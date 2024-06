Szerdától péntekig rendezik a szegedi Maty-éri pályán a kajak-kenusok második olimpiai válogatóját. Rendes körülmények között az ember csak legyintene, a szokásos üzletmenet, „business as usual”, csakhogy Kozák Danuta májusi Facebook-posztja kibillentette a dolgokat a rendes kerékvágásból. A hatszoros olimpiai bajnoknő verbális molesztálással vádolta meg az olimpiai bajnok kajak négyest felkészítő rutinos szakembert (közel sem mellékesen Kozák tervezett párostársának, Csipes Tamarának az edzőjét/édesapját), mire először a szövetség felfüggesztette a trénert, majd kisvártatva rehabilitálta. Nos, ezúttal ilyen rendhagyó előzmények után rendezik Szegeden a válogatót.

Rendes körülmények között legfeljebb a Nemzeti Sport és az MTI tudósítója, szakírója lenne jelen egy honi kajak-kenu válogatón, de most annyira nem rendesek a körülmények, hogy médiaroham várható Maty-éren. Szerdán „még csak” a férfi K–2 500 döntője tarthat különösebb érdeklődésre számot 13 óra 50 perces kezdettel, csütörtökön azonban felforrósodnak az események.

Egyesben mindenki rajthoz áll

10 óra 20 perckor a női kajak egyesek előfutama kezdődik. Az első Kozák Danutával, Rupp Noémivel, Csipes Tamarával, majd a második, benne Gazsó Alidával, végül a harmadik Hadvina (leánykori nevén Bodonyi) Dórával, Lucz Annával, Fojt Sárával.

Vagyis rajthoz áll a tokiói olimpiai bajnok kvartett mindhárom, még aktív tagja (Kozák, Csipes, Hadvina), a Kárász Anna helyére szánt Gazsó Alida, továbbá az ifjú trónkövetelő Fojt Sára. A döntőt 12.40-kor rendezik.

Pénteken következnek a kettesek, és amint arról már megszületett a hír, az előzetes, tehát véglegesnek nem tekinthető nevezési lista alapján Rupp Noémi, Fojt Sára, továbbá Gazsó Alida, Csipes Tamara, valamint Lucz Anna, Hadvina Dóra összetételben. Vagyis Kozák Danuta nevét hiába keressük, sem megszokott párjával, Csipes Tamarával, sem senki mással nem indul.

Ami a négyeseket illeti, egyelőre csupán egyetlen hajó nevezése érkezett be, amit Medveczky Erika, Kőhalmi Emese, Dráviczki Dóra és Csikós Zsóka alkot, de ők aligha szólnak bele az olimpiai kvartett összeállításába.

Kozák nem indul párosban?

Az olimpiára tervezett négyes összeállítás egyébként nagy vonalakban úgy alakul ki, hogy a legjobb páros mellé odakerül a két legjobb egyéni versenyző. Nagy vonalakban, mert ez csak egy keretfeltétel, végső soron itt is a szövetségi kapitány dönt, de az egyéni helyezések döntően esnek latba.

Természetesen beszéltünk Hüttner Csaba felnőtt gyorsasági szövetségi kapitánnyal, de ő a mostani kényes pillanatban nem akarta még tovább feszíteni a húrt, és nem adott nyilatkozatot. Mindössze megerősítette, hogy az előzetes nevezési lista nem sokat jelent, azon ugyanis még a helyszínen, az utolsó pillanatban is lehet változtatni.

Ami viszont már most biztosra vehető: Csipes Ferenc, az első szövetségi felindulásban felfüggesztett, majd rehabilitált edző is ott lesz a Maty-éri pálya partján. Ahogy Kozák Danuta férje és edzője, Somogyi Béla is. Tudnivaló, hogy Somogyi és Csipes Ferenc viszonya nem felhőtlen. De vajon a történteket követően milyen a viszony Kozák Danuta és Csipes Tamara között?

Ahogy azt elsőnek a Magyar Nemzet írta meg: a május 23-i botrányos Facebook-poszt előzményei május elejéig nyúlnak vissza. A május 7–9. között rendezett szegedi olimpiai pótkvalifikációs versenyre Hüttner Csaba nevezte be a résztvevőket, és érthetetlen volt, hogy Kozák miért nem indult.

Hüttner nem számolt vele, netán Kozák Danuta nem vállalta az indulást? Ez a kérdés.

Információink szerint az is nyílt titok, hogy az edző ki akarja hagyni az olimpián induló négyesből a hatszoros ötkarikás aranyérmest, és a lánya, Csipes Tamara, továbbá Gazsó Alida, valamint Hadvina Dóra mellé Fojt Sárát, a Kovács Katalin NKKA 20 éves tehetségére számítana. Legalábbis a felkészülési időszakban nagyon szívesen próbára tenné a négyest a Kozák nélküli felállásban.

Talán nem is alaptalanul, hiszen Kozák 37 évesen, második gyermeke megszületése után már nem a régi, ahogy azt ő is elismerte. Egyesben semmiképpen, habár ami a négyest illeti, még mindig önmagát tartja az ország és ezzel együtt a világ legjobb sztrókjának, azaz vezérevezősének.

Végső soron a kapitány dönt

Ezt azonban be is kellene bizonyítani. Ezért forszírozta Csipes Ferenc, hogy a külön utat járó Kozák menjen le a közös edzésre is, és ez a nézeteltérés csúcsosodott ki május 23-án egy mindkettejükhöz méltatlan szóváltásban.

Mindezt csak cifrázza Csipes egyéb problémája, ami persze nem szép, bár attól még emberi dolog, ráadásul nem is éppen példa nélküli a sport világában.

Egyelőre mindenki hallgat, senki sem akarja feleslegesen feszíteni a húrt, és talán ez jó is így, ilyen fontos sportági megméretés előtt. A szavak helyett beszéljenek inkább a tettek Szegeden. Ami biztos: csütörtökön eljön az igazság pillanata – és nem szavakban, hanem tettekben –, így péntekre, egy nappal még közelebb a párizsi olimpiához már mindenki, érintettek és sportbarátok is sokkal okosabbak lesznek.