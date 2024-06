A sportmászás és a BMX mellett bréktáncban és gördeszkában versenyeznek a városi sportágak kvalifikációjában, melynek első állomása május közepén volt Sanghajban.

Tusnády Nimród –aki Sanghajban 44. lett, és a hazai állomásra előzetesen azt tűzte ki magának, hogy a maximumot hozza ki magából a második fordulóban – a férfi versenyzők közül utolsóként sétált ki a mászófalhoz.

Az első útvonal tetejére nem sikerült feljutni, ami 9,9 pontot jelentett volna, a másodiknál viszont két ízben is közel járt ehhez, az egyre növekvő közönség újra és újra felbuzduló biztatása mellett kétszer is megérintette a felső elemet, de nem sikerült mindkét kezével megragadni, amelyért kijárt volna a maximális 25 pontot. A harmadik, rendkívül nehéz mászásnál már mosolyogva kísérelte meg újra és újra (9,4 pont), egy ízben még a közönség felé is kiintett még hangosabb támogatást kérve, és bár hosszan vizsgálta az utolsó megmászandó részt, ezen már nem szerzett pontot. 28,8 pontjával a 32. helyen áll a 46 fős mezőnyben.

Tudtam élvezni ezt a napot, ilyen közönség előtt nem is volt nehéz, nagyon jó volt a hangulat, jó érzés volt ekkora tömeg előtt mászni. Azt, hogy kihoztam-e magamból a maximumot, majd utólag kielemzem. Bőven vannak területek, ahol még tudok fejlődni.

– értékelte a napot Tusády az MTI-nek.

Úgy érzi, egy lépéssel közelebb került a céljához, jobban kezelte a stresszt és kevésbé izgult. Hozzátette, hogy nem gyakran van lehetősége ilyen felemelő hangulatban mászni, jó érzés volt ezt megtapasztalni.

„Nagyon jó betekintés volt ez a jövőre nézve” – fűzte hozzá.

Pénteken a nehézségi mászás (lead) selejtezőjével folytatja majd Tusnády, a két nap eredményei alapján az első húsz jut tovább a szombati elődöntőbe. Az összetett számban a selejtező sorozatból tíz-tíz női, illetve férfi versenyző szerez párizsi kvótát.

Pénteken bemutatkozik a BMX szabadstílus park versenyszámában a 2013-ban világbajnok Kempf Zoltán is. A Ludovika Campuson tartandó második forduló mellett egyéb, izgalmas programokra számíthatnak a látogatók, a fesztivál jellegű kikapcsolódást az Animal Cannibals, a Hősök, MC Kemon és Deniz is biztosítja. Továbbá a szervezők által biztosított felszereléseknek köszönhetően a vállalkozó kedvű résztvevők minden utcai sportban is kipróbálhatják majd magukat.

Thomas Bach: Budapest büszke lehet a rendezésre!

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke szerint Budapest és Magyarország büszke lehet arra, hogy otthont ad a második állomásnak a városi sportágak olimpiai selejtezősorozatában.

A Ludovika Campuson a csütörtök koraesti médiabeszélgetésen a NOB első embere két okot nevezett meg az érintett sportágak ötkarikás programba vételére. Egyrészt, hogy a sport gyökerei a városokhoz köthetők, márpedig ők közel akarták vinni a sportot az emberekhez és nem arra várni, hogy az emberek menjenek oda, ahol a sporteseményeket rendezik. Másrészt pedig ezek a sportágak a hagyományos sportágakhoz képest maguk is fiatalok, újító szelleműek és a vonzóak fiatalok számára. Mint mondta, ez a selejtezősorozat – noha még nem ért véget – sikeresnek tekinthető.

„A magyar sportkultúra az európai sporthagyományok képviselője, eltér a sanghaji városi kultúrától, a kettő ötvözete teszi igazán érdekessé ezt a sorozatot. Ez valami igazán új” – hangsúlyozta.

Kérdésre Bach kitért arra a jelentős számú nemzetközi sporteseményre is, amelyeknek a magyar főváros adott otthont az elmúlt esztendőkben. Mint mondta, Magyarország a városi sportok olimpiai selejtezőjének megrendezésébe is nagy lelkesedéssel vágott bele.

„Magyarország és Budapest nagyon büszke lehet erre a rendezésre!” – fogalmazott. Megjegyezte: nagyon sok fiatal látogatott ki az eseményre csütörtökön.

