Szemes Gergő és Mihályi Andor a főtáblán két-két mérkőzést nyerve a legjobb 16-ig jutott a férfi tőrözők egyéni versenyében. A csoportszakaszban az olimpiai résztvevő Dósa Dániel öt győzelmet aratott, Szemes Gergő négy sikeres és egy vesztett asszóval zárta ezt a kört, míg Mihályi Andor és Németh András 2/3-mal végzett – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Utóbbi a 64-es főtábla első körében vereséget szenvedett, míg Szemes és Mihályi győzött, Dósának pedig ekkor még – a csoportban mutatott lehengerlő vívásának köszönhetően – nem kellett pástra lépnie.

Ezt követően Szemes a várakozásnak megfelelően magabiztosan nyert a ciprusi rivális ellen, Mihályi viszont meglepetésre simán legyőzte a világranglistán 16. helyezett Dósát.

„Nagyon furcsa volt ez a mai nap. Nagyon jól kezdtem, a csoportkör után hármasként voltam rangsorolva. Mivel most már kiemelt vagyok a világkupákon, gyakorlatilag ez az egyetlen verseny, ahol csoportkört kell vívnom. Kicsit tartottam is tőle, de végig nagyon fegyelmezett, koncentrált voltam, és jól is ment a vívás, pont ezért volt egy nagy pofon, hogy aztán a főtáblán már az első asszóban kikaptam” – mondta az M4 Sport helyszíni stábjának Dósa.

Kitért arra is, hogy az olimpiai kvalifikációs időszakban csak egy versenyen hibázott nagyobbat.

Ez egy nagyon konzisztens teljesítmény volt, ami miatt büszke is vagyok magamra. Ezt a szintet nem lehet fenntartani, garantált volt, hogy egy picit vissza fog esni a teljesítményem. Nem gondolom, hogy olyan nagy probléma, hogy most kikaptam, abszolút az olimpiára koncentrálok. Nagyon remélem, hogy az olimpia után majd azt mondom, hogy az Eb nem ment, de cserébe meg ez nagyon jól ment.

A következő kör már a végállomás volt a két versenyben maradt magyarnak is:

Szemes olasz, Mihályi lengyel tőrözőtől kapott ki. Előbbi a 11., utóbbi a 16. helyen végzett. Dósa Dániel 18., Németh András 40. lett.

Ebben a szakágban 71 vívó indult, a döntőben két olasz találkozott, ott Tommaso Marini 15–4-re nyert Alessio Foconi ellen. Szemest a másik olasz, Guillaume Bianchi búcsúztatta.

Legjobb magyarként Muhari Eszter és Gnám Tamara is a legjobb 32-ig jutott a női párbajtőrözők között, amelyben 85-en kezdték meg a napot a csoportküzdelmekkel, köztük négy magyar.

Az olimpiai induló Muhari négy győzelemmel és egy vereséggel zárt, míg Dékány Kinga 4/2-es, Gnám 3/2-es, Nagy Blanka pedig 3/3-as mérleggel fejezte be a verseny első szakaszát, ezzel valamennyien a főtáblára jutottak. A 64 között aztán megfeleződött a magyar különítmény, miután Muhari a török Ceren Cebét 15–7-re, Gnám pedig a spanyol Sara Fernandez Calleját 15–5-re legyőzte, Dékány ugyanakkor a svájci Aurore Favre-tól 15–12-re, míg Nagy a cseh Veronika Bieleszovától 15–13-ra kikapott. A következő kör a két tatabányai vívó számára is a végállomást jelentette: Muhari Eszter a svájci Angela Kriegertől (9–15), Gnám Tamara az észtek klasszisától, Irina Embrichtől (11–15) kapott ki simán. Utóbbi a döntőben a francia Auriane Mallo-Breton ellen is jobbnak bizonyult (15–12).

Muhari Eszter a 22., Gnám Tamara a 26., Dékány Kinga a 36., míg Nagy Blanka a 45. helyen végzett.