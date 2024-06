Fucsovics Márton és Marozsán Fábián indulási jogot szereztek a párizsi olimpiára

Világranglistás helyezése alapján Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is gyakorlatilag indulási jogot szerzett a párizsi olimpia tenisztornájának egyéni versenyébe. Sőt, vasárnap késő este a sportlövő Mészáros Eszter is kvalifikált az ötkarikás játékokra.

A Magyar Tenisz Szövetség tájékoztatása szerint a kvótákról határozó hétfői rangsorban Marozsán a 42., Fucsovics pedig az 55. helyen áll, és mindkettő garantált részvételt jelent alanyi jogon. A nemzetközi szövetség (ITF) szerdáig értesíti az érintett nemzeteket az egyéni indulásról, 19-ig kell visszaigazolni a részvételt, és hivatalosan nevezni a párosra. A két magyarnak jó esélye van a párosban is indulni, de ez a következő hetekben dől el.

Fotó: Getty Images Fucsovics Márton

Az ITF július 4-én, Wimbledonban jelenti be a végső listát a 172 sportoló (86 férfi és 86 nő) nevével. A sorsolás július 25-én lesz, az olimpiai teniszversenyek július 27-től augusztus 4-ig tartanak a Roland Garros salakpályáin. Egyéniben 64-es, párosban 32-es a tábla, vegyes párosban 16-os. Utóbbiban július 24-én lesz a feliratkozás csak azoknak, akik már kvalifikáltak a másik négy versenyszám valamelyikében.

Sportlövészetben is örülhetünk magyar kvótának

Mészáros Eszter légpuskában a világranglistáról ötkarikás kvótához jutott. A Nemzetközi Sportlövő Szövetség (ISSF) közléséről a hazai szövetség számolt be vasárnap este. Mészáros úgy jutott kvótához, hogy légpuskában a franciák kiharcolták az olimpiai indulás jogát, és a rendezőnek szánt kvóta is visszaszállt a ranglistára. Így a két legjobb, kvótával nem rendelkező versenyző, a lengyel Aneta Stankiewicz és Mészáros került be a párizsi mezőnybe.

Fotó: MTI Mészáros Eszter

Sportlövészetben a magyarok öt párizsi indulási jogot szereztek, korábban a puskás Pekler Zalán az Európa Játékokon, a pisztolyos Fábián Sára Ráhel a bakui világbajnokságon, a puskás Péni István (a győri 10 légfegyveres kontinensviadalon), valamint a pisztolyos Major Veronika (a riói olimpiai kvalifikációs versenyen) jutott ötkarikás kvótához. Mészáros Eszter párizsi indulása egyben azt is jelenti, hogy a légpuska vegyes csapat versenyszámában is lesz magyar egység a francia fővárosban.