Húsz hónap elteltével az első nemzetközi döntőit úszta Milák Kristóf, a Bp. Honvéd olimpiai bajnoka. A 200 pillangó három évvel ezelőtti aranyérmese a Mare Nostrum barcelonai állomásán méreti meg magát alig két hónappal a párizsi olimpia előtt, s három A-szintes száma közül az elsőben, 50 gyorson egyetlen századdal maradt le a dobogóról. A „bemelegítést” követően a szerdai fő attrakció már hibátlanul sikerült: 100 pillangón nemcsak győzött, 50.95-ös idejével még az áprilisi országos bajnokságon látott önmagát is felülmúlta.

Döntőt érő úszásokkal tért vissza a nemzetközi mezőnybe Milák Kristóf, aki a Mare Nostrum barcelonai állomásának első napján mindkét számában, 50 gyorson és 100 pillangón is biztosította helyét a délutáni fináléba. A 2022-es római Európa-bajnokság óta mindössze idehaza versenyző olimpiai bajnokunk előbbi számban a 6., utóbbiban, a 2. legjobb időt érte el. Teljesítményével pedig saját edzőjét, a helyszínen az Indexnek külön is nyilatkozó Virth Balázst is elismerő szavakra ösztönözte.

Milák (22.44) mellett a szám rövid pályás Európa-bajnoka, Szabó Szebasztián (22.52) jutott még be az 50 m gyors fináléjába. Előbbi a hetes, utóbbi a nyolcas pályán tempózhatott a valamivel 18 óra után rajtoló fináléban, melybe a franciák rutinos versenyzője, a 34. életévét taposó Florent Manaudou került a legjobb idővel (22.14).

A szám londoni bajnoka a fináléban is legyőzhetetlen volt, 21.89-os idővel csapott a célba. A dobogóért ellenben óriási csata dúlt, az olasz Alessandro Miressi, a holland Kenzo Simons, valamint épp Milák között. Végül a küzdelemben Tokió ezüstérmese húzta a rövidebbet, míg Miressi és Simons századra azonos időt ért el, így holtversenyben megosztozott a második helyen, 22.25-tel – egyetlen század híján – Milák Kristóf lecsúszott a dobogóról.

Emlékezetes, a Honvéd versenyzője áprilisban új egyéni rekorddal – nem mellékesen olimpiai szintet jelentő –, épp 21.89-cel nyerte az ob-n az 50 gyors döntőjét Németh Nándort (22.19) megelőzve. Szabó 22.33-mal a negyedik volt a magyar bajnokságon.

Szabó századra megismételte a Duna Arénában úszott 50 méterét, 22.33-mal holtversenyes hatodik helyet szerzett.

Alig 25 perccel később kezdődött a nap – Milák szempontjából mindenképpen – fő attrakciója, a 100 méter pillangó döntője. Ha az 50 gyors volt a főpróba, hát az előadás hibátlanra sikerült: rögvest aranyérmet hozott a visszatérőversenyén.

Klasszisunk 24.10-es első ötven után 26.85-ös második hosszt követően 50.95-ös, az áprilisi ob döntőjében úszott idejénél is négy századdal jobb úszást mutatott be, magabiztosan legyőzve a dobogó második fokát megcsípő Nyls Korstanjét (51.97), és a harmadik helyet szerző Terakado Genkit (52.03).

Milák másik királyszáma, a 200 méter pillangó a csütörtöki programban szerepel majd.

Cikkünk Ch. Gáll András kollégánk helyszíni beszámolójával frissül!

