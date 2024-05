Nyitás – ez a triatlon új stratégiája, amely nyitást jelent a regionális együttműködés és a szabadidősport irányába is. Friendship Series néven közös versenyrendszert hirdetett a magyar és a román triatlonszövetség, amelyhez számtalan ország szövetsége jelezte csatlakozási szándékát. Nyitás a szabadidősport irányába, hogy az idei szezontól versenyengedély nélkül is el lehet indulni a hivatalos viadalokon.

Szieber Ákos, a Magyar Triatlonszövetség operatív és kommunikációs igazgatója a magyar szövetség szerdai sajtótájékoztatóján kiemelte: a triatlon rendkívül népszerű minden korosztály számára, a nyitás lehetővé teszi, hogy akár több ezren induljanak egy-egy versenyen.

„Az úszás, a kerékpározás és a futás ötvözetére épülő sportág népszerűségét éppen az adja, hogy rendkívül egészséges, az állóképességi kihívás mellett rengeteg izgalmat és élményt jelent az amatőrök, köztük a hatévesnél idősebb gyerekek számára is. Természetesen itt is a biztonság az első, így minden korosztály számára meghatároztuk, hogy milyen távokon nevezhetnek a Próbáld ki a triatlont futamokra” – mondta.

A triatlon napjaink egyik leggyorsabban fejlődő olimpiai sportága, világszerte csaknem 150 országban rendeznek versenyeket. Magyarország a versenyszervezésben is fontos szerepben van, június 13-án paratriatlon világkupát rendeznek Tatán, majd júliusban a világ legjobb triatlonosainak szurkolhat a közönség a hagyományos, tiszaújvárosi világkupán.

Sikersportággá válhat a triatlon Magyarországon, a hazai szövetség nem titkolt célja, hogy az idei legyen a válogatott eddigi legsikeresebb olimpiai szereplése. Jók az esélyek, a világ élmezőnyébe tartoznak a magyar versenyzők, a férfiaknál Magyarország a második legerősebb nemzet a világranglistán a párizsi olimpia előtt két hónappal. Sikersportág lehet a triatlon a szabadidősport területén is, a 2024-es szezontól kezdődően megnyitották a versenyeket. A Próbáld ki a triatlont! című, tizenkét állomásos sorozat végre lehetőséget teremt az szabadidősportolók számára is, hogy részt vegyenek az úszás, a kerékpározás és a futás hármasára épülő, rendkívül izgalmas és látványos versenyeken, amelyekre korábban csak versenyengedéllyel rendelkezők nevezhettek.

Új korszak kezdődik Magyarországon a triatlon sportágban – jelentette be Kindl Gábor elnök, a magyar szövetség szezonindító sajtóeseményén.

Elmondta, hogy minden idők legnagyobb olimpiai delegációjára lehet számítani, hiszen már most biztos három férfi és egy női triatlonos részvétele a párizsi játékokon, és ha a vegyes váltó is megszerzi a kvalifikációt, akkor az még egy női versenyző számára teremt biztos indulási lehetőséget.

„Ismerve a magyar triatlonozók virtusát, ha kijut a vegyes váltó, a csapatszellemük alapján akár pontszerző helyet is elérhetnek, ahogy az egyéni versenyzőink esetében is számíthatunk kimagasló eredményekre. Új korszak indul a triatlonban azzal, hogy az olimpia évében a sportágat kinyitottuk szabadidősport irányába és a Próbáld ki a triatlont program keretében akár versenyengedély nélkül is lehet nevezni a versenyekre.”

Kiemelkedő szerepben lesz a triatlon a párizsi olimpián, a verseny helyszíne ugyanis a Szajna és a folyó partja és hídjai a város szívében, a háttérben az Eiffel-toronnyal.

Irigykedve kérdezik más sportágak képviselői, hogy ezt hogyan csináltuk, de csak azt tudom erre mondani, hogy a triatlon népszerűsége és látványos jellege miatt mindenki, azaz a televíziók, a közönség és versenyzők számára is tökéletes helyszín Párizs és a Szajna

– mondta Tóth Tamás, a nemzetközi szövetség, a World Triathlon elnökségi tagja, korábbi olimpikon, világ- és Európa-bajnoki bronzérmes versenyző.

Azt is elmondta, hogy a Szajna vízminőségét a verseny előtti napig folyamatosan vizsgálják, és a versenyzők biztonságát figyelembe véve mindent elkövetnek majd, hogy az úszást is meg tudják rendezni. Eső esetén például, ami belemosná a város szennyvizét a folyóba, el tudják halasztani a versenyt pár nappal.