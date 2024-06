A NOB-elnök helyszínbejárása, amire még 1992-ben tett ígéretet, és 2016-ban, már elnökként teljesített, idénre vonatkozóan azonban több mint bátor vállalás. Ezúttal 35 sportágról beszélünk, és bár a legtöbb a franciák fővárosában vagy annak vonzáskörzetében mutatja meg magát, azért a sportlövőkhöz Chateauroux-ig, az evezősökhöz és a kajak-kenusokhoz Vaires-sur-Marne-ig, a vitorlázókhoz Marseille-ig kell(ene) utaznia, nem is beszélve a legtávolabbiról, a hullámszörfről, amit egyenesen a világ túlsó végén, a Csendes-óceán közepén, a Francia Polinéziához tartozó Tahitin rendeznek.

Thomas Bach az interjúban kitért még:

az ünnepélyes megnyitóra és a biztonsági kérdésekre;

az új sportágak bevezetésére;

az e-sport lehetséges színre lépéséről;

az olimpiai menekült csapatról.

Ez a harmadik olimpiai játék a regnálása során. Miben más a párizsi olimpia, mint a korábbiak?

Látjuk, ahogy az olimpiai láng inspirálja Franciaországot, de érezzük az egész világ izgatottságát is, mert az emberek világszerte belefáradtak a háborúkról, konfliktusokról, szankciókról, gyűlöletről és agresszióról szóló hírekbe. Azt hiszem, mindannyian vágyunk valamire, ami egyesít minket, összehoz, és reményt ad. Ezért izgalmas időszak ez, és szeretnénk ezt a reményt megadni az embereknek világszerte.

Hogyan fogadták a francia emberek az olimpiai láng érkezését?

Látva a marseille-i képeket, ahogy 230 ezer ember üdvözölte a lángot, a hajót, a francia színeket a levegőben és az égen formálódó olimpiai karikákat, hihetetlen volt. Be kell vallanom, könnyek szöktek a szemembe.

Idén is részt fog venni a fáklyás váltóban?

Mindenképpen. Minden olimpián viszem a lángot, és ezt a legnagyobb örömmel teszem.

Kereken száz év telt el azóta, hogy Párizs utoljára olimpiát rendezhetett. Mit jelent ez a francia nemzetnek?

Már ideje volt, hogy visszatérjen az olimpia Franciaországba. Nem tudok elképzelni ebben a pillanatban jobb desztinációt az ötkarikás játékok megrendezésére, mint a fények városa, amely egyben a NOB alapítójának, Pierre de Coubertin szülővárosa is. Párizs szervezőbizottsága készen áll arra, hogy fiatalos, befogadó, fenntartható, városi játékokat szervezzen.

Teljes nemi egyenlőség

Ez az első olyan olimpia, ahol ugyanannyi férfi és női versenyző indul. Mit jelent ez az ön számára?

Azóta dolgoztunk ezen, amióta 2014-ben bevezettük az olimpiai reformjainkat. Az első szerény előrelépést Rióban értük el, mert nem volt sok időnk 2014-től 2016-ig. Aztán Tokióban tettünk egy nagyobb lépést, ahol már közel jártunk az egyenlőséghez. Végül Párizsban sikerült elérnünk, hogy pontosan ugyanannyi kvalifikációs helyet biztosítsunk a női és férfi sportolóknak is.

A nemek közti egyenlőséget az ifjúsági olimpiai játékokon is sikerült megvalósítani. Mi a helyzet a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal?

Szervezetként azt valljuk, nem csak a versenypályán, azon kívül is példát kell mutatni. Az olimpiai reformok bevezetése óta növeltük a NOB női tagjainak számát, részarányuk körülbelül 20 százalékról 41 százalékra nőtt. A vezető testület esetében, ahol pedig a tagokat én nevezhetem ki, teljes nemi egyenlőség van, sőt jelenleg egy női taggal több is van, mint férfi. Tehát teljes nemi egyenlőség van, még a versenypályán kívül is.

Az olimpiai falu is előremutató lesz a nők szempontjából. Például létesítenek egy helyet az anyák számára, hogy gyermekeikkel lehessenek.

Így van, ez egy igazán nagyszerű újítás. Tokióban és Pekingben rögtönzött megoldásokat kellett találnunk, amikor néhány fiatal anya megkeresett minket, hogy segítsünk nekik együtt lenni kisbabáikkal. Soha nem felejtem el a pillanatot, ami a tokiói megnyitó után történt velem. Amikor lejöttem a pulpitusról a beszédem után, és áthaladtam a sportolók között, egyikük megfogta a karomat, és csak annyit mondott, köszöni a segítséget, amit a babájáért tettünk. Ez mutatta meg számomra igazán ennek a fontosságát, és ezért örülök annak, hogy erre már kész megoldásunk is van Párizsban.

