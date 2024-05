Egyedi festésű gépet indít a Wizz Air az olimpia alkalmából

A Wizz Air és a Magyar Olimpiai Bizottság bemutatta a párizsi olimpia alkalmából készült, egyedi „Team Hungary” festésű repülőgépet a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, az Aeroplex műszaki előterén – számolt be az Airportal csütörtökön. Az arany sávokkal díszített repülőn a magyar címer és az ötkarika is szerepel.

A Liszt Ferenc repülőtéren rendezett csütörtöki sajtóeseményen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár köszönetet mondott a Wizz Airnek, illetve a légitársaság által felkért szakembereknek az elvégzett munkáért, a gépre utalva úgy fogalmazott, „a látvány mindent felülír”.

Tischner Roland, a Wizz Air üzemeltetési igazgatója elárulta, több hónapig tartó előkészítői és kivitelezői munka előzte meg a repülőgép festésének felvitelét, ez a folyamat önmagában egy hetet vett igénybe. „Tizenhárom fős csapat dolgozott ezen, a dizájn pedig 50 kisebb-nagyobb elemből áll. Fontos tudni, hogy a gép alján is van egy felirat, így minden alkalommal, amikor átrepül Budapest felett, mindenki láthatja majd, hogy ez a magyar olimpiai csapatot szállító gép” – mondta. Hozzátette, a gép márciusban érkezett az Airbus gyárából, így fiatal és modern járműről van szó.

„Ez az elegáns, de nem túl hivalkodó dizájnnal ellátott gép a hétvégétől kezdve munkába áll, júniusban pedig további két gép érkezik, ezzel a Wizz Air flottáját 17 gép alkotja majd, így csaknem hétmilliósra nő a magyarországi utaskapacitásunk” – fogalmazott.

Mint ismert, a Wizz Air légitársaság lesz a magyar csapat hivatalos utaztatója a párizsi ötkarikás játékokra a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a légitársaság között a februárban megkötött együttműködési megállapodás értelmében. Az ünnepi eseményen Váradi József, a cég vezérigazgatója, valamint Gyulay Zsolt, a szervezet elnöke látta el kézjegyével a szerződést.

Gyulay Zsolt az aláírást megelőzően kiemelte, hogy a MOB több társasággal is tárgyalt, és magasan a Wizz Air adta a legjobb ajánlatot, ami a sportolók számára a legkényelmesebb megoldást biztosítja.

A MOB vezetője megköszönte a Wizz Air támogatását, egyúttal megjegyezte, hogy az európai helyszínnek köszönhetően vélhetőleg sok magyar szurkoló lesz majd kint a versenyeken és a mostani megállapodás által az ő utazásuk is sokkal könnyebbé válhat.

A megszokottnál több járat indul Párizsba

Váradi József úgy fogalmazott, a társaság akarja támogatni a magyar sportolókat, az olimpiai mozgalmat, és akarta, hogy hivatalos szállító lehessen. Hozzátette, a játékok idején maximális rugalmassággal igyekeznek hozzáállni a magyar sportolók igényeihez, hogy az utazás ne jelentsen gondot a számukra, és minden energiájukkal a versenyeikre koncentrálhassanak.

Tervezünk egy különjáratot indítani majd az esemény végén. Ezt szoktuk aranygépnek hívni, úgyhogy reméljük, ez a gép jó sok aranyéremmel jön majd vissza. De bármilyen éremmel is jön vissza, mi igyekszünk nagy szeretettel biztosítani ezt a számotokra

– mondta a sajtótájékoztatón megjelent olimpikonoknak Váradi József, jelezve, az aranygépet méltóképpen szeretnék majd feldíszíteni.

A vezérigazgató azt is elmondta, hogy az olimpia alatt a Párizs Orly repülőtéren szállnak majd le, a járatokra pedig a legújabb gépeikkel repülnek. Ráadásul a megszokottnál is több járatot üzemeltetnek majd Budapest és a Párizs-Orly repülőtere között, hogy a lehető legtöbb szurkoló tudja élőben is átélni az olimpiai élményt.