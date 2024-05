Sanghajban óriási tömegek előtt zajlik az ötkarikás programba frissiben bekerült, ún. városi sportágak olimpiai kvalifikációs sorozatának első állomása. Pénteken a gördeszkások, a BMX-esek és a sportmászók a döntőbe jutásért küzdöttek – írta beszámolójában a Magyar Olimpiai Bizottság.

Utóbbi két sportágban magyar indulók is próbálkoztak, a BMX-eséknél Kempf Zoltán – a berkekben mindenkinek Zozó – sajnos iszonyú peches volt, hiszen az első futása során szinte azonnal kidurrant a kereke (13,20), a második viszont remekül sikerült (72,14); kár, hogy az átlag számít, így nem lehetett esélye a továbbjutásra és végül a 21. helyen zárt.

A gyakorlások alatt sikerült megcsinálnom a legfőbb trükkömet, a dupla hátraszaltót, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször – erre jött a verseny, és ott rögtön az első kanyarban defektet kaptam

– idézte fel a történteket Kempf Zozó.

„Sajnos, így az első kör ment a levesbe, hiába dobták be a pótbringát, onnan már nagyon nehéz visszaállni. Ezek után igyekeztem lenyugodni és összeszedni magam, aztán bizonyítani a második körben elsősorban magamnak, meg azoknak, akik szurkolnak nekem, hogy képes vagyok megcsinálni egy kört szuperül. Sikerült is összehozni, beadtam a dupla szaltót, beadtam azokat a trükköket, amiktől előtte picit tartottam, és amiket hónapok óta gyakoroltam, jól ment mindegyik, aminek nagyon örülök. Sajnos, a technikai hiba miatt az első kör kuka lett, és mivel a selejtezőben az átlagot nézik, így nem végezhettem előrébb, de Budapesten igyekszem a lehető legjobban teljesíteni. Arra büszke vagyok, hogy legyőztem a félelmeimet, hogy egy ilyen nagy versenyen megcsináltam a dupla hátraszaltót – most jön az újabb gyakorlás, hogy júniusban még jobb legyek!”

Sportmászásban a legkeményebb szám, a nehézségi mászás (lead) szerepelt a programban – itt egy 15 méter magas falra kell úgy feljutni, hogy magát a terepet, azaz a kapaszkodókat, támaszokat csak közvetlenül a verseny előtt ismerhetik meg a sportolók, azaz nem egy előre jól kitapasztalt útvonalon kell végigmenniük. (Hat percig tanulmányozhatják a falat a rajt előtt, de csak a tövében állva, azaz nem végezhetnek próbamászást, nem készíthetnek fényképet – vagy jegyzetelnek, vagy memorizálnak, ezt követően izolációba vonulnak, tehát nem követhetik a többiek mászását sem.)

Tusnády Nimród igyekezett javítani a nyitónapi ügyességi szám 44. helyét követően, s bár jobban sikerült a második nap, erről a helyről nem tudott elmozdulni.

Vegyes érzéseim vannak a köteles mászásommal kapcsolatban, mert sokat készültem kifejezetten erre a műfajra, úgy éreztem, ebben a számban vannak a legnagyobb hiányosságaim

– mondta Tusnády Nimród a mászást követően.

„A sok befektetett munka ma nem igazán jött ki, a fogások jók voltak, az útvonal is, nagyon tetszett, csak a mászás alatt nem tudtam elengedni magam. A rajt előtt, az izolációban még nem izgultam, a falon viszont feszültnek éreztem magam, túlszorítottam a fogásokat. Ezek viszont mind olyan tapasztalatok, amiket be tudok építeni a következő versenyeimbe, azaz remélem, Budapesten, hazai közönség előtt már sokkal jobban fog menni.”

Egyébként több műfajban is drámai pillanatokat hoztak az előselejtezők.

Miközben a spanyolok sérülésekből felépült olimpiai bajnoka, Andres Gimez Lopez csaknem felért a fal tetejére – a versenyzőknek hat percük van a mászásra –, ami óriási bravúr és persze első helyet ért neki a kvaliban, addig a világbajnok francia Mickael Mawem kiesett, ami nem kis érvágás lehet a játékok leendő házigazdáinak. (Budapesten azért ő is javíthat.)

A napot záró gyorsasági mászásban elképesztő teljesítményeket produkáltak a férfiak: hárman is a bűvös ötmásodperces határ alá jutottak. Speedben minden versenyen ugyanaz a pálya, azaz a versenyzők szinte felrepülnek az ismerős falon; a 15 méteres távon öt és fél-hat másodperc a norma, de a legjobbak az ötöt közelítik, vagy, mint most, ha századokkal is, sikerül ez alatt végezniük: a kínai Vu Peng bizonyult a leggyorsabbnak, aki 4.94 másodperc alatt száguldott a csúcsra.Gördeszkában a mászáshoz hasonló dráma zajlott: az olimpiai címvédő japán zseni, Horigome Juto vérzett el az előfutamokban.

A tokiói aranyérme után a népszerűség hullámait hatalmas intenitással meglovagoló, döbbenetes trükkök sorát előadni képes virtuóz sehogysem találja a formáját – kiesése pedig azt jelenti, hogy júniusban, Budapesten óriási javulásra lesz szüksége, hogy egyáltalán esélye legyen Párizsban a címvédésre.

Az amerikaiak szupersztárja, Nyjah Huston ugyanakkor megmenekült a hasonló kudarctól, bár az első futása után még ő is kiesésre állt. Érdekesség, hogy a hölgyeknél a tokiói ezüstérmes Hiraki Kokona mellett egy 14 éves ausztrál, Arisa Trew és egy 13 éves, hihetetlenül tehetséges japán lány, Hasegawa Mizuho végzett a legjobb helyen.

Folytatás szombaton, amikor e három sportágban az elődöntők és a döntők következnek, míg breakingben indulnak a selejtezők.

Az olimpiai kvóták véglegesen a június 20–23-án, Budapesten találnak gazdára, a Ludovika Campuson (Orczy-kertben) esedékes második állomáson.