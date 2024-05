Sanghajban tapasztalatot szereztek, Budapesten már az olimpiáért párbajoznának

Az Olimpiai Kvalifikációs Sorozat négy sportága közül a bréking Franciaországban kerül be először az olimpiára, a BMX Freestyle, a gördeszka és a sportmászás már Tokióban is szerepelt a programban, a bréktánc viszont most debütál – azok után, hogy már a 2018-as ifjúsági olimpián is óriási sikert aratott Buenos Airesben.

A két magyar induló számára a tapasztalatszerzés volt a cél Sanghajban, ehhez képest Szarvák Csenge mindössze 13 pontra volt attól, hogy a legjobb 32 közé kerüljön, azaz ott legyen az egyenes kieséses szakaszban, ahol a táncosok már egymással kerülnek megmérettetésbe. Szarvák a 34. helyen végzett, nagyon kevés hiányzott a tovább lepéshez, ám ez nem lombozta le.

Hatalmas szórakozás és buli ez a sanghaji esemény, nagyon nagy élményként éltem meg. Egész jól teljesítettem, bár becsúszott egyé-két hiba, de ezekből tanulok. Fiatal vagyok, még csak most kezdem az utam. Sajnos, a kiválasztásnál csak egy szóló van, a folytatásban lehet már kettőt csinálni. Most még motiváltabb leszek, hogy Budapesten már párbajozhassak, még keményebben fogok készülni. Egyébként itt is készültem két-három körrel, ezeket fogom tökéletesíteni júniusig.

– nyilatkozta a breaktáncos.

Helyezés szempontjából nem volt nagyon messze Lobontiu Menotti Noris (Noris by Nature) a férfiaknál, aki 38. lett, a pontok tekintetében viszont van még mit ledolgoznia annak érdekében, hogy júniusban ő is párbajozhasson.

Elég kemény a mezőny, a köröm jól sikerült, elégedett voltam vele, megmutattam az energiámat és a karakteremet, alig várom, hogy jöjjön Budapest. Egy biztos, ott is rombolni fogunk és megteszünk minden tőlünk telhetőt. Most nem kerültem be, de nem baj, júniusban oda akarok érni.

– értékelte a versenyt.

A brékinggel párhuzamosan zajlott a másik három szakág selejtezője is, ott egyes számokban már eljutottak a döntőkig, ugyanakkor kvótákat csak a Ludovika Campuson osztanak június 20. és 23. között, hiszen a kiírás szerint a két állomás összesített eredménye számít a kvalifikációnál.