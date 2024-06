Fantasztikus magyar éremesővel zárult Belgrádban az úszó-Eb

Vasárnap este Belgrádban befejeződött a vizes Európa-bajnokság, amely magyar szempontból minden idők legszebb eredményét hozta. Előbb Kós Hubert a 200 méter vegyes, majd Késely Ajna a 400 méter gyors után állt fel a dobogó tetejére, a női vegyes váltó ezüst-, Sárkány Zalán és Kapás Boglárka bronzérmes lett, no és a legfontosabb: megdőlt a magyar Eb-éremrekord!

Vasárnapra egy kissé elviselhetőbbé szelídült a hőség Belgrádban, bár még mindig 30 Celsius-fok körüli a hőmérséklet. Ki is használtuk az alkalmat, és fejest ugrottunk a Dunába egy állóhajóról, kristálytiszta a víz itt, a Milan Gale Muskatirovics uszoda előtti partszakaszon, nem messze a Száva torkolatától.

Úszóink Hunyadiék nyomdokain

Történelmi vidék ez, itt magasodik a fejünk felett a nándorfehérvári erődítmény, amit 1456-ban Hunyadi János és sógora, Szilágyi Mihály megvédett II. Mehmed szultán hadaitól. Ahogy eltekintünk Nyugat felé, Zimony tornyai látszanak a távolban, ez a valaha a magyar koronához tartozó Szerémség legkeletibb városa volt, és mostanra már teljesen egybeépült Novi Beograddal, Új-Belgráddal. Zimony ékessége a Hunyadi-torony, amely az 1456-os ostromra emlékeztet. Az ostrom idején Zimonyban volt Kapisztrán János tábora az általa parasztokból toborzott keresztes sereggel, akik meghatározó szerepet játszottak az ütközetben. Egyébként nem sokkal a győztes csata után Hunyadi János Zimonyban halt meg pestisben.

Ez volt 568 éve, és a magyar úszóknak köszönhetően most Belgrád újból bevonult a történelmünkbe mint a legcsodálatosabb Európa-bajnoki diadalmenetünk városa.

Sárkány kezdte az éremgyártást

A befejező nap döntőinek sorát a vihar miatt szombatról vasárnapra halasztott férfi 1500 méter nyitotta, benne két magyarral, Sárkány Zalánnal és Gálicz Lászlóval. 900 m-ig jobbára az ír Nathan Wiffen, a világbajnok Daniel ikertestvére vezetett, mellette Sárkánnyal, az ukrán Mihajlo Romancsukkal és a török Kuzey Tuncellivel, de 1000 m-nél Tuncelli robbantott, és faképnél hagyta a mezőnyt. A 16 éves töröknek ezúttal szerencsét hozott Nándorfehérvár, és 14:55.64 perces országos csúccsal győzött Romancsuk és Sárkány (15:06.67 p) előtt. Ezzel megvolt a 23. érmünk, közeledtünk a 26-os rekordhoz!

Sajnálom, hogy kiábrándítottam a szurkolókat, ha megúszom az egyéni csúcsomat, most aranyérmes vagyok – szabadkozott Sárkány, aki ősztől az Indiana Universityn folytatja tanulmányait. – Azt hittem, a végén tudok erősíteni, és befogom a törököt, de nem sikerült. Igyekszem javulni az olimpiáig.

Női 200 m pillangón a dán Helena Bach Európa-csúcson belüli részidővel kezdett, de aztán elfáradt, ám így is simán nyert. Telegdy Kapás Boglárka harmadik, Jakabos Zsuzsanna negyedik lett, utóbbinak sajnos nem jött össze az olimpiai szint. Kapás bronza a 24. magyar érem itt Belgrádban, araszoltunk, araszoltunk tovább a 26 felé...

Magamat is megleptem ezzel az idővel, az utolsó ötvenen éreztem, hogy van még bennem erő, megnyomtam, sajnos ezúttal a fal nem volt velem, nem jött ki jól, de annyi baj legyen, örülök a bronznak. Kár, hogy hét századdal maradtam le az ezüstről... Ebből talán még le tudok faragni az olimpiáig, ott már 2:07-tel kezdődő időre lesz szükség. Nem tudok jósolni, mert mások is mondták már, hogy nem vagyok tisztában a saját határaimmal – mondta Kapás.

Jakabos ezúttal is mosolygott, szokásához híven.

„Megpróbáltam, nem sikerült, most mit csináljak? – tárta szét a karját. – Az előfutamban voltam a legközelebb a szintidőhöz, két századra, ez olyan semmiség, hogy nem is tudok ilyen gyorsan kettőt tapsolni. Mindegy, most legalább nyaralhatok, nem sok ilyenben volt részem az utóbbi húsz évben.”

Kós Hubert hajrája mindent vitt

Amit Kós Hubert produkált 200 m vegyesen, arra nem könnyű szavakat találni. Bob Bowman tanítványa háton vezetett, de mellen az izraeli Ron Polonsky nagyon elment, és már-már lemondtunk az aranyéremről.

Nem úgy Kós! Gyorson jött fel, mint egy vákuumba került lift, és az utolsó méteren megelőzte az izraelit, és győzött! Ezzel megvédte két éve Rómában megszerzett címét.

Török Dominik is jól hajtott, negyedik lett. Kós ideje egyetlen századdal jobb, mint amivel két éve Rómában Európa-bajnok lett! Már 25 éremnél tartottunk.

És gyorsan meglett a huszonhatodik is, mert Késely Ajna a 800 m után megnyerte a 400 m gyorsot is! Hatalmas küzdelmet vívott a cseh Barbora Seemanovával, és ő győzött!