Miként jött az ötlet, hogy a megnyitóünnepséget idén a Szajnán rendezzék meg?

A 2018-as nyári ifjúsági olimpiai játékok nyitóünnepsége rendkívül jól sikerült, több százezer ember volt jelen Buenos Aires főutcáján, az obeliszk körül. Ott akkor Tony Estanguet-hez fordultam (a párizsi olimpia szervezőbizottságának elnöke – a szerk.), és azt mondtam neki, el tudnám képzelni ezt Párizsban is, hogy a megnyitót kivigyük egy stadionból. Tony azt mondta, hogy bár jó ötletnek tartja, ezt nagyon nehéz lenne megvalósítani Franciaországban, de mindenekelőtt konzultálnia kell a hatóságokkal. Jeleztem, hogy el tudnám képzelni a Champs-Élysées-t. Aztán egy nap Tony felhívott, és azt mondta: »Van egy jó és egy rossz hírem: azt hiszem, megoldható a városi megnyitó, de nem a Champs-Élysées-n.« Megkérdeztem, hogy akkor viszont hol? »A Szajnán« – felelte. Ezt zseniálisnak gondoltam, jobb, mint bármelyik másik megoldás. Szóval az elejétől kezdve izgatott voltam. Az is megnyugtató volt, hogy már az elejétől kezdve minden hatóság részt vett a döntéshozatalban, így most nagy várakozással nézhetünk előre.

Vannak aggályai a megnyitóünnepség biztonságával kapcsolatban?

A francia hatóságok kezdetektől fogva részt vettek a folyamatban, és rendszeresen kapunk információkat, mindenki nagyon alapos és professzionális, ráadásul más hírszerző szolgálatokkal is együttműködnek, így teljes bizalommal vagyunk irántuk.

Megkönnyebbülés, hogy Párizsban sokkal kevesebb a probléma, mint az előző két olimpiai helyszínen?

Itt is voltak kihívások, ha a geopolitikai helyzetre és a feszültségekre gondolok. De mi a sport világában élünk. A végén semmi sem az előkészületekről szól, hanem az eredményekről. És annak ellenére, hogy hatalmas kihívásokkal kellett szembenéznünk a riói játékok alatt, talán az ország valaha volt legkomolyabb gazdasági és politikai válsága idején, valamint Tokióban a világjárvány alatt, mindkét esetben sikeres játékokat rendeztünk. A sportolók és a világ is nagyon értékelte az erőfeszítéseinket. Ezért most sem a kihívásokra koncentrálunk, hanem egy újabb, remélhetőleg nagyszerű olimpiára. Különösen azért, mert itt láthatjuk majd először, hogy a reformjaink hogyan valósulnak meg. E tekintetben Párizs nagyon különleges. Számomra személyesen talán még inkább, mert már sportolóként beleszerettem, most pedig visszatérni ebbe a városba, amely közel áll a szívemhez, nagyon különleges érzés.

Mi legyen az e-sporttal?

Nagy a nyomás a párizsi szervezőbizottságon, tekintve, hogy az utóbbi időben nem volt túl erős az érdeklődés a játékok iránt?

Reformjainkkal megváltoztattuk az olimpia szervezésének teljes DNS-ét. Párizs előtt mindig megmondtuk a rendező városnak, hogyan kell kinéznie, ha olimpiát akar rendezni. Most azt szeretnénk, ha a rendezők mondanák meg nekünk, hogyan tudjuk az olimpiát a városuk fejlődéséhez igazítani. Ezért vannak jelen az utcai sportok, figyelünk a fiatalokra és a fenntarthatóságra. Remélhetőleg Párizs példát mutat majd a jövőbeli olimpiai játékok számára.

A szervezőbizottság Franciaország tengerentúli területeit is használja, a szörfversenyeket például a Francia Polinéziához tartozó Tahitin rendezik, könnyen átment ez az ötlet?

Ez egy francia döntés volt, amelyet a NOB is támogatott, de többé-kevésbé csak tudomásul vettük ezt az ötletet. A szörfösök sokat beszéltek róla, mielőtt a NOB jóváhagyta a javaslatot, reméljük, hogy a hullámok valóban olyanok lesznek, mint amilyeneknek ígérik!

Elértük már a sportágkapacitás maximumát, vagy még várhatóak újabbak bevezetése az olimpiára?

