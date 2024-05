Budapestre érkezik a Street Sports olimpiai kvalifikációs sorozata – méghozzá az utolsó állomására! Június 20. és 23. között a Ludovika Campus ad otthont a BMX Freestyle, a bréking, a gördeszkázás és a sportmászás legjobbjainak, akik a párizsi olimpián való részvételért küzdenek. Az ingyenesen látogatható eseményen közel 5000 versenyző, köztük hét külföldi olimpiai bajnok és négy magyar sportoló vesz részt. Céljuk biztosítani a helyüket az idei olimpián.

Budapest döntő csatatér lesz a párizsi helyekért.

Az esemény, amely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Olimpiai Agenda 2020+5 reformkezdeményezésének része, a sikeres sanghaji első fordulót követi. A versenyzők Budapesten is pontokat szereznek az olimpiai kvalifikációhoz, a gördeszkások a korábbi versenyeredményeket is figyelembe veszik. A június 20-án kezdődő viadalon olyan sportolók, mint az olimpiai bajnok gördeszkás Joszozumi Szakura, az olimpiai aranyérmes sportmászó Alberto Ginés López és a BMX-freestyle-legenda Logan Martin is biztosíthatják helyüket az ötkarikás játékokon. Hozzájuk csatlakozik a sportmászásban az olimpiai ezüstérmes Nonaka Miho.

A hét olimpiai bajnokot felvonultató – igencsak rangos – mezőnyben négy magyar sportolónak is szurkolhatunk. Szarvák Csenge (B-lány Csenge) és Noris Lobontiu Menotti (B-fiú Noris by Nature) breakaway-ben, Tusnády Nimród sportmászásban, Kempf Zoltán (Kempf Zozo) pedig BMX freestyle-ban képviseli hazánkat.

Az Urban Fesztivál zenei és sporttevékenységeket is kínál a nézőknek: a nemzeti sportszövetségek biztosítják a lehetőséget a sportfelszerelések kipróbálására, valamint tanácsadást és oktatást nyújtanak a látogatóknak.

AZ URBAN FESZTIVÁL PROGRAMJA



Csütörtök, június 20.

11:40 – Gördeszka – Női – Park – Selejtezők

12:00 – Sportmászás – Férfi – Boulder & Nehézségi mászás – Selejtező

12:00 – Sportmászás – Női – Boulder & Nehézségi mászás – Selejtező

16:20 – Gördeszka – Férfi – Street – Selejtezők

Péntek, június 21.

10:00 – BMX freestyle – Női – Selejtező

10:00 – Sportmászás – Férfi – Boulder & Nehézségi mászás – Selejtező

10:00 – Sportmászás – Női – Boulder & Nehézségi mászás – Selejtező

11:40 – Gördeszka – Férfi – Park – Selejtezők

14:00 – BMX freestyle – Férfi – Selejtező

16:20 – Gördeszka – Női – Street – Selejtezők

17:00 – Sportmászás – Női – Gyorsmászás – Selejtező

17:55 – Sportmászás – Férfi – Gyorsmászás – Selejtező

Szombat, június 22.

9:30 – Gördeszka – Női Park – Elődöntő

10:00 – Sportmászás – Férfi – Boulder & Nehézségi mászás – Elődöntő

10:00 – Sportmászás – Női – Boulder & Nehézségi mászás – Elődöntő

10:30 – BMX freestyle – Női – Döntő

11:15 – Gördeszka – Férfi Street – Elődöntő

13:00 – BMX freestyle – Férfi – Döntő

14:00 – Sportmászás – Férfi Boulder & Nehézségi mászás – Elődöntő

14:00 – Sportmászás – Női Boulder & nehézségi mászás – Elődöntő

15:30 – Gördeszka – Férfi – Park – Elődöntő

15:30 – Breaking – B–Boys – Selejtező

15:30 – Breaking – B–Girls – Selejtező

17:05 – Gördeszka – Női Street – Elődöntő

18:15 – Sportmászás – Női – Gyorsmászás – Selejtező

18:15 – Sportmászás – Férfi – Gyorsmászás – Selejtező

18:45 – Breaking – B–Boys – Selejtező

18:45 – Breaking – B–Girls – Selejtező

Vasárnap, június 23.

10:00 – Sportmászás – Női Boulder & Nehézségi mászás – Döntő

10:30 – Gördeszka – Nők Park – Döntő

10:30 – Breaking – B–Girls – Döntő

12:00 – Gördeszka – Férfi Street – Döntő

12:05 – Sportmászás – Női Boulder & Nehézségi mászás – Döntő

13:30 – Breaking – B–Boys – Döntő

15:00 – Gördeszka – Férfi Park – Döntő

15:30 – Sportmászás – Férfi Boulder & Nehézségi mászás – Döntő

16:45 – Breaking – B–Girls – Döntő

16:45 – Breaking – B–Boys – Döntő

17:00 – Gördeszka – Nők Street – Döntő

17:35 – Sportmászás – Férfi Boulder & Nehézségi mászás – Döntő

További információ: https://olympic-qualifier-series.hu/; https://olympics.com/en/olympic-qualifier-series/