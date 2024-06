Az utcai sportágak olimpiai kvalifikációs sorozat versenyei csütörtöktől vasárnapig zajlanak a budapesti Ludovika Campuson, ahol Kempf Zoltán és Tusnády Nimród is nagy ambíciókkal lépnek majd a rajtvonalhoz.

Az eseményen a BMX freestyle park és sportmászás mellett gördeszkások és bréktáncosok is megmérettetnek, és mindkét magyar versenyző nagy várakozással tekint a hazai közönség elé. A Ludovika Campuson tartott második forduló nemcsak a sporteseményeknek ad majd otthont, az esemény fesztiváljelleggel és egyéb aktivitásokkal is várja az érdeklődőket, a fellépők között ott van az Animal Cannibals, a Hősök, MC Kemon és Deniz is! Emellett minden utcai sportágat kipróbálhatnak a bátor és vállalkozó kedvű érdeklődők, a szükséges felszerelésről a rendezők gondoskodnak.

Kempf Zoltán Sanghaj után, ahol 21. lett a versenyszámban, amelyben két baleset is hátráltatta, megosztotta, hogy intenzív külföldi edzőtáborokkal készült, hogy bemutathassa legújabb trükkjeit. Bár technikai nehézségek is adódtak, az első verseny tapasztalatait pozitívan értékelte, és Budapestre optimistán tekint, bár a pálya egyedisége miatt nehéz előre meghatározni a várható eredményt.

Tusnády Nimród, a sportmászó, hasonlóan kemény kihívásokkal néz szembe, de bízik abban, hogy a hazai közönség támogatása inspiráló lehet számára. Sanghajban nem érte el a kívánt teljesítményt, ám a budapesti viadalon már csak az élvezetre koncentrál, és a lehető legjobb eredmény elérésére törekszik.

A versenyzők számára a budapesti állomás rendkívül fontos, hiszen itt dől el, ki szerzi meg a kvótát a közelgő párizsi olimpiára. A közösségi sportágak egyre erősödő mezőnye és a versenyzők szakmai elkötelezettsége garantálja, hogy a Ludovika Campuson izgalmas és magas színvonalú küzdelmek zajlanak majd.

Kempf és Tusnády pénteken és csütörtökön kezdi meg a szereplést, és mindketten abban bíznak, hogy a hazai támogatás és a felkészültségük segíti majd őket a kitűzött célok elérésében.

(Forrás: MTI)