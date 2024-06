Jól kezdődött a délután Belgrádban, a vizes Európa-bajnokság medencés számainak harmadik napján. Ábrahám Minna hatalmas egyéni csúccsal, a legjobb idővel jutott döntőbe női 200 méter gyorson, míg a férfiaknál 100 m gyorson Németh Nándor bődületes idővel ezüstérmes, és a többiek is kitettek magukért. Ja és David Popovici, a 19 éves román csodagyerek majdnem világcsúcsot úszott száz gyorson. De jött a java: Jackl Vivien ezüst- és Jakabos Zsuzsanna bronzérme 400 vegyesen, végül a csattanó, a 4×100-as női gyorsváltó aranya!

Még el sem hagytuk Budapestet, a népligeti buszpályaudvar várójában ücsörögtünk, várva a belgrádi járat fél kilences indulását, amikor egy hirtelen ötlet hatására felhívtuk Turi Györgyöt. Az apropó Késely Ajna keddi nyilatkozata volt, amikor a 800 m gyors megnyerése, élete első egyéni Európa-bajnoki címe után arról beszélt, hogy jelenlegi edzője, Kovács Ottó mellett korábbi mesterének, Turi Györgynek is hálás ezért az eredményért.

Igen, olvastam – mondta Turi gyanúsan rekedt hangon. – Meg is hatódtam. Szép volt Ajnától, köszönöm neki, hogy nem felejtett el. De hát én mindig is igyekeztem nemcsak jó úszókat, hanem jó embereket is nevelni…

Sikerült.

Ha már itt tartunk, a fenti megállapítás Jackl Vivienre is igaz.

A 15 éves tatabányai gimnazista, aki messze a legjobb idővel kvalifikált a 400 m vegyes szerdai döntőjére, még egy korábbi beszélgetésünk alkalmával arról beszélt, hogy idehaza semmi pénzért nem hagyná el edzőjét, Sirkóné Kocsis Mártát, aki a kezdetektől fogva foglalkozik vele, és ha egyszer máshol próbálna szerencsét, akkor az csakis az Arizona Egyetem lenne és Bob Bowman… Aki történetesen a világbajnok Kós Hubert jelenlegi edzője.

Belgrádi hiénák

Belgrádba hatórás buszutat követően érkeztünk meg délután fél háromkor, és ahogy kiléptünk a buszból, rögvest hátratántorodtunk. A budapesti kánikula a belgrádihoz képest olyan, mintha a Spitzbergákról érkeztünk volna Kongóba. Egyszerűen elviselhetetlen, legalább 40 Celsius-fok van. Árnyékban…

A buszpályaudvarról első felindulásunkban taxival akartunk eljutni a Milan „Gale” Muskatirovicsról elnevezett uszodába, de amikor a kétméteres, 120 kilós sofőr elkezdte magyarázni, hogy 30 euró (12 000 forint) a tarifa, azonnal jeleztük, hogy ebben az esetben inkább gyalogolunk… A taxis gúnyosan elmosolyodott, érzékeltetve, hogy valószínűleg elment a józan eszünk, majd megjegyezte, hogy legalább öt kilométerre van az uszoda.

Ennek ellenére nekiindultunk a pokoli hőségben a görgős bőrönddel, és alig tettünk meg 50 métert, amikor a következő felirattal találtuk szembe magunkat: Gale Muskatirovics uszoda, 2,8 km.

Ennyit az öt kilométerről.

Ez nem a Duna Aréna…

Utunk a Száva, majd a Duna partján vezetett, a nándorfehérvári vár alatt, festői környezetben. A Duna itt is kiöntött a medréből, számításaink szerint most ért ide az árhullám. Kaptunk a lehetőségen és belegázoltunk a vízbe, legalább 26 Celsius-fokos volt.

Persze meleg van, de kit érdekel. Inkább sétálunk fél órát, mint hogy hagyjuk magunkat átverni egy belgrádi hiénától.

Az Eb helyszíne nem olyan, mint a Duna Aréna, kicsit ütött-kopott, de hangulatos létesítmény. Mint egész Belgrád…

Az uszoda az 1991-es athéni Eb uszodájára emlékeztet minket, ott úszta Egerszegi Krisztina a 2:06.62 perces kozmikus világcsúcsát 200 m háton, az is nyitott volt, ott is perzselt a nap, a különbség csak annyi, hogy akkor Zemplényi Györgynek hívták a szövetségünk elnökét, nem Wladár Sándornak, és a magyar küldöttség a Hiltonban lakott.

Ábrahám Minna és az Azariah-póló

Csupán fél ház volt az uszodában, amikor elkezdődött a délutáni program. Viszont mindjárt bravúros magyar teljesítménnyel: Ábrahám Minna a 200 méter gyors elődöntőjében hatalmas egyéni csúcsot úszott, az 1:57.65 perc alig maradt el az olimpiai szinttől, az 1:57.26-tól. Magyarovits Zoltán tanítványa a legjobb idővel kvalifikált a döntőbe, ahová Ugrai Panna nem került be 1:59.63-as idejével.

