó Barbara szerezte meg a világranglistás helyezésével Magyarországnak.

KÉZILABDA

Húsz év, ennyi idő telt el azóta, hogy legutóbb egy olimpián szerepelhetett a női és a férfi kézilabda-válogatottunk is. A férfiak azóta csak Londonba (2012), a nők Pekingbe (2008) és Tokióba (2021) jutottak ki, míg Rióban (2016) egyik csapatunk sem vett részt.

Mindkét együttes hazai közönség előtt harcolta ki végül a párizsi indulást. A férfiak március közepén Tatabányán Norvégiától kikapva, Portugáliát és Tunéziát legyőzve szerezték meg a repülőjegyet.

A nők négy héttel később a debreceni kvalifikációs torna győzteseiként követték Bartucz Lászlóékat, miután az előzetes tippekre alaposan rácáfolva nemcsak Nagy-Britanniát és Japánt, de emlékezetes mérkőzésen Svédországot is felülmúlták.

Mindkét nemnél – tartalékokkal együtt – tizenhét játékos nevezhető. Így ők rögvest 34 fővel járultak hozza az összlétszámhoz.

LOVASSPORT

28 év után lehet magyar induló lovastusában egy olimpián, köszönhetően az egy évtizede Németországban készülő Kaizinger Balázs 2023-as eredményeinek. A sportoló az európai rangsor alapján szerzett kvótát az előző év végén, igaz, a párizsi részvételnek további feltétele volt, hogy idén legalább egy hosszútávú versenyt is sikerrel teljesítsen. Herr Cooles Classico nyergében májusban, a lengyelországi Sopotban szerezte meg az induláshoz szükséges plusz minősítést.

Kaizinger egy korábbi, a 24.hu-nak adott interjúban úgy fogalmazott: célja a tisztes helytállás lesz az olimpián, ami reálisan a középmezőnyt, esetleg a középmezőny elejét jelentő helyezést érhet neki.

ÖKÖLVÍVÁS

Kaptuk a pofonokat rendesen, Tokióhoz képest azonban így is minimum megháromszorozódik az olimpiai résztvevőink száma ökölvívásban. Akkor Gálos Roland 57 kilogrammban képviselte a magyar színeket, ám már rögvest a selejtezőben kiesett, így végül 17. helyen zárt.

A 66 kilós Hámori Luca múlt júliusban Krakkóban az Európa-játékokon, a 63,5 kilogrammban induló Kovács Richárd ugyancsak Krakkóban szerezte meg a kvótát. Hozzájuk idén márciusban, az olaszországi kvalifikációs tornán az ukrán-magyar Akilov Pylyp csatlakozott 80 kilogrammban, miután négy közé jutott.

Május végén Bangkokban lesz még egy világselejtező, ahol összejöhet egy vagy két újabb induló, de ez messze nem papírforma.

ÖTTUSA

Ugyancsak a krakkói Európa-játékokon biztosította be az olimpiai kvótát, és lényegében ezzel párhuzamosan saját indulását a nőknél Gulyás Michelle, a férfiaknál pedig Bőhm Csaba egyéniben. Mellettük további egy-egy indulója lehet még Magyarországnak. Abszurd esetben egyébként az is elképzelhető lett volna, hogy Gulyás vagy Bőhm mégsem lesz ott Párizsban, ha ugyanis nemenként három vagy több versenyző végezne kvótás helyen, úgy a nemzeti szakszövetség dönti el, ki legyen a két-két induló.

Szép Balázs a budapesti világkupa-versenyen megszerzett ezüstérmével pillanatnyilag kijutó a világranglistáról. Kvótát – a kvalifikációs ranglistát nem számítva – már csak a június 9-én kezdődő csegncsoui világbajnokságon lehet szerezni. A világbajnoki keretet, avagy a szűkített listát, akik még reménykedhetnek egy kiugró eredménnyel a párizsi indulásban, a napokban hirdetheti ki Martinek János szövetségi kapitány.

Tokióban megvolt a két-két indulónk, miközben Demeter Bence és Alekszejev Tamara is kvótaszerzőként zárt. A férfiaknál Marosi Ádám 6., Kasza Róbert 26., a nőknél Kovács Sarolta bronzérmes, Gulyás 12. volt.