Az új sportágak beemelése a szervezőbizottságokkal együttműködve történik. Ez a reformunk egy másik része. Úgy döntöttünk, hogy a házigazda város kiválasztása után a NOB már nem rendelkezhet új sportág beemelése vagy olyan intézkedés fölött, ami hatással lehet a költségvetésre. Emiatt nagyon örültünk a párizsi javaslatnak a breaktánccal kapcsolatban. Épp most jövök a sanghaji olimpiai kvalifikációs sorozatról, ahol a sportolók elmondták, hogy amióta a breaktánc is olimpiai sportág lett, hatalmas fejlődésen ment keresztül. Amikor először láttam a 2018-as nyári ifjúsági olimpiai játékokon, már akkor is nagyon felvillanyozott. Meg kellett tanulnom, hogy a közönség között ülve nem tapsolhatok, hanem más módon kell kifejeznem az elismerésemet.

Láthatunk majd e-sportokat is a jövőben az olimpián?

Az e-sportok bevonását az olimpiai játékokba különböző szervezési és költségvetési okokból nem tervezzük, de dolgozunk egy olimpiai e-sport játékok létrehozásán. Még nem tudok konkrét dátumot mondani, de remélem, nagyon hamar sor kerül rá.

Mit gondol a Warner Bros. Discovery menekült olimpiai csapatot bemutató Home Crowd kezdeményezéséről?

Rendkívül hálásak vagyunk azért, amit tesznek és ahogyan teszik. Nagyszerű módon mutatják be a menekültek csapatát, hogy ők nemcsak úgy az égből pottyantak ide, hanem láthatóvá válnak azok a nehézségek is, amelyeken mindannyian keresztülmentek, hogy eljussanak idáig. Ez a menekült csapat valódi üzenete: mire képesek az emberek, milyen ellenállóak és erősek tudnak lenni, és hogyan segíthet nekik a sport, hogy leküzdjék ezeket a kihívásokat. A NOB a menekültek olimpiai csapatával meg akarja mutatni, mennyire gazdagítják az olimpiai közösségünket.

Az egyik legismertebb menekült Juszra Márdini. Tudta, hogy ő lesz a médiavállalat egyik riportere?

Igen, tudom, mert rendszeresen beszélünk. Szerintem számára ez egy nagyszerű lehetőség, mert gondolnia kell a sport utáni életére is. Los Angelesben tanult, de ez lesz az első igazán komoly kihívása. Köszönjük, hogy megadták neki ezt a lehetőséget, és biztos vagyok benne, hogy ott is azzal az elszántsággal és akarattal fog dolgozni, amit egész sportkarrierje során is mutatott.

Követi majd a helyszínen a versenyszámokat?

Tudja, a NOB elnökének legnagyobb privilégiuma, hogy az olimpiai játékok alatt minden sportágat megnézhet.

Hogyan lesz képes minden sportágat megnézni?

Mielőtt elnök lettem, fogadtam egy kollégámmal, hogy ki tudja megnézni az összes sportágat egy olimpia alatt. Ez a fogadás 1992-ben, Barcelonában kezdődött, és egyikünknek sem sikerült. Aztán Rióban, elnökségem első olimpiáján megnyertem a fogadást. De mondtam neki, nem kell fizetnie – pedig egy nagyon jó üveg vörösbor lett volna a tét –, hiszen NOB-elnökként tisztességtelen előnyöm volt. Szóval, hogy miként csinálom meg ismét, azt kérdezze a csapatomtól, ők állítják valahogy össze ezt a kirakóst nekem.

Valószínűleg nem lesz fegyverszünet Oroszország és Ukrajna között. Lát esélyt arra, hogy ez mégis megtörténjen?

Sajnos nem csak az ukrajnai háborúval kell foglalkoznunk, több mint húsz háború és fegyveres konfliktus zajlik a világunkban. A NOB és az olimpiai játékok szerepe az, hogy megmutassuk, lehet versenyezni, akár nagyon keményen is, de békében kell egymás mellett élni. A mi feladatunk, hogy mindenkit összehozzunk Párizsban, aztán megmutassuk a világnak, hogy itt van az olimpiai falu, ahol a világ összes nációja együtt él, közösen étkezik, szórakozik, majd kimennek a pályára, és ott versenyeznek. Mindenki ugyanazokat a szabályokat követi, amelyek a tiszteletről, a szolidaritásról, a fair playről és végső soron a békéről szólnak. Azon dolgozunk, hogy megmutassuk, minden nemzeti olimpiai bizottság tiszteletben tartja ezeket a szabályokat. Mindenkit szívesen látunk, függetlenül bármilyen politikai, kulturális, vallási vagy egyéb különbségektől. Az olimpiai játékoknak meg kell mutatniuk és be kell mutatniuk az emberiség egységét teljes diverzitásában. A sokszínűség nem szabad, hogy éket verjen közénk, hiszen mindannyiunkat gazdagít.

