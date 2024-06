Csipes Tamara Gazsó Dorkával is verhetetlen, minden nyitott kérdés eldőlt a Maty-éren

A délelőtti két előfutamból az elsőt kisebb meglepetésre Pupp Noémi és Fojt Sára nyerte meg (1:44.868 perc) a két kiemelkedően legjobb egyéni menő, Csipes Tamara és Gazsó Alida Dóra (1:45.392) előtt. Ők valamennyien Csipes Ferenc tanítványai, jóllehet Pupp az Atomerőmű SE, Fojt a Kovács Katalin Akadémia versenyzője, de mindketten a mesteredzőnél készülnek. Pupp 1998-as, Gazsó 2000-es, Fojt 2003-as születésű, tehát mindhárman az új hullámot képviselik.

A rangidős Csipes Tamarán viszont nem fog az idő! A 34 éves, kétszeres olimpiai bajnok anyuka tíz évet simán letagadhatna az életkorából. Ebből a futamból harmadikként Kiskó Réka (KSI) és Rendessy Eszter (UTE) verekedte be magát a délutáni döntőbe. Előbbi 2004-es, utóbbi 2002-es.

Az igazán érdekes eredményt viszont a második futam hozta. A jelek szerint a tokiói olimpiai bajnok négyesünk „tolóembere”, Bodonyi Dóra – aki szintén anyukaként immár asszonynevén, Hadvina Dóraként versenyez – azok után, hogy egyesben még csak döntőbe sem jutott, párosban próbálta megragadni az utolsó szalmaszálat a párizsi olimpiai csapatba kerüléshez. Amitől hatszoros olimpiai bajnok társnője, Kozák Danuta emberi számítás szerint egyre távolabb kerül. Egyesben hatodik lett – a hetedik helyezettet célfotóval előzte meg –, a párosban el sem indult.

Hadvina (Szolnok, 1993) a csütörtökön egyesben ötödik helyen végző Lucz Annával (UTE, 1999) ült össze, és párosuk szinte repült a Maty-ér vizén. Az előfutamok legjobb idejével, 1:42.959 perccel győztek Rugonfalvi-Kiss Janka és Dráviczki Dóra (Kovács Katalin Akadémia), illetve Pető Hanna (Tiszafüred) és Gombás Alíz (Győr) előtt. Utóbbi páros életkora 36 év, együttvéve...

Mármost, a lecke feladva: ha Hadvináék megnyerik a párost, vagy bejönnek másodiknak, akkor minden a feje tetejére áll. Nyilvánvaló, hogy a legjobb kettőst nem lehet kihagyni, no de akkor hogyan áll össze a négyes? Mivel mindössze négy női kajakkvótája van Magyarországnak, a Csipes Ferenc által eltervezett Pupp – Csipes Tamara – Fojt – Gazsó-kvartett nem tud indulni a belgrádi Eb-n és a párizsi olimpián.

Csakhogy a kora délutáni döntő eloszlatott minden kételyt.

Csipes és Gazsó úgy játszadozott a mezőnnyel, mint macska az egérrel (Gazsó ül elöl, Csipes hátul), fölényesen győztek.

A második helyen viszont sokáig Hadvina és Lucz haladt, őket csak az utolsó ötven méteren tudta lehajrázni Pupp és Fojt. De lehajrázta, és

A jövő heti szegedi Európa-bajnokságon (június 12–16.) egyesben Csipes Tamara, párosban Csipes és Gazsó Dorka képviseli a színeinket. (Az Eb-n az olimpiával ellentétben nemzetenként és versenyszámonként csak egy hajó indulhat.) A négyest pedig Pupp Noémi (ő lesz a vezérevezős, a sztrók), Csipes Tamara, Fojt Sára és Gazsó alkotja.

Ami az olimpiát illeti, ott ezek alapján egyesben egyértelmű Csipes és Gazsó indulása. Miként az is, hogy a két páros egyike az övék. A másik viszont attól függ, hogy végül ki kerül vagy marad benne a négyesben a most érintettek közül. sok múlik azon, hogyan muzsikál az Eb-n a Pupp–Csipes–Fojt–Gazsó-kvartett. Amennyiben jól teljesítenek, akkor maradnak Párizsra is, így adott lesz ott a második párosunk, ha viszont a szegedi kontinensviadalon elmaradnak a szakmai célkitűzésektől, akkor...