SPORTLÖVÉSZET

Négy kvóta már zsebben: a férfi puskások egyéni versenyére, és a női légpisztolyosok egyéni versenyére kettő-kettő. Tokióban összesen négy versenyzőnk volt, ők azonban hét versenyszámban, összesen kilenc indulást jelentettek. A legjobban Péni István szerepelt, aki a férfi légpuskások között 186,5 lőtt ponttal az 5. helyet szerezte meg.

Párizsba (pontosabban a francia fővárostól jó 250 kilométerre lévő Chateauroux-ban rendezett olimpiai sportlövő-versenyekre) elsőként Pekler Zalán váltotta meg a repülőjegyét tavaly júniusban az Európa-játékok Wroclawban rendezett versenyén – a férfi kisöblű szabadpuska összetett számában lett aranyérmes. Fábián Sára augusztusban egy világbajnoki negyedik hellyel csatlakozott hozzá. Péni Istvánnak Győrben jött össze a kvóta, idén márciusban a hazai rendezésű Európa-bajnokságon második lett a légpuskások között. Negyedikként Major Veronika iratkozott fel az utaslistára, ő nem is olyan rég, az április közepén Rióban a kvalifikációs verseny harmadik helyével tette ezt meg sportpisztolyban.

A MOB összesítése szerint még két versenyzőnk lehet sportlövészetben az idei olimpián, bár a szakszövetség prognózisa alapján az egy hely valószínűbb. A ranglistákat június 8-án zárják.

TAEKWONDO

Itt tiszta a helyzet. A nőknél 67 kilogrammban Márton Viviana, a férfiaknál 58-ban Salim Omar Gergely, 68-ban Józsa Levente szerzett kvótát, és mások már biztosan nem is fognak. Ám így is sikerült megtriplázni a létszámot Tokióhoz képest, és több versenyzőt delegálni, mint a sportág 1988 óta íródó olimpiai történelmében összesen. Emlékezetes, három éve Salim Omar volt az egyetlen magyar induló, előtte húsz – pardon, huszonegy – évvel Sydneyben nagybátyja, Salim József vett részt.

TENISZ

Teniszben névre szóló kvótákat osztanak, méghozzá a június 10-ei világranglista alapján. Alapesetben a nőknél és a férfiaknál is a legjobb 56-ban kell lenni, mindez azt jelentené, hogy jelenleg Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is induló lehetne. A nőknél viszont közel sem ilyen rózsás a helyzet, a jelenlegi legjobb versenyzőnk, Bondár Anna a 95.

Ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni egy ország legfeljebb négy versenyzőt indíthat, így bőven lesznek kiesők a mieink előtt állók között.

Tokióba ugyan egyéniben Fucsovics Márton, párosban Babos Tímea és Jani Réka is indulhatott volna, végül egyetlen magyar sem vett részt a versenyben. Babos csípősérülés miatt lemondta az indulást, ezzel Jani Rékát is magával rántva, míg Fucsovics ugyancsak sérülés miatt lépett vissza az utolsó pillanatban.

TORNA

Az Antwerpenben rendezett világbajnokságon négy kvótát biztosítottak be a mieink. Czifra Bettina Lili szó szerint szóhoz sem jutott, mikor női összetett egyéniben megszerezte a névre szóló indulási jogát. Ehhez jött hozzá a csapatverseny 15. helyéért járó még egy nemzeti kvóta – hogy ezen a jogon ki vehet majd részt az olimpián, később jelöli ki a szövetség. Ha háromszoros Európa-bajnokunk, Kovács Zsófia időben felépül, alighanem ő kapja majd meg a lehetőséget. Hat nappal később a vb legnagyobb magyar bravúrját Bácskay Csenge hozta össsze, aki az ugrás fináléjában 8. lett, ezzel megszerezve a nők harmadik kvótáját.

A férfiak közül ugyancsak Belgiumban váltott repjegyet Franciaországba Mészáros Krisztofer, aki egyéni összetettben indulhat majd, miután a csapatverseny eredményei alapján bejutott az egyéni összetett döntőjébe.

Az utolsó kvótaszerzési lehetőség az árpilisi Európa-bajnokság volt, ahol azonban nem sikerült tovább nővelni a párizsi létszámot.