Kétszáznál láttam, hogy Seemanová nincs sokkal előttem, ezért úgy gondoltam, rámegyek az aranyra. De nem szeleburdi módon, hanem ésszel, fokozatosan dolgoztam le a hátrányomat – mondta mosolyogva a 22 éves klasszis. – Az utolsó ötvenen szerencsém volt annyiban, hogy a jobbik oldalamon, jobb felől vettem a levegőt, és végig láttam az ellenfelemet. Hihetetlen, hogy idén minden a helyére került, verseny közben elkapott a flow érzése, és tényleg sikerült. Három hete volt egy verseny Canet-en-Roussillonban, ahol nagyon nem ment, mondta is az edzőm, Kovács Ottó, hogy szedjem össze magam mentálisan. Hát úgy néz ki, hogy sikerült. Ígérem, Párizsban, az olimpián még jobb leszek!

A végére maradt a két vegyes váltó, magyar esélyekkel és az éremrekord megjavításának lehetőségével.

A hölgyeknél Pádár Nikolett ismét hatalmasat hajrázott, és behozta másodiknak a mieinket. Ezzel megvolt a rekorddöntés, a 27. érem!

Maradt is ennyi, mert a férfi vegyes váltónk negyedik lett. Nem rossz, de Milák Kristóffal és Németh Nándorral biztos lett volna a dobogó, sőt...

Decemberben majdnem meghalt...

Kós Hubert a váltó után nyilatkozott a 200 vegyes aranyérméről:

Tizenhétszer ugrottam vízbe ezen az Európa-bajnokságon, ennyi rajtom soha az életben nem volt még egyetlen versenyemen sem – mondta a 200 vegyes immár kétszeres Európa-bajnoka. – Iszonyatosan fáradt vagyok, de tudtam, hogy a váltónak szüksége van rám, és délelőtt is muszáj volt úsznom. Innen egyenesen Toulouse-ba repülök, ahol a texasi klubtársammal, Léon Marchand-nal edzek együtt Bob Bowman irányításával. Iszonyatosan erős felkészülésen vagyok túl, decemberben voltak olyan edzéseink Bobbal, amikor azt hittem, nem élem túl. Ahhoz képest, ami most következik, szinte pihenés lesz. Az olimpián nem indulok 200 vegyesen, mert ütközik a 200 háttal, a fő számommal, ezenkívül 10 háton és 100 pillangón indulok, meg a váltóban.

Ja, és fölényesen megnyertük az éremversenyt!

Úszás, Európa-bajnokság 2024, Belgrád, döntők:

Férfi 1500 m gyors: 1. Kuzey Tuncelli (török) 14:55.64 perc, 2. Mihajlo Romancsuk 15:00.99 (ukrán), 3. Sárkány Zalán 15:06.67, ...5. Gálicz László 15:23.48.

Férfi 50 m gyors: 1. Kristian Gkolomeev (görög) 21.72 mp, 2. Sztergiosz Mariosz Bolasz (görög) 21.73, 3. Vladiszlav Buhov (ukrán) 21.85, ... 7. Szabó Szebasztián 22.09.

Női 50 m mell: 1. Dominika Sztandera (lengyel) 30.55 mp, 2. Veera Kivirinta (finn) 30.65, 3. Olivia Klint Ipsa (svéd) 310.90

Férfi 100 m hát: 1. Aposztolosz Hrisztu (görög) 52.23 mp, 2. Evangelosz Makrijannisz (görög) 52.82, 3. Ksawery Masiuk (lengyel) 53.56, ... 6. Jászó Ádám 54.56

Női 200 m pillangó: 1. Helena Rosendahl Bach (dán) 2:07.88 perc, 2. Lana Pudar (bosnyák) 2:08.15, 3. Telegdy Kapás Boglárka 2:08.22, 4. Jakabos Zsuzsanna 2:10.26

Férfi 200 m vegyes: 1. Kós Hubert 1:57.21 perc, 2. Ron Polonsky (izraeli) 1:57.37, 3. Berke Saka (török) 1:58.62, 4. Török Dominik 1:58.89

Női 400 m gyors: 1. Késely Ajna 4:06.56 perc, 2. Barbora Seemanová (cseh) 4:06.72, 3. Francisca Martins (portugál) 4:10.94

Férfi 400 m gyors: 1. Felix Auböck (osztrák) 3:43.24 perc, 2. Dimitriosz Markosz (görög) 3:47.44, 3. Antonio Djakovic (svájci) 3:47.62.

Női 4 × 100 m vegyes váltó: 1. Lengyelország 3:58.71 perc, 2. Magyarország (Komoróczy Lora 1:01.08 perc, Békési Eszter 1:08.49, Ugrai Panna 57.91, Pádár Nikolett 54.02) 4:01.50, 3. Dánia 4:02.03.

Férfi 4 × 100 m vegyes váltó: 1. Ausztria 3:33.41 perc, 2. Lengyelország 3:33.44, 3. Ukrajna 3:33.50, 4. Magyarország (Jászó Ádám 54.49 mp, Sós Dániel 1:00.85, Kós Hubert 51.41, Szabó Szebasztián 48.30) 3:35.05

Az éremtáblázat végeredménye: 1. Magyarország 10 arany, 9 ezüst, 8 bronz, 2. Görögország 5, 8, 4, 3. Izrael 4, 2, 1.

Sikerült beállítani az egy Európa-bajnokságon megszerzett aranyérmek rekordját, a tízet, amennyit a 2016-os londoni Eb-n gyűjtöttek a mieink.

(Borítókép: Kós Hubert akcióban a férfi 200 méteres egyéni gyorsúszás döntőjében. Fotó: Novak Djurovic / Reuters)