Ábrahám a vegyes zónában, miközben beszélgettünk vele, úgy fixírozta e sorok írójának Azahriah-pólóját, hogy felajánlást tettünk: amennyiben csütörtökön megnyeri a 200 m gyors döntőjét, és megússza az olimpiai szintet, akkor addigra kimossuk, és megkapja ajándékba.

Ez komoly? – visította. – Szerintem meglesz holnap az 1:57.26 is!. Nagyon örülök a mostani időmnek, igazából nem is számítottam rá.

A 200 méter férfi hát döntőjében a két magyar közül Kovács Benedeknek ment jobban, negyedik lett 1:56.13 perces idővel, Telegdy Ádám 2:01.30-cal nyolcadiknak ért célba, de nem szomorkodott, mert Kós Hubert mögött ő a második magyar, aki megy az olimpiára, ugyanis korábbról jobb ideje van, mint Kovácsnak... Győzött az ukrán Olekszandr Zseltjakov, aki az utolsó tempójával lenyúlta a végig vezető görög Aposztolosz Sziszkoszt.

Popovici a király, Németh a trónörökös?

A királyszám, a férfi 100 méter gyors királyi időeredményt hozott. A román David Popovici, a két évvel ezelőtti, budapesti világbajnok, exvilágcsúcstartó 46.88 másodperccel győzött, ez alig két századdal gyengébb a saját korábbi világcsúcsánál, és 8 századdal a kínai Pan Csen-lo 46.80 mp-es világcsúcsánál!

De minket sokkal jobban érdekelt Németh Nándor, aki féltávnál vezetett, és bár a végén Popovici megelőzte, az ideje fantasztikus, a 47.49 mp csak két századdal marad el az országos csúcsától. Milák 48.41 mp-cel hatodik lett.

Az edzéseredményeim alapján nem számítottam ilyen időre, sokat betegeskedtem, szóval, meglepett, hogy ilyen jól ment. A világbajnokságon bronzérmes voltam, most egy ezüst, aztán majd az olimpia... Mindenesetre megpróbálom, rámegyek az aranyra, aztán meglátjuk, mi lesz belőle – mondta Németh.

Popovici, aki régi ismerősünk, először lement a vegyes zónából edzőjéhez, Adrian Radulescuhoz, aki vért vett versenyzője ujjából, hogy megmérje a laktátszintjét. Aztán persze Popovici nyilatkozott az Indexnek:

I'm back! – kezdte, idézve Arnold Schwarzeneggert a Terminátorból. – Úgy érzem, megint ott vagyok, ahol két éve voltam, amikor Budapesten világbajnokságot nyertem. Coolnak látszom? Valószínűleg azért, mert az is vagyok. Az úszás nem minden, annyi szép dolog van ezen kívül is a világon! Alig várom már az párizsi olimpiát.

A 100 méteres férfi pillangó középfutamaiból kimaradt a svájci Noé Ponti, kiderült, hogy elrontotta a gyomrát, hányt, nem is tudott indulni. Mindkét középdöntőt a magyarok nyerték, az egyiket Kós Hubert 51.31-gyel, a másikat Milák Kristóf, aki kissé fáradt volt, hiszen negyedóra pihenője sem volt a 100 m gyors döntője után, 51.57 mp-cel. Utóbbi ezúttal sem volt szóra bírható...

Húsz év a két magyar dobogós között...

Nem úgy Jackl Vivien, aki a legjobb idővel került be a 400 méter vegyes döntőjébe, és már fogalmaztuk a bombasztikus szalagcímet, hogy a magyar úszósport legfiatalabb Európa-bajnoka a maga 15 évével. De hát ott volt a bombaformában versenyző izraeli Anastasia Gorbenko is, aki elképesztő mellúszó szakaszt repesztett, és végül magabiztosan győzött. Jackl Vivien második helye így is csodálatos eredmény, nem beszélve Jakabos Zsuzsanna bronzérméről, akinek ez volt a 11. Európa-bajnokságán a 25. érme, és még hátra volt a 4x100-as gyorsváltó is!

„Természetesen nagyon örülök az éremnek – kezdte Jackl Vivien. – Az idővel egy kicsit szomorú vagyok, hogy nem sikerült bemennem 4:38 perc alá. Ebben azért benne volt a délelőtti úszás, éreztem, nem könnyű egy napon két 4:40 perc alatti négy vegyest leúszni. Jó gyakorlás volt az olimpiára nézve. Megfordult a fejemben, hogyha megúszom a 4:34 perces egyéni csúcsomat, akkor most én vagyok az Európa-bajnok, de hát ez van.”

Jakabos Zsuzsanna a 25. Eb-érmét szerezte. „Tényleg úgy nézett ki kívülről, hogy utolérhetem Vivit? Neeem, azért ő nagyon ügyes”– mondta Jakabos a nála húsz évvel fiatalabb társnőjére.