Ami a testvérsportokat illeti: ritmikus gimnasztikában Tokióhoz hasonlóan ezúttal is Pigniczki Fanni képviselheti hazánkat, igaz, a kéziszer csapat, így akár még plusz öt fő, csatlakozhat ezúttal még hozzá. Az rg-Európa-bajnokságot a hónap végén Budapesten rendezik.

TRIATLON

Triatlonban nemzetenként és nemenként 3–3 induló vehet részt a párizsi játékokon. Az indulók az egyéni olimpiai kvalifikációs rangsor mellett a vegyes váltók pótkvalifikációs viadalával összevetve szerezhettek nemzeti kvótákat. Utóbbi versenyt május 17-én Huatulcóban rendezik. A magyar vegyesváltónak az első két hely valamelyikén kéne zárnia – a korábbi kilenc vegyes váltóban kvótát szerző nemzet ezen a versenyen nem indul – ahhoz, hogy járjon az automatikus két-két női és férfi kvóta nekünk is.

Ha ez nem sikerül, maradnak a ranglistás helyek, amely alapján jelenleg a három férfi indulónk biztosnak tekinthető – ha lehetne négy, annyi is lenne, mert Lehmann Csongor, Bicsák Bence, Dévay Márk és Faldum Gábor is kvótát érő pozícióban van. A nőknél azonban egyedül Kuttor-Bragmayer Zsanettről mondhatjuk el ugyanezt. A férfiaknál a három hely egyike a szövetség korábbi közlése alapján Lehmanné, a másik kettőért küzd a Bicsák–Dévay–Faldum-trió.

Ha a március 25-én zárult vegyes váltó-ranglistát nézzük, a mieink a 12. helyen végeztek, vagyis a papírforma alapján – egy jobb teljesítménnyel – harcban lehetnek az első két helyért. Utóbbi esetben pedig összesen ötre nőhet a jelenleg valószínűsíthető négy helyünk.

A legutóbbi játékokon négy magyar triatlonos vett részt, Bicsák és Bragmayer mellett a férfiaknál Tóth Tamás, a nőknél Kovács Zsófia szerzett kvótát és utazhatott is ki Japánba. Közülük Bicsák érte el a legjobb eredményt, hetedikként ért célba.

Az olimpiai bizottság várakozása szerint egy érem, egy pontszerző hely juthat Párizsban a magyar triatlonosoknak.

ÚSZÁS

A váltókkal együtt 23 kvótánál járnak úszóink, ám nekik összesen 33 A-szintes idejük van, azaz legalább ennyi magyar úszást figyelhetünk majd az előfutamokban. A szövetség korábbi kijelentése szerint a júniusi belgrádi Európa-bajnoksággal zárul a kvalifikáció, azaz a most még A-szint nélküli úszók addig próbálkozhatnak, akár az Eb-n, akár más, minősített versenyen a szükséges idő(k) elérésével.

A teljes A-szintes lista: Betlehem Dávid (800 m, 1500 m gyors), Kós Hubert (100 m hát, 200 m hát, 200 m vegyes, 100 m pillangó), Rasovszky Kristóf (400 m, 800 m, 1500 m gyors), Szabó Szebasztián (50 m gyors), Kovács Benedek (100 m, 200 m hát), Milák Kristóf (100 m, 200 m pillangó, 50 m gyors), Márton Richárd (200 m pillangó), Telegdy Ádám (200 m hát), Németh Nándor (100 m gyors), Sárkány Zalán (1500 m gyors), Jászó Ádám (100 m hát), Zombori Gábor (200 m vegyes), 4x100 méteres gyorsváltó; Burián Kata (200 m hát), Jackl Vivien (400 m vegyes), Kapás Boglárka (200 m pillangó), Késely Ajna (400 m, 800 m gyors), Molnár Dóra (200 m hát), Szabó-Feltóthy Eszter (200 m hát), Pádár Nikolett (200 m gyors), Sebestyén Dalma (200 m vegyes), 4x100 méteres gyorsváltó, 4x200 méteres gyorsváltó.

Emellett Rasovszky és Betlehem, valamint Fábián Bettina nyílt vízen 10 kilométeren is érdekelt lesz.

