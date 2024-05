A legutóbbi, Tokióban megrendezett ötkarikás játékokon a gördeszkások kitörölhetetlen nyomot hagytak az olimpiai színpadon, megalapozva ezzel a párizsi jelenlétüket is. Azonban a sportág térhódításához, valamint jelenkori létjogosultságához az olimpiákon nagyban hozzájárultak olyan színes egyéniségek, akik kinőtték a versenysport kereteit. Sőt, adott esetben már azelőtt komoly ismeretségre tettek szert, hogy élsportolóként egyáltalán színre léptek volna. Példának okáért ilyen Rayssa Leal.

A gördeszkázás megérkezése az olimpiai játékokra jelentős mérföldkövet jelent a sportág fejlődésében, áthidalva a szakadékot az ellenkultúra gyökerei és a világ egyik legnagyobb sporteseményén való mainstreamelismerés között. A gördeszkázás Kalifornia utcáin és üres uszodáiban alakult ki, és mára egy hiánypótló időtöltésből globális jelenséggé vált, ami kreativitásával, atletikusságával és fiatalos szellemiségével a világ bármely pontján magával ragadja a közönséget.

A gördeszkázás megjelenése az olimpiai programban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azon törekvését tükrözi, hogy modernizálja a játékokat és a fiatalabb közönséget is megszólítsa. Az olyan sportágak, mint a gördeszkázás, a szörfözés és a sportmászás felkarolásával a NOB arra törekszik, hogy diverzifikálja az olimpiai programot, és olyan tevékenységeket mutasson be, amelyek a mai kultúrával összhangban vannak.

A legutóbbi, Tokióban megrendezett olimpiai játékokon a gördeszkázás két szakággal debütált: az utcaival és a parkossal. Az utcaiban a trükköket a városok által inspirált akadályokon, például lépcsőkön, korlátokon és párkányokon kell végrehajtani, míg a parkbeli egy tálszerű arénában zajlik, meredek lejtőkkel és kanyarokkal, amelyek lehetővé teszik a magasan szálló légi manővereket.

Az egyik kiemelkedő gördeszkás, aki egyenesen mehet már a párizsi játékokra, az a Rayssa Leal, akit előszeretettel emlegetnek „fadinha”, vagyis „kis tündér” néven. A 2008. január 4-én a brazíliai Imperatrizban született Leal gördeszkás utazása hatéves korában kezdődött, amikor édesapja bevezette a sportba. Természetes tehetsége és elhivatottsága hamar nyilvánvalóvá vált, a globális reflektorfénybe azonban egy 2015-ös videó katapultálta. A videóban az akkor hétéves Leal egy tündérjelmezbe öltözve trükközött egy lépcsőn.

A videó felkeltette a legendás gördeszkás, Tony Hawk figyelmét, aki megosztotta azt a közösségi médiában, ami a lány felfedezéséhez vezetett. Rayssa átmenete az internetes szenzációból a versenyszerű gördeszkázásba zökkenőmentes volt. 2019-ben, 11 évesen történelmet írt azzal, hogy ő lett a legfiatalabb sportoló, aki gördeszkás világbajnokságon nyert, és aranyérmet szerzett a Los Angeles-i SLS World Touron.

Egy másik fiatal tehetség, aki az idei kvalifikációból térdsérülése miatt kimaradt, az a 2008. július 12-én, a japán Mijazakiban született Sky Brown, aki szintén fiatalon ért el figyelemre érdemes teljesítményeket. Brit édesapa és japán édesanya gyermekeként született, a családja, különösen az édesapja, döntő szerepet játszott abban, hogy a gördeszkázás iránti szeretetét táplálja. Japánban helyi gördeszkás viadalokon kezdte, és nyolcévesen már a nemzetközi mezőnyben szerepelt.

Brown áttörése 2018-ban jött el, amikor legfiatalabb sportolóként részt vett a Vans US Openen, a gördeszkázás egyik legrangosabb versenyén. A pandémia miatt 2021-ben megrendezett tokiói olimpia jelentős mérföldkő volt karrierjében: női parkban Sky Brown kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és mindössze 13 évesen bronzérmet szerzett, ezzel a teljesítményével ő lett a legfiatalabb brit olimpikon, aki érmet szerzett.

Fiatal kora ellenére Brown jelentős kihívásokkal nézett szembe, többek között a 2020-ban bekövetkezett súlyos bukással, amelynek következtében többszörös törést szenvedett, és betört a koponyája is. Azonban Sky Brown tehetsége túlmutat a gördeszkapályán. 2018-ban megnyerte a Dancing with the Stars – Juniors című amerikai tévéműsort.

Rajtuk kívül több kiemelkedő amerikai gördeszkatehetség biztosította már be magát a párizsi olimpiára Sanghajban, mint például Jagger Eaton, aki dinamikus stílusával és sokoldalúságával a parkversenyek egyik meghatározó szereplője. Csatlakozhat hozzá Nyjah Huston, a gördeszkázás elismert alakja, aki például az X Games és a Street League Skateboarding (SLS) versenyeken aratott győzelmek sorával biztosította, hogy Párizsban is a favoritok közé sorolják.

A kvalifikáción elsőként bejutó 21 éves, amerikai és dél-afrikai származású Keegan Palmer Tokióban a férfi parkban a győzelemig szárnyalt, lenyűgöző légi manővereivel és zökkenőmentes átmeneteivel aranyérmet szerzett. Parkban való mesteri jártassága azt ígéri, hogy a modern gördeszkázás egyik legjobbja lehet a párizsi színpadon. Mellettük még az a 15 éves japán, Kokona Hiraki érdemel kiemelést, aki mindössze 14 évesen már történelmet írt mint az egyik legfiatalabb versenyző, aki érmet szerzett az X Gamesen, és biztos helyet szerzett magának a sanghaji selejtezőn.

A japán Horigome Juto történelmet írt azzal, hogy a férfiak mezőnyében megszerezte az első olimpiai aranyérmet az utcai gördeszkázásban,

ez a sportteljesítmény aztán tovább erősítette hírnevét. A májusi, sanghaji kvalifikáción épphogy lemaradt az egyenes továbbjutásról. Neki Budapesten még bizonyítania kell, csakúgy, mint a mindössze 13 éves Momiji Nishijának, aki a női utcai gördeszkázás aranyérmét szerezte meg Tokióban.

Az utcai sportok olimpiai kvalifikációjának második, végső állomását június 20–23. között Budapesten rendezik, ahol a Ludovika Campuson mintegy 450 versenyző indul majd, köztük négyen magyar színekben, és több mint 150-en biztosíthatják még helyüket a párizsi olimpiára. A sportolók Sanghajban és Budapesten maximum 50-50 pontot szerezhetnek BMX freestyle-ban, sportmászásban és bréktáncban. A gördeszka pontozása eltér majd ettől, a pontok egyharmadát korábbi versenyeken osztották ki, míg a maradék kétharmadot Sanghajban és Budapesten gyűjthetik be a sportolók. A Ludovika Campuson tartott második fordulón a fesztiváljelleget koncertek és egyéb aktivitások jelentik, egyebek között minden utcai sportágat kipróbálhatnak a bátor és vállalkozó kedvű érdeklődők, a szükséges felszerelésről a rendezők gondoskodnak.