Akrobatikus mutatványok, egyediség, technikai kivitelezés és stílus – ezek jellemzik azt a sportágat, amelynek népszerűsége egyre csak nő, és amely már az olimpiára is beszáguldott. Az idei olimpiai kvalifikációs sorozatban az első, sanghaji állomás után június 20. és 23. között Budapest ad majd otthont a második, végső felvonásnak, egyben lehetőséget a versenyzőknek, hogy biztosítsák részvételüket az ötkarikás játékokra.

A BMX freestyle egy izgalmas és dinamikus sportág, a 20. század végén az utcákon és a gördeszkaparkokban bukkant fel, és gravitációt meghazudtoló trükkjeivel, valamint kreatív érzékével egyaránt megragadta úgy művelőinek, mint nézőinek fantáziáját. Népszerűsége az évek során jelentősen megnőtt, és ez vezetett ahhoz, hogy a 2020-as tokiói olimpiai játékokon először szerepelhetett a programban.

Ez a történelmi esemény mérföldkövet jelentett a BMX freestyle számára, mivel az atlétika és az artisztika egyedülálló keverékét mutatta be a világ legnagyobb sportszínpadán.

A szakág a párizsi olimpián is szerephez jut, a kijutást biztosító kvalifikációs sorozat pedig még mindig zajlik, az első fordulóban a sanghaji pályákon roboghattak a versenyzők, a második forduló pedig – ami június 20. és 23. között a budapesti Ludovika Campuson esedékes – lehetőséget biztosít, hogy a magyar közönség is láthassa a szakág legjobbjainak extrém mutatványait.

Az egyik fiatal, felemelkedő csillaga a BMX freestyle-nak a 27 éves, Manchesterben született Charlotte Worthington, aki bár már bizonyította tehetséget, a mostani sanghaji kvalifikáción nem a legfényesebb eredményt érte el, de ott van még számára a budapesti, utolsó mentsvár. Mielőtt a BMX freestyle-ban ismertté vált, élete egészen más utat járt be.

Az iskola befejezése után a konyhaművészet terén futott be karriert, szakácsnak tanult. egy mexikói étteremben dolgozott, ahol több éven át csiszolgatta tudását a konyhában.

Sportolói karrierje 2017-ben kezdődött, amikor csatlakozott a Brit Kerékpáros Szövetség BMX freestyle programjához. Ez a lépés komoly fordulópontot jelentett, mivel biztosította számára a legmagasabb szintű versenyzéshez szükséges anyagi erőforrásokat és szakmai háttértámogatást.

Pályafutásának egyik legmeghatározóbb pillanata a 2021-re halasztott tokiói olimpián jött el, amikor az első freestyle-versenyen indult, és történelmet írt azzal, hogy a női BMX-versenyen először hajtott végre 360 fokos hátraszaltót. Ez az úttörő trükk nemcsak aranyérmet hozott neki, hanem új mércét is felállított a BMX freestyle női képviselői között.

A sportág történetében már szintén veteránnak számító versenyző, Daniel Dhers is esélyes lehet az idei olimpián, azonban oda még ki is kellene jutnia, ehhez a második kvalifikációs fordulóban neki is nagyot kell virítani.

Dhers 1985. március 25-én született a venezuelai Caracasban, majd az Egyesült Államokba költözött, hogy folytassa BMX-karrierjét. Jelenleg Észak-Karolinában él, ahol a Daniel Dhers Action Sports Complex tulajdonosa és üzemeltetője. Ötszörös X Games-aranyérmes, és évek óta a BMX freestyle egyik meghatározó alakja, a 2021-re halasztott tokiói olimpián ezüstéremmel egészítette ki fényes karrierjét.

Dhers számos kihívással nézett szembe, többek között Venezuelából az Egyesült Államokba költözött, hogy jobb edzési és versenyzési lehetőségeket keressen. Karrierjén túl jelentősen hozzájárult a BMX-közösséghez a nevét viselő sportközponton keresztül, ahol fiatal versenyzőket mentorál és népszerűsíti a sportágát.

A Franciaországban 1996. augusztus 12-én született Nikita Ducarroz Svájcot képviseli a nemzetközi versenyeken, Worthingtontól nem sokkal maradt el az első fordulóban. Kaliforniában nőtt fel, és

azért kezdett el sportolni, hogy megbirkózzon a szorongással és a magasságtól való félelmével.

Nikita Ducarroz útját a mentális egészségért való kiállás jellemezte, platformját arra használja, hogy felhívja a figyelmet és támogasson másokat, akik hasonló kihívásokkal küzdenek. A terápia olyan jól sikerült, hogy a szakág egyik legjobb versenyzőjévé vált: bronzérmet szerzett a tokiói olimpián, de egyéb nemzetközi versenyeken, például a BMX freestyle világkupán is olyan eredményeket ért el, amelyekkel kiemelkedett a sportág képviselői közül. Közben pedig mindvégig nyíltan beszélt a súlyos szorongással és depresszióval folytatott személyes küzdelmeiről.

A 26 éves Kempf Zoltán magyarként próbál érvényesülni a BMX freestyle közegében, az országos és nemzetközi versenyek aktív résztvevője. BMX-karrierjét a tanulmányai mellett is egyensúlyban tartja, ezzel is bizonyítva a sport és az oktatás iránti elkötelezettségét. Bár a tokiói olimpián nem vett részt, az európai versenyeken egyre előkelőbb pozíciókat foglal el. Az vk-eredményei figyelmet érdemelnek, az olimpiai kvalifikációja viszont bravúrszámba menne.

A mindössze 22 éves amerikai Hannah Roberts azonban kimondottan jó esélyekkel érkezik a Ludovikára, már ami az olimpiai kvalifikációt illeti. Harmadikként végzett Sanghajban a nők között, a tokiói olimpiáról már van egy ezüstérme, és a szakág egyéb nemzetközi viadalain is kiválóan teljesít: 19 évesen a BMX freestyle legfiatalabb világbajnoka lett.

Az utcai sportok – a BMX freestyle mellett ezek közé tartozik még a gördeszka, a breaktánc és a sportmászás is – olimpiai kvalifikációjának második, végső állomását Budapesten rendezik.

A négy sportágban mintegy 450 versenyző indul majd, köztük négyen magyar színekben, és több mint 150-en biztosíthatják még helyüket a párizsi olimpiára.

A sportolók a májusban Sanghajban rendezett első, valamint a budapesti második, végső állomáson maximum 50-50 pontot szerezhetnek BMX freestyle-ban, sportmászásban és breaktáncban. A gördeszka pontozása eltér ettől, a pontok egyharmadát korábbi versenyeken osztották ki, míg a maradék kétharmadot Sanghajban és Budapesten gyűjthetik be a sportolók.

A Ludovika Campuson tartadó második fordulón koncertekre és egyéb aktivitásokra számíthatnak a látogatók, többek között a szervezők által biztosított felszereléseknek köszönhetően, a bátrabbak minden utcai sportban is kipróbálhatják majd magukat.