Tokióban összesen 33 egyéni A-szintünk volt, és indulhatott két B-szintesünk is. Mellettük összesen öt váltót sikerült még nevezni. A csapatból a mostanság ismét nem a kő kemény felkészülési munkájával a hírek középpontjába került Milák Kristóf nyert arany- (100 m pillangó) és ezüstérmet (200 m pillangó), Rasovszky Kristóf pedig 10 kilométeren ugyancsak egy ezüstöt. Az valószínű Párizsig nem dől el, hogy Kapás Boglárka 200 pillangón úszott negyedik helye bronzzá „konvertálódik-e”, miután kiderült, a kínai sportolók tömege adott még a játékok előtt gyanúsnak bizonyult doppingmintát, és indulhatott el ennek ellenére Japánban. Az ügy miatt az UTE rutinos versenyzője elől kizárhatják a szám eredeti olimpiai bajnokát, Csang Jü-fejt.

VITORLÁZÁS

Alapos átalakuláson mentek át az olimpiai hajóosztályok és kategóriák Tokióhoz képest, így a teljes mezőnyben nagy a változás. Minket leginkább a programból 1952 után kikerült findingi hajóosztály megszünése érinthetett fájón. Ki tudja, ha 2019-ben nem születik meg a döntés, a tokiói ezüstérmes Berecz Zsombor akkor is felhagy-e a játékok után az élsporttal. A korosztályos szinten kiemelkedő Németh Domonkos pályafutása pedig ugyancsak vehetett volna más irányt. A férfi és női 470-esek helyét is vegyes párosok vették át.

Maradt viszont a gazdaságpolitikai okokból Laserről ILCA-ra átkeresztelt kategória, és az elmúlt két évben nyújtott teljesítményével kerek-perec éremesélyesnek számító Érdi Mária is az előző játékokról, aki Tokióban 13. volt.

A férfiaknál Vadnai Jonatán szerzett ugyancsak indulási jogot Párizsra – Érdihez hasonlóan a 2023-as hágai világbajnokságon. Ezúttal is megjegyzendő, a kvótát nem névre szólóak, a nemzetnek járnak, de az előzetes tervek alapján megszerzőik indulnak majd az olimpián.

VÍVÁS

Vívásban most először fordul elő – mióta mindkét nemnél három-három fegyvernem szerepel az olimpián –, hogy minden fegyvernemben lehet majd (a feltételes mód okáról később) magyar induló. Férfi és női kardban, férfi párbajtőrben ráadásul csapatot is indíthatunk. Ez szakáganként négy-négy magyar indulót jelent, az egyéni versenyekben pedig három nevezhető versenyzőt. Mellettük női tőrben Pásztor Flóra, női párbajtőrben Kun Anna, férfi tőrben Dósa Dániel szerzett egyéni, névre szóló kvótát.

Ami a csapatokat illeti, világbajnok férfi kardozóinknál a hazai ranglistahelyezések ellenére sincs kérdés – a válogatási szabályok alapján a ranglistaelső helye biztos, a másik három helyről a szövetségi edzők döntenek –, a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron, a kisebb sérüléséből lábadozó Szatmári András, az ugyancsak sérüléssel küzdő Gémesi Csanád, valamint Decsi Tamás utazhat majd. Miközben előbbi három szerepel egyéniben is. Ha bármelyikük nincs bevethető állapotban, Rab Krisztián vagy Iliász Nikolász nevezése jöhet még szóba.

A nőknél már nem ilyen egyszerű a helyzet, a ranglista első helyéért ugyanis nagy csata dúl Pusztai Liza és Katona Renáta között. Utóbbinak létfontosságú lehet az első hely, ugyanis Márton Anna felépülésével a 2023-as világbajnoki csapatból már kimaradt (2022-ben a szakág történelmi első vb-aranyát hozó négyesnek volt a tagja), így valószínű másodikként kimaradna az olimpiai keretből is, hogy az összeszokottabb Pusztai–Márton–Szűcs Luca–Battai Sugár-kvartett szerepeljen csapatban. Érdekesség, hogy míg Katona a hazai ranglistán kifejezetten jól áll, az olimpiai kvalifikációs időszakban a világranglistán ötük közül már csak a negyedik hely volt az övé.