A délelőtti négy vegyes, plusz a váltóban a száz gyors annyira nem esett jól. Az olimpiai szint 4:38.5, hát azt nem értem el, sőt, én már tavaly is azt mondtam, hogy többé nem úszom négy vegyest, aztán mégis úsztam...

Sárkány Zalán szívrepesztő hajrával jött fel a dobogóra a 800 m gyorson. Az Indiana Egyetem hallgatója csupa mosoly volt:

„Ez egy olyan Betlehem Dávid-hajrá volt – árulta el a szám bronzérmese, akinek már megvan az olimpiai szintje, sőt, azon most faragott is. – Igen, most már úgy tűnik, hogy indulok 800-on Párizsban, bár Rasónak (Rasovszky Kristóf – a szerk.) és Betlehem Dávidnak jobb ideje van, de ők nyílt vízen úsznak. Borzasztó meleg volt itt a medence vize, az nem esett jól. Láttam, hogy ott a török, ott a görög, meg a lengyel haverom, hát belehúztam, és összejött a dobogó!”

A nők 4x100-as gyorsváltóját remek egyéni teljesítmények összeadásával magabiztosan megnyerte a magyar staféta, Senánszky Petra, Ábrahám Minna, Ugrai Panna, Pádár Nikolett összetételben. És mivel délelőtt Jakabos Zsuzsanna is úszott, ezért neki megvan a 26. Európa-bajnoki érme!

„Nagyon örülök, hogy megcsináltuk – kezdte Pádár Nikolett. – Nagyon dühösen jöttem le az uszodába, mert délelőtt elszúrtam a 200 gyorsot, javítani akartam. Azt mondtam magamban, ide fogunk állni, és meg fogjuk csinálni.”

Senánszky Petra is boldog volt:

Nagyon hálás vagyok a lányoknak, hogy ilyen ajándékot adtak nekem a harmincadik életévemben. Azt hittem, az olimpián ússzuk meg az országos csúcsot, de hát most is sikerült már. És még fogunk is ezen javítani.

Egymás kezéből kapták ki a diktafont. „Délelőtt úsztam kezdőként egy 54.9 másodpercet, így most már benne vagyok a magyar top négyben – csatlakozott Ugrai Panna. – Most meg repülőrajttal 53.8-at úsztam, ez jó visszajelzés mindenkinek, hogy tudok jól úszni.”

Ábrahám Minna alig bírt magával: „semmi kétség nem volt bennünk, úgy jöttünk ki, hogy tudjuk, ezt meg fogjuk nyerni. Nem görcsöltünk rá, és úsztunk egy nagy időt. Ez nagyon biztató az olimpiára nézve!”

Tehát újabb öt magyar érem, amelyből egy arany, kettő-kettő ezüst és bronz. Összesítésben pedig már 14 érmünk van, 2 arany, 6-6 ezüst és bronz megoszlásban, a második helyen álló görögök még csak hatnál tartanak!

Úszás, Európa-bajnokság 2024, Belgrád, döntők:

Férfi 200 m hát: 1. Olekszandr Zseltjakov (ukrán) 1:55.39 perc, 2. Aposztolosz Sziszkosz (görög) 1:55.42, 3. Roman Mityukov (svájci) 1:55.75, 4. Kovács Benedek 1:56.13, ... 8. Telegdy Ádám 2:01.30.

Férfi 100 m gyors: 1. David Popovici (román) 46.88 mp, 2. Németh Nándor 47.49, 3. Andrej Barna (szerb) 47.66, ...6. Milák Kristóf 48.41.

Női 50 m pillangó: 1. Junevik (svéd) 25.68 mp, 2. Roos Vanotterdijk (belga) 26.08, 3. Anna Ntountounaki (görög) 26.18.

Férfi 800 m gyors: 1. Mihajlo Romancsuk (ukrán) 7:46.20 perc, 2. Dimitriosz Markosz (görög) 7:48.59, 3. Sárkány Zalán 7:49.29.

Női 100 m mell: 1. Eneli Efimova (észt) 1:06.41, 2. Lisa Mamie (svájci) 1:07.15, 3. Olivia Klint Ipsa (svéd) 1:07.73.

Női 400 m vegyes: 1. Anastasia Gorbenko (izraeli) 4:36.05 perc, 2. Jackl Vivien 4:38.96, 3. Jakabos Zsuzsanna 4:40.24.

Női 4x100 m gyorsváltó: 1. Magyarország (Senánszky Petra 54.79, Ábrahám Minna 54.43, Ugrai Panna 53.88, Pádár Nikolett 53.67) 3:36.77 perc, 2. Dánia 3:38.48, 3. Lengyelország 3:41.01.

(Borítókép: Ábrahám Minna 2024. június 19-én. Fotó: Derencsényi István / MTI)