A Magyar Olimpiai Bizottság arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a selejtezőn csütörtökön egésznapos aktivitássorozattal várták a több mint hatszáz tanulót és pedagógusaikat az Olimpiai Értékek Iskolai Program (Olympic Values Education Program, OVEP) keretében, amely egy olyan oktatási és nevelési program, amelyet különböző csatornákon, de elsősorban a közoktatáson keresztül lehet a diákokhoz eljuttatni.

Schmidt Ádám: nagy sportdiplomáciai siker a rendezés

Nagy sikernek tartja a városi sportágak olimpiai selejtezőtornájának rendezését Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár. A budapesti Ludovika Campuson zajló esemény csütörtöki nyitónapján úgy fogalmazott, ebben nagy szerepe van Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagjának, Fürjes Balázsnak.

„Nagy elismerés, hogy a NOB Sanghaj mellett Budapestnek adta ezt a rendezési jogot. Látjuk, hogy az olimpiai mozgalomban ezek az úgynevezett városi sportágak nagyon jelentős mértékben erősödnek meg, olyan közösséget tudnak megszólítani, amely nem biztos, hogy más sportágakkal ilyen eredményesen sikerülne – hangsúlyozta az államtitkár az M4 Sportnak. Hozzáfűzte, a helyszín körbejárásakor azt tapasztalta, hogy nagyon sok fiatal látogatott ki. – Bízunk benne, hogy ez a hazai rendezés hozzásegíti valamelyik honfitársunkat egy hőn áhított kvótához is.”

Kiemelte ugyanakkor, hogy reális kvótaszerzési elvárás nincs, miután ezek a sportágak nemcsak az olimpiai műsor, hanem a hazai sportéletben is feltörekvő sportágak.

Amikor négy ilyen sportág felkerül az olimpiai műsorra, akkor nagyon megnő a bázis és az érdeklődők köre, amelyhez komoly sportszakmai programot kell igazítani, és infrastruktúra vonatkozásában is fejlődni kell.

Kitért rá, hogy „látványos, jól felépített” helyszíne a selejtezőnek a Ludovika Campus, ahol a kilátogatók maguk is kipróbálhatják ezeket a közönségszórakoztató sportágakat, ugyanakkor - amint az államtitkár figyelmeztetett – ezt óvatosan kell tenni, mivel balesetveszélyesek.

Az MTI kérdésére úgy fogalmazott: az, hogy Thomas Bach, a NOB elnöke a selejtező első napjára a magyar fővárosba látogatott, gesztus a német sportvezető részéről, hogy „Budapest helyt állt ebben a feladatkörben”.

„Mint egy jó vezető, el akart jönni és látni akarta azt, hogy Budapest és Magyarország, amely már sok sportágban adott otthont nagy nemzetközi sporteseménynek, ilyennek viszont még nem, ezt hogyan tudja megrendezni. Mindig nagy megtiszteltetés, ha a nemzetközi sportvilág első számú vezetője hazánkba látogat, különösen, hogy az ötkarikás játékok előtti nagyon sűrű programjában szorított másfél-két órát rá, hogy Budapestre utazzon. Ez komoly sportdiplomáciai siker.”

A magyarok további programja a budapesti selejtezőben:

június 21., péntek:

10.00: férfi sportmászás, ügyességi (boulder) és nehézségi mászás (lead) selejtező – Tusnády Nimród

14.00: BMX freestyle, park versenyszám, férfi selejtező – Kempf Zoltán

június 22., szombat:

10.00 és 14.00: férfi sportmászás, ügyességi (boulder) és nehézségi mászás (lead) elődöntő

13.00: BMX freestyle, park versenyszám, férfi döntő

15.30 és 18.45: bréktánc, férfi és női selejtező – Lobontiu Menotti Noris és Szarvák Csenge

június 23., vasárnap:

10.30: bréktánc, női csoportkör

13.30: bréktánc, férfi csoportkör

16.45: bréktánc, férfi és női negyeddöntő, elődöntő, döntő

15.30 és 17.35: férfi sportmászás, ügyességi (boulder) és nehézségi mászás, döntő

(Ajánlókép: Tusnády Nimród a férfi sportmászás nehézségi mászásában versenyez a sportmászók első selejtezőjében a városi sportágak budapesti olimpiai kvalifikációjának nyitónapján a Ludovika Campuson. ( Fotós: Balogh Zoltán – MTI/MTVA))