Férfi párbajtőrben sincs túl sok kérdés, a tavaly világbajnokká avanzsáló Koch Máté, valamint a világbajnok, olimpiai ezüstérmes Siklósi Gergely helyét már korábban biztosnak mondta Boczkó Gábor szövetségi kapitány. Mellettük az utánpótlásévekben Koch-kal kiegészülve mindent megnyerő Andrásfi Tibor és Nagy Dávid a valószínűsíthető másik két utazó.

Izgalom a női párbajtőr esetében akad: jelenleg is óriási kérdésnek tűnik, hogy a doppingvádba keveredett Kunnal mi lesz még Párizsig. Ideje még van fellebbezni az ügyében, ugyanakkor ez nem bír halasztó hatással. A világranglista 13. helyén álló Muhari Eszter viszont még beugorhat a helyére a május végi határidőig.

VÍZILABDA

Varga Zsolt vezetésével a férfi pólócsapat az első adódó alkalmat megragadta és a 2023-as fukuokai világbajnokság megnyerésével megszerezte az indulási jogot. A nőkért jóval tovább kellett izgulnunk, ők épphogy a legvégére hagyták a kérdést. A kudarcos hollandiai Európa-bajnokság után a dohai vb ezüstérmével jött össze a kvóta. Pontosabban azzal, hogy a torna negyeddöntőjében ötméteresekkel sikerült felülmúlni épp Hollandiát.

Mindkét válogatott tizenhárom játékost nevezhet az olimpiai pólótornára – ebben nincs változás Tokióhoz képest. Az eredményességben akár lehetne is: Japánból két harmadik hellyel tértek haza a mieink. Az olimpiai bizottság eredményességi előrejelzése ugyanakkor óvatos: egy érmet és egy negyeddöntős helyezést tippel „csupán”.

AKIK MÉG REMÉNYKEDHETNEK – S AKIK MÁR NEM

A MOB prognózisa szerint hegy- és sportmászásban, súlyemelésben, szörfben és tollaslabdában maradt még reális esély indulási jogot szerezni azon sportágaink közül, melynek még nincs biztos képviselője a XXXIII. nyári olimpiai játékokon.

Evezésben Pétervári-Molnár Bendegúz férfi egypárban egyetlen lépésre volt a szegedi olimpiai kvalifikációs regattán attól, hogy egypárban indulási jogot szerezzen – ezt a lépést azonban hazai közönség előtt nem tudta megtenni. Ezzel együtt sem reménytelen a helyzete: a május 15-én kezdődő végső olimpiai kvalifikációs regattán, Luzernben még megszerezheti a kvótát. Igaz, számonként a két legjobb még nem kvótás versenyző közé kell kerülnie... A magyar evezés 1932 óta minden olimpián képviselte magát, és a 2008-ban bekapcsolódó paralimpikonok esetében is csupán a legutóbbi, 2021-es maradt ki.

A 3x3-as kosárlabdában még mindkét csapat, az RG-nél a kéziszer csapat miatt számolnak a mostaninál jóval nagyobb lehetséges indulószámmal. Golfban, gyeplabdában, labdarúgásban, műugrásban, görkorcsolyában és gördeszkázásban, rögbiben, röplabdában, szinkronúszásban és táncsportban ugyan voltak próbálkozóink, a kvótaszerzés egyik versenyszámban sem sikerült.

Az olimpiai bizottság szombati közgyűlésén elfogadott becslés reálisan nézve 190 fő körüli csapatlétszámot tippel. Optimális esetben 15 és 25 közé teszi a magyar versenyzők által nyert érmek számát, további 22-36 döntős helyezéssel kiegészítve azt.

Csak emlékeztetőül: Tokióban hat arannyal, hét-hét ezüsttel és bronzzal, azaz összesen 20 éremmel zártak a magyarok. További 22 pontszerző – azaz 4-6. helyet jelentő – eredményünk volt.

Hány aranyéremmel zár a magyar csapat a párizsi olimpián? Legalább 10!

Ha annyi nem is lesz, 7-9 összejön.

Maradjunk a realitásoknál, 5-6-nak is örülni kell.

Hol az az öt? Jó, ha négyig eljutunk...

