Az olimpiai kvalifikációs sorozat budapesti állomásának keretében izgalmas zenei programokkal is készülnek a szervezők, amelyekkel a sportesemény kísérőrendezvényén, az Urban Fesztiválon találkozhatnak az érdeklődők.

A különleges programokkal június 20–23. között – tehát az olimpiai kvalifikációs sorozat teljes ideje alatt – várják a látogatókat a Ludovika Campuson. A rendezvény célja, hogy a szurkolói mellett zenei élményben is részesüljenek a helyszínre érkezők. A hangulatról a magyar könnyűzenei élet, valamint a rap szcéna kiemelkedő szereplői gondoskodnak – áll a szervezők közleményében.

A fellépők között ott van az Animal Cannibals, a Hősök, MC Kemon és Deniz is!

Már nyilvános az Utcai Sportok Olimpiai Fesztiválja első fellépőinek listája. Június 20. és 23. között Budapest látja vendégül a BMX freestyle, a bréktánc, a gördeszka és a sportmászás legjobb versenyzőit, akik a Ludovika Campuson mérhetik össze tudásukat a nyári párizsi ötkarikás részvétel reményében.

A látványos sportversenyeken kívül, más izgalmak is várják a látogatókat. Az olimpiai kvalifikációs sorozattal karöltve fut majd az Urban Fesztivál, amelyen ingyenesen bárkinek lehetősége nyílik egy négynapos zenei élményre. Az Orczy Park területét ideiglenes átalakítják direkt erre az alkalomra, így garantálva az utcai sportok olimpiai fesztiváljára érkezők kényelmét. A hangulat pedig garantált, hiszen az ismert magyar zenészek a versenyek helyszínén lépnek fel.

A zenei fellépők mellett további ingyenes programlehetőségekkel is kecsegtet az olimpiai kvalifikációs sorozat. Többek között Kun Ádám, háromszoros világbajnok tart BMX flatland bemutatót, és az érdeklődők részt vehetnek Filkóházi Zoltán, korábbi bréktánc világbajnok bemutatóján és kezdőknek szóló óráin. Mindezek mellett a látogatók kipróbálhatják egyebek mellett a bike triált, a 3x3 kosárlabdát, a snowboardot, a teqballt, a parkourt, valamint megmérethetik magukat BMX cross versenyek rajtgépén és egy pump track pályán.

Az olimpiai kvalifikációs sorozaton 18 olimpiai érmes, köztük hét olimpiai bajnok is részt vesz, akik a budapesti állomáson mérethetik meg magukat utoljára a párizsi olimpiai játékok előtt. Az esemény utolsó napja egyben a Nemzetközi Olimpia Napja is, amelynek keretében a Magyar Olimpiai Bizottság jóvoltából magyar olimpikonokkal is találkozhatunk.

Az Animal Cannibals tagjai számára a józsefvárosi környék nem ismeretlen terep, miként az Orczy Park sem, egyik számuk videóklippjét is ott forgatták, az azóta már régen megszűnt kültéri medencében, méghozzá az akkori korszak további ismert előadóinak a társaságában.

Az utcai sportok – a BMX freestyle, a gördeszka, a bréktánc és a sportmászás is – olimpiai kvalifikációjának első állomását május második felében, Sanghajban rendezték meg, míg a második, végső felvonásra Budapesten kerül sor. A négy sportágban mintegy 450 versenyző indul majd, köztük négyen magyar színekben, és több mint 150-en biztosíthatják még helyüket a párizsi olimpiára.

A sportolók a májusban Sanghajban rendezett első, valamint a budapesti második, végső állomáson maximum 50-50 pontot szerezhetnek BMX freestyle-ban, sportmászásban és bréktáncban. A gördeszka pontozása eltér ettől, a pontok egyharmadát korábbi versenyeken osztották ki, míg a maradék kétharmadot Sanghajban és Budapesten gyűjthetik be a sportolók.