Hogy akkor mi lesz, azt most még nem tudni, legfeljebb a válogatót követően csak sejteni. Nagy variálási lehetőség pedig nincs: négy kvótából kell főznie a szakvezetésnek. Mivel az időrend megengedi (először rendezik a négyest, utána a párost, végül az egyest Párizsban), ezért ketten, vagyis Gazsó és Csipes minden bizonnyal triplázhatnak – Kozák 2016-ban, a riói olimpián mindhárom számot behúzta a zsákba –, amennyiben kimaxoljuk az indulási lehetőségeinket, tehát a négyes tagjait elindítjuk a párosoknál is.

Csipes Ferenc mesteredző a pénteki napot követően boldogan nyilatkozott:

A végső szót Hüttner Csaba szövetségi kapitány mondja ki. A szövetség hivatalos kiadványában a válogatás kritériumait a következőkben fogalmazták meg: „A négyesek kialakítása a felnőtt szövetségi kapitány közvetlen felügyeletével történik, a felnőttválogatón nyújtott teljesítményeket és a technikai adottságokat, illetve az egyes pozíciókra való alkalmasságot figyelembe véve; a szövetségi kapitány az Európa-bajnokság (június 12–16., Szeged) után dönt az olimpiai játékokra készülő négyes összeállításáról.”

A magyar kajak-kenusoknak 16 olimpiai kvótájuk van Párizsra: hat férfi és négy női kajakos, továbbá három-három férfi és női kenus. A tervek szerint az Eb-keretet hétfőn, az ötkarikás küldöttséget július másodikán hozzák nyilvánosságra.

Adolf és Kopasz nyert egyesben, Nádasék és Kissék győztek a szétlövésen

A Nádas Bence – Tótka Sándor kajak és a Kiss Ágnes – Nagy Bianka kenu kettes sikerét hozta a szétlövés, ezzel mindkét páros bekerült a jövő heti, ugyanitt sorra kerülő Európa-bajnokságon induló keretbe, és az olimpiai csapatba is. Ugyanez érvényes a kajakos Kopasz Bálintra és a kenus Adolf Balázsra 1000 méter egyesben.

A Kurucz Levente – Opavszky Márk- és a Nádas Bence – Tótka Sándor-duó között pénteken különcsatát rendeztek, miután az első fordulót előbbi, a másodikat – a szerdait – pedig utóbbi nyerte K–2 500 méteren. A mostani verseny is óriási küzdelmet hozott, de a szélcsendben a rutinosabb Nádasék ezúttal nem adtak előnyt fiatal kihívóiknak, és végül ismét ők nyertek – 35 századmásodperccel. A célba érkezve Nádas hatalmas csatakiáltást hallatott, és lapátját a levegőbe emelve ünnepelt, Kuruczék pedig percekig a stégen ülve emésztették az újabb vereséget.

A női kenu kettesek 500 méteres olimpiai számának szétlövésében az első válogatón nyertes Bragato Giada – Benkucs Kíra- és a szerdán őket legyőző Kiss Ágnes – Nagy Bianka-páros csapott össze egymással. A csata pikáns volt, miután Bragato és Nagy tavaly még együtt szereztek kvótát a duisburgi világbajnokságon, az idei szezonnak azonban már más-más párral vágtak neki. Mindkét duó nagy lendülettel kezdte a pénteki versenyt, de aztán a szegediként hazai pályán versenyző Kissék féltáv után leszakították riválisukat és végül magabiztos győzelmet arattak.

A férfi egyesek 1000 méteres döntői nem hoztak meglepetést. A kenusoknál az első körhöz hasonlóan ismét a favorit Adolf Balázs diadalmaskodott azok után, hogy két nappal korábban Hajdu Jonatánnal párosban is kivívta az olimpiai indulás jogát. Egyesben egy nemzetből ketten is rajthoz állhatnak majd Párizsban, így elképzelhető, hogy a Ferencváros négyszeres világbajnoka duplázni fog a játékokon. A kajakosoknál tulajdonképpen a mostani az egyetlen válogató, bár az ötkarikás bajnok Kopasz Bálint és a Tokióban mögötte második Varga Ádám a májusi, szegedi világkupán már összecsapott egymással, akkor Kopasz nyert hazai riválisa előtt. A középfutamban is Kopasz, Varga volt a befutási sorrend, a hármas fináléba rajtuk kívül Szántó-Szabó Tamás jutott be. A döntőben aztán elmaradt a várt nagy csata, a győriek klasszisa, Kopasz erődemonstrációt tartva több mint négy másodpercet vert Vargára és 11-et Szántói-Szabóra. Boros Gergely szakmai igazgató az MTI érdeklődésére elmondta: Kiss Ágnes sikerével az is eldőlt, hogy C–1 200 méteren nem lesz szétlövés az olimpiáért közte és Takács Kincső között, utóbbi is bekerült a párizsi csapatba.

(MTI)