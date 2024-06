Tusnády Nimród sportmászó a boulder (ügyességi) és a lead (nehézségi) kategóriákban mérette meg magát. A boulder kvalifikáció során a 46 versenyző közül a 32. helyen végzett. A lead kategóriában minden versenyzőnek a hatperces felkészülési idő után egy lehetősége volt feljutni a több mint 15 méteres mászóúton.

Tusnády 33 pontot ért el, és összesítésben 61,8 ponttal a 40. helyen zárta a versenyt. Mivel a sanghaji versenyen is csak a 44. helyet érte el, biztosan nem vehet részt a párizsi olimpián.

„Nagy sikerélmény nekem ez a mászás, mivel talán most először éreztem igazán, hogy tudok ezeken a nehézségi utakon is majd egyszer jót mászni. Lehetett volna jobb vagy pontosabb, de most éreztem először azt, hogy jól másztam és ahogyan fejlődök, úgy ebből a későbbiekben még bármi is lehet” – mondta Tusnády az M4 Sport helyszíni stábjának, majd hozzátette, nagyon jó élmény volt hazai közönség előtt versenyezni, amire korábban még nem volt lehetősége, valamint a legfontosabb dolog, amit hazavisz innen, az a plusz motiváció. Éppen ezért a jövőben még keményebben szeretne edzeni, hogy minél többször élhesse át ezt az élményt, akár nemzetközi szinten is.

A BMX freestyle parkban Kempf Zoltán sikeresen továbbjutott a döntőbe. A versenyzők négy hatfős csoportban mutatták be trükkjeiket, mindenkinek kétszer egy perc állt rendelkezésére. Kempf a 2013-as világbajnoki cím megszerzése után egy időre visszavonult, de az olimpiai programba kerülés hírére újra edzeni kezdett. Biztonságos, de látványos menetével 76,50 pontot szerzett, ami jobb volt, mint a sanghaji 72,14 pontja.

Kempf második köre során egy balesetet szenvedett, melyben felrepedt a bőr a szeme alatt, és kórházi ellátásra szorult, de ez nem akadályozta meg abban, hogy remek teljesítményt nyújtson. Az 82,80 pontjával csoportja vezető helyére került, és végül bejutott a szombati döntőbe.

Nagyon örülök a pontszámnak. Sanghajban sokkal nehezebb és rizikósabb trükköket csináltam, itt a pálya folyamatossága és a trükkök lendülete volt jobb

– nyilatkozta Kempf az MTI-nek.

A döntőbe jutott 12 legjobb BMX-es közül a párizsi kvótát a sanghaji és budapesti helyezések átlaga alapján a legjobb hat versenyző szerezheti meg. Kempf Sanghajban a 21. helyen végzett, így a kvóta megszerzéséhez további kiváló teljesítményre lesz szüksége.

Kempf megemlítette a közönséget is, bár azt mondta nagyon jó érzés volt a buzdítás, azonban kis extra stresszt is jelentett szurkolók szólongatása a gyakorlás alatt.

„Nagyon jó volt hallani a magyar szurkolók buzdítását, szuper volt, nagyon köszönöm mindenkinek!"

Hangsúlyozta, majd azután, hogy hivatalossá vált a továbbjutása, hozzátette:

„A legjobb tizenkettő megvan, ezen megpróbálok majd javítani holnap délután két órakor. Azt mondták az orvosok, hogy nem nagyon kéne túlerőltetnem magam. Amennyit lehet az öltésekkel, megpróbálom kihozni magamból.”

(Index/MTI)

Ajánlókép: Kempf Zoltán a férfi BMX freestyle park versenyének selejtezőjében a városi sportágak olimpiai kvalifikációjának második állomásán a budapesti Orczy-kertben 2024. június 21-én. (Fotós: Balogh Zoltán – MTI/